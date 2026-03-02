  • Спортс
  Финалиссиму Аргентины и Испании могут перенести из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Федерации обеих стран оценивают такой вариант
Финалиссиму Аргентины и Испании могут перенести из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Федерации обеих стран оценивают такой вариант

Финалиссиму-2026 могут перенести из Катара.

Финалиссима-2026 между сборными Аргентины и Испании может пройти в другом месте из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Матч между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 должен пройти 27 марта в Катаре – в одной из стран Персидского залива, где расположены американские базы, по которым в настоящее время бьет Иран в ответ на удары со стороны США и Израиля.

Ранее сообщалось, что игра может не состояться.

По данным аргентинской журналистки Вероники Брунати, Испания и Аргентина ведут переговоры о переносе места проведения Финалиссимы. Федерации обеих стран совместно оценивают возможность переноса матча с учетом сложившейся ситуации.

Официально ни о чем объявлено пока не было. Однако первоначальное место проведения пересматривается на фоне конфликта.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Вероники Брунати
Финалиссима
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
Федерация футбола Испании
Федерация футбола Аргентины
Политика
календарь
Сейчас страны залива нехило так потеряют в бабле. Ведь они были тихой гаванью для людей, услуг и капиталов. А теперь - "извините, пирожки".
Ответ Amalfitano
Сейчас страны залива нехило так потеряют в бабле. Ведь они были тихой гаванью для людей, услуг и капиталов. А теперь - "извините, пирожки".
То что они теряют сейчас — мелочь, скоро третья мировая, главное шоб там себя не потеряли
Не вижу проблемы, чтобы перенести! Можно провести в любой стране Европы, интерес и ажиотаж к этому матчу будет огромный, как раньше говорили: «матч состоится при любой погоде» или сейчас можно ещё добавить, что два фаворита предстоящего ЧМ сойдутся лицом к лицу, молодая звезда Ямаль против лучшего из лучших - Месси, это будет интригующая игра по-настоящему двух сильных сборных)
Ответ Alex.K71
Не вижу проблемы, чтобы перенести! Можно провести в любой стране Европы, интерес и ажиотаж к этому матчу будет огромный, как раньше говорили: «матч состоится при любой погоде» или сейчас можно ещё добавить, что два фаворита предстоящего ЧМ сойдутся лицом к лицу, молодая звезда Ямаль против лучшего из лучших - Месси, это будет интригующая игра по-настоящему двух сильных сборных)
Арапцы не слабую котлету отваливали за мероприятие. Кто такую сумму в Европе выложит? В штатах может быть. Но это ещё продать надо.
Ответ GoodRik
Арапцы не слабую котлету отваливали за мероприятие. Кто такую сумму в Европе выложит? В штатах может быть. Но это ещё продать надо.
Две испаноговорящие команды - точно продадут. Вспомните финал Копы в Атланте
В Краснодар гоу
Почему не сыграть в том же ЮАРе.
Рекомендуем