Литвинов не согласен, что «Сочи» заработал пенальти: «Я считаю, нет. Разберут – скажут»

Литвинов не согласен с пенальти «Сочи»: считаю, его не было.

Футболист «Спартака » Руслан Литвинов считает, что «Сочи » не должен был получить пенальти в матче 19-го тура Мир РПЛ (3:2).

Главный арбитр Евгений Буланов назначил 11-метровый после просмотра ВАР за то, что Литвинов прихватил Александра Солдатенкова за футболку. Владимир Ильин реализовал пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

– Был пенальти?

– Разберут – скажут. Я считаю, нет, – заявил Литвинов.

Ловчев о пенальти в пользу «Сочи»: «В «Спартаке» очень много – слово «идиоты» здесь не подходит – неумных футболистов. Литвинов держал человека, который ни на что не влияет»