Литвинов не согласен, что «Сочи» заработал пенальти: «Я считаю, нет. Разберут – скажут»
Футболист «Спартака» Руслан Литвинов считает, что «Сочи» не должен был получить пенальти в матче 19-го тура Мир РПЛ (3:2).
Главный арбитр Евгений Буланов назначил 11-метровый после просмотра ВАР за то, что Литвинов прихватил Александра Солдатенкова за футболку. Владимир Ильин реализовал пенальти в компенсированное ко второму тайму время.
– Был пенальти?
– Разберут – скажут. Я считаю, нет, – заявил Литвинов.
Ловчев о пенальти в пользу «Сочи»: «В «Спартаке» очень много – слово «идиоты» здесь не подходит – неумных футболистов. Литвинов держал человека, который ни на что не влияет»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
