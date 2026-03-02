«Ювентус» и Маккенни продлили контракт до 2030 года
«Ювентус» продлил контракт с Маккенни.
«Ювентус» объявил о продлении контракта с Уэстоном Маккени. Новое соглашение 27-летнего полузащитника рассчитано до 30 июня 2030 года.
Американец выступает за туринский клуб с 2020 года. На его счету 220 матчей, в которых он забил 26 голов и сделал 26 результативных передач.
Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что по новому договору Уэстон будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год. Ожидается, что его зарплата будет немного повышаться с каждым сезоном.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Ювентуса»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Заслужил больше всех.
Ну наконец-то хоть какой о логичный мув от руководства. Надеюсь, бургер не перестанет играть после этого.
Вторая хорошая новость, Уэстон лучший в составе
Вторая хорошая новость, Уэстон лучший в составе
Причём на любой позиции, кроме вратарской. Но туда просто еще не ставили.
заслужил однозначно!! не збавляй только!!
Универсальные солдат
Без него бы сейчас о ЛЧ только мечтали.
Это очень хорошая новость!
Заслуженно. Он с первой игры за Ювентус играет добротно и стабильно. В отличие от тех, на кого ставку за эти годы делали. А не всякие Влаховичи. Несправедливо, что работяги всегда в тени.
👍💪🤌✊️👏
Маккени, Ялдыз, бремер,
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем