«Балтика» обратилась в ЭСК по поводу отмены гола Андраде «Зениту»

«Балтика» обратилась в ЭСК по матчу с «Зенитом».

«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по матчу с «Зенитом».

В пятницу калининградцы уступили «Зениту» в выездном матче 19-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1, гол Кевина Андраде на 75-й минуте был отменен после проверки ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля. Главным арбитром матча был Алексей Сухой, за ВАР отвечали Сергей Иванов и Сергей Чебан.

«Футбольный клуб «Балтика» направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить качество работы главного арбитра, а также судей ВАР и АВАР пятничного матча против «Зенита» в эпизоде с отмененным голом Андраде», – говорится в сообщении в телеграм-канале «Балтики».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Балтики»
В ЭСК подумают немного, поржут, поугарают над терминологией, но подскажу ответ, который вскоре получит Балтика: ЭСК поддержала решение арбитра
А что они должны сказать? Гол отменён не по понятиям?
А смысл, у нас же не ЭСК отвечает за офсайдные линии. Скажут “раз так нарисовали, значит отменили правильно“. Я вообще не помню прецедента не то что в РПЛ, в любой лиге, чтобы после матча признали, что офсайдные линии были нарисованы неправильно
Было, когда Дзюба забивал уже не помню кому , там пол ноги офсайд был
Чего за привычка у мясокомбината выплескивать все свои силы именно на Зенит?)) Они видимо всерьёз думают, что если долго называть белое чёрным, то они почернеет? Главное момент то очевидный, есть правила , читай, сравнивай. Но нет .... Мы так ненавидим Зенит, что пофигу на правила, Зенит всё купил, Спартак чемпион)) Да как бы вы не называли объективную реальность, она все равно останется реальностью. А Балтику да жалко, мне эта команда ещё с девяностых симпатична, когда мы с ними в первой лиге бодались. Но все претензии надо не к судье или Зениту, а к Хилю, который ворон считал, пока защитники умудрились успеть сделать офсайд при подаче углового)) Может поэтому они и стоят дороже чем условный Литвинов??))
Зениту тоже стоит подать на неудаление игрока Балтики на 20 минуте за наступ на лежачего Глушенкова
В том эпизоде Рядно первым прихватывать соперника начал: фол в атаке.
Вообще в футболе давно пора пересматривать такие эпизоды. Если офсайд можно найти только по вырисованным линиям, то надо просто засчитывать гол. Милиметр никакого преимущества атаке не дает. Это проблема всего мирового футбола. Если ВАР может увидеть офсайд только с помощью технологий вырисоывывания - просто засчитываете гол.
Это по телевизионному экрану кажется, что миллиметры, а на самом деле там пол стопы в офсайде.
Насколько же надо быть закомплексованым провинциалом, чтобы думать не о своём клубе или борьбе за чемпиоство, а о Спартаке.
Золотые слова)))Объясни это своим страдальцам и нытикам.Ваших недовольных на новости о Зените больше чем наших+почти всегда первые.
Тот случай когда не вынул бревно из своего глаза, Вовик.
Шансы на удовлетворение жалобы 50 на 50. Такие же как встретить на улице динозавра)
