Финалиссиму Аргентины и Испании могут перенести из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Федерации обеих стран оценивают такой вариант

Финалиссиму-2026 могут перенести из Катара.

Финалиссима-2026 между сборными Аргентины и Испании может пройти в другом месте из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Матч между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 должен пройти 27 марта в Катаре – в одной из стран Персидского залива, где расположены американские базы, по которым в настоящее время бьет Иран в ответ на удары со стороны США и Израиля.

Ранее сообщалось , что игра может не состояться.

По данным аргентинской журналистки Вероники Брунати, Испания и Аргентина ведут переговоры о переносе места проведения Финалиссимы. Федерации обеих стран совместно оценивают возможность переноса матча с учетом сложившейся ситуации.

Официально ни о чем объявлено пока не было. Однако первоначальное место проведения пересматривается на фоне конфликта.