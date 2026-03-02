  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Литвинов не согласен, что «Сочи» заработал пенальти: «Я считаю, нет. Разберут – скажут»
21

Литвинов не согласен, что «Сочи» заработал пенальти: «Я считаю, нет. Разберут – скажут»

Литвинов не согласен с пенальти «Сочи»: считаю, его не было.

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов считает, что «Сочи» не должен был получить пенальти в матче 19-го тура Мир РПЛ (3:2).

Главный арбитр Евгений Буланов назначил 11-метровый после просмотра ВАР за то, что Литвинов прихватил Александра Солдатенкова за футболку. Владимир Ильин реализовал пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

– Был пенальти?

– Разберут – скажут. Я считаю, нет, – заявил Литвинов.

Ловчев о пенальти в пользу «Сочи»: «В «Спартаке» очень много – слово «идиоты» здесь не подходит – неумных футболистов. Литвинов держал человека, который ни на что не влияет»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
logoСпартак
logoРуслан Литвинов
видеоповторы
logoАлександр Солдатенков
logoМатч ТВ
Евгений Буланов
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Руслан, с победой. Но за майку хватать не надо.
Ответ kickass
Руслан, с победой. Но за майку хватать не надо.
Тем более там абсолютно не было никакой необходимости.
А арбитры просто судили против Спартака. В первом тайме на фоле против Солари пенальти почему то отменили, хотя там был куда гораздо более очивидный фол, а тут поставили. Дурдом, да и только
Ответ Иван Иванов
Тем более там абсолютно не было никакой необходимости. А арбитры просто судили против Спартака. В первом тайме на фоле против Солари пенальти почему то отменили, хотя там был куда гораздо более очивидный фол, а тут поставили. Дурдом, да и только
На Угальде)
Разберут, скажут, хрен с ним. Но действие безрассудное и вообще не нужное при таком счёте. То что у судей двойные стандарты не отменяет того, что Руслан, мягко говоря, не очень умно сыграл
Пенальти был, Литвинов небрежно сыграл. Но такие свистят только нужным командам
Этот придурок то в свои забьёт, то отдаст под гол в свои, теперь за майку тянет…. Есть Спартак 2 вот там пусть и косячит
Ответ Вячеслав Репников
Этот придурок то в свои забьёт, то отдаст под гол в свои, теперь за майку тянет…. Есть Спартак 2 вот там пусть и косячит
вместе с Максименко, что у него за реакция после пропущенного пенальти 🤦
Разберут, скажут-был.
Чего у человека в голове непонятно. Это хорошо ещё что счёт 3:1 был
А Солари за что вообще карточку получил? Фигня какая-то
Да ясно же, что порыв ветра был!
Как его не было? Его уже пробили. Только вот назначили не справедливо.
Руслан,ты зачем игрока хватал за майку??????
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ловчев о пенальти в пользу «Сочи»: «В «Спартаке» очень много – слово «идиоты» здесь не подходит – неумных футболистов. Литвинов держал человека, который ни на что не влияет»
2 марта, 16:06
Солари о 3:2 с «Сочи»: «Не со всеми решениями арбитра я согласен. «Спартак» мог забивать больше, есть над чем работать»
2 марта, 15:31
Буланов после ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» за то, что Литвинов прихватил Солдатенкова за футболку. Ильин забил
2 марта, 14:20Фото
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем