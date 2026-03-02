«Тоттенхэм» за нацистское приветствие в адрес фанатов «Айнтрахта» бессрочно забанил трех болельщиков: «Отвратительное поведение меньшинства не отражает наши ценности»

«Тоттенхэм» забанил троих фанатов за нацистское приветствие на матче ЛЧ.

«Тоттенхэм» отреагировал на наказание УЕФА по итогам матча Лиги чемпионов с «Айнтрахтом » (2:0).

Ранее стало известно , что поведение лондонских болельщиков на гостевой игре было признано «расистским и/или дискриминационным». УЕФА оштрафовал клуб на 30 000 евро и вынес условный запрет на продажу билетов на один выездной матч.

«Клуб был проинформирован о санкциях, наложенных на нас УЕФА в связи с совершенно отвратительным поведением небольшой группы лиц на нашем недавнем выездном матче Лиги чемпионов во Франкфурте.

Клуб в полной мере сотрудничал с УЕФА в расследовании, а также с немецкой полицией в тот вечер и, впоследствии, с лондонской полицией.

Мы можем подтвердить, что все три человека, которые демонстрировали нацистское приветствие болельщикам «Айнтрахта», были идентифицированы и бессрочно отстранены в соответствии с политикой клуба в отношении санкций и запретов.

Клуб решительно выступает против всех форм дискриминации и поэтому принял самые жесткие меры. Отвратительное поведение меньшинства так называемых болельщиков в тот вечер никоим образом не отражает ценности нашего клуба и его болельщиков», – говорится в заявлении «Тоттенхэма ».