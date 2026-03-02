Гурцкая о Пиняеве: «Перекачался и потерял скорость – были эпизоды, в которых три года назад он пробросил бы мяч и убежал. Понимаю, почему Руденко выигрывает конкуренцию»

Гурцкая о Пиняеве: перекачался и потерял скорость.

Ведущий «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая считает, что Сергей Пиняев проигрывает конкуренцию в «Локомотиве » Александру Руденко.

– Я очень симпатизирую Пиняеву, слежу за его карьерой с его 14-15 лет. Но его выход на замену, и то, что он перестал выигрывать скоростные забеги – плохой сигнал. Я понимаю, почему он не выходит в основе. Были эпизоды, в которых Пиняев три года назад просто пробросил бы мяч и убежал. Сейчас Руденко выигрывает у него конкуренцию.

– Вы считаете, что он потерял скорость?

– Могу сказать, что я слышал. Пиняев очень большое внимание уделяет тренажерам. Он перекачался и потерял скорость. Мышечная масса появилась, а скорость чуть-чуть пропала. Может быть со временем он адаптируется, скорость вернется, но сейчас ее нет.

Легкость и скорость были его главными качествами. Плюс от этой скорости, что он мог что-то делать. А сейчас без скорости я понимаю, почему Руденко играет в составе, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».