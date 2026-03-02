«Ювентус» и Маккенни продлили контракт до 2030 года

«Ювентус» продлил контракт с Маккенни.

«Ювентус » объявил о продлении контракта с Уэстоном Маккени . Новое соглашение 27-летнего полузащитника рассчитано до 30 июня 2030 года.

Американец выступает за туринский клуб с 2020 года. На его счету 220 матчей, в которых он забил 26 голов и сделал 26 результативных передач.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала , что по новому договору Уэстон будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год. Ожидается, что его зарплата будет немного повышаться с каждым сезоном.