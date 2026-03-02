  • Спортс
  • Гурцкая о Пиняеве: «Перекачался и потерял скорость – были эпизоды, в которых три года назад он пробросил бы мяч и убежал. Понимаю, почему Руденко выигрывает конкуренцию»
Гурцкая о Пиняеве: «Перекачался и потерял скорость – были эпизоды, в которых три года назад он пробросил бы мяч и убежал. Понимаю, почему Руденко выигрывает конкуренцию»

Ведущий «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая считает, что Сергей Пиняев проигрывает конкуренцию в «Локомотиве» Александру Руденко.

– Я очень симпатизирую Пиняеву, слежу за его карьерой с его 14-15 лет. Но его выход на замену, и то, что он перестал выигрывать скоростные забеги – плохой сигнал. Я понимаю, почему он не выходит в основе. Были эпизоды, в которых Пиняев три года назад просто пробросил бы мяч и убежал. Сейчас Руденко выигрывает у него конкуренцию. 

– Вы считаете, что он потерял скорость?

– Могу сказать, что я слышал. Пиняев очень большое внимание уделяет тренажерам. Он перекачался и потерял скорость. Мышечная масса появилась, а скорость чуть-чуть пропала. Может быть со временем он адаптируется, скорость вернется, но сейчас ее нет. 

Легкость и скорость были его главными качествами. Плюс от этой скорости, что он мог что-то делать. А сейчас без скорости я понимаю, почему Руденко играет в составе, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoСергей Пиняев
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
logoАлександр Руденко 1999
Тимур Гурцкая
logoЛокомотив
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если перекачался, то значит надо стравить давление
Ещё рано что-то говорить, пиня пол сезона лечился - востонавливался, сейчас набирает только себя прежнего. Он ещё себя покажет.
Ну не знаю. Пиняев за 30 минут больше остроты создал чем Руденко за первый тайм.
Ответ Antony Klestoff
Ну не знаю. Пиняев за 30 минут больше остроты создал чем Руденко за первый тайм.
Руденко в первом тайме создал остроту, но есть нюанс)
а то что он был травмирован в последний год примерно 90% матчей его не смущает???
Они вообще следят за тем о чем говорят?
Ответ NasruaiEbana BCHK
а то что он был травмирован в последний год примерно 90% матчей его не смущает??? Они вообще следят за тем о чем говорят?
Этого Бегемота вообще ничего не смущает, ему главное пасть пошире разинуть и какой-нибудь звук издать...
Как оценить скорость у человека, который на поле почти не появляется? пока единственный (видимый) результат "подкачки" Пиняева это 3 месяца, пропущенных из-за травмы. Увеличил силовые нагрузки - словил мышечную травму. Обычная история. Важно, чтобы восстановился полноценно и не пошёл по пути Захаряна, а дальше видно будет, что со скоростью стало.
Пиняев по скиллам на голову сильнее Руденко, когда здоров. Проблема в том, что здоров он в нынешнем сезоне очень редко.
Футболисты должны перестать слушать Басту!
Ответ Шимон Перес
Футболисты должны перестать слушать Басту!
И начать слушать Баста Раймс
А как пиарили его , мол по таланту сильнее Аршавина. будущая звезда МЮ. но пока Пиняев самый главный пшик нашего футбола , даже Кокорин хоть какой-то солидный уровень показывал в перерыве между ночными клубами
Ответ Kitay Fanat
А как пиарили его , мол по таланту сильнее Аршавина. будущая звезда МЮ. но пока Пиняев самый главный пшик нашего футбола , даже Кокорин хоть какой-то солидный уровень показывал в перерыве между ночными клубами
Кокорин - это наш Неймар на минималках. Сумасшедший от бога талант, пару лет творил магию (на уровне РПЛ), но образ жизни всё-таки его сгубил.
Пиняев и рядом не стоит, к сожалению
Ответ Kitay Fanat
А как пиарили его , мол по таланту сильнее Аршавина. будущая звезда МЮ. но пока Пиняев самый главный пшик нашего футбола , даже Кокорин хоть какой-то солидный уровень показывал в перерыве между ночными клубами
Бред, прошлый сезон был лучшим в карьере Пиняева, а в этом половину сезона пропустил из-за травм.
Дрогба и Лукаку худышки, поэтому выигрывали в скорости, а как носился дрищ Роналдо
Ответ Григорий Гашников
Дрогба и Лукаку худышки, поэтому выигрывали в скорости, а как носился дрищ Роналдо
Они не были гномами ростом 166
Ответ Григорий Гашников
Дрогба и Лукаку худышки, поэтому выигрывали в скорости, а как носился дрищ Роналдо
Дрогба и Лукаку черные, у них генетика другая
Так с Сычевым было !
