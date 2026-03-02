Обследование Мбаппе в Париже подтвердило растяжение связок колена. Операция форварду «Реала» не требуется

«Реал» подтвердил растяжение связок колена у Мбаппе.

В «Реале» рассказали о состоянии здоровья Килиана Мбаппе .

Нападающий пропустил ответный матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов 25 февраля (2:1) из-за дискомфорта в колене, а также не вошел в заявку на сегодняшний матч Ла Лиги с «Хетафе». Сообщалось , что Мбаппе пропустит около трех недель.

По данным France24, Мбаппе летал в Париж, чтобы оценить состояние своего колена.

Как сообщает пресс-служба «Реала », обследование Мбаппе французскими врачами под наблюдением медицинских служб клуба подтвердило растяжение связок левого колена, а также доказало целесообразность проводимого консервативного лечения.