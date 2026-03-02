«Балтика» обратилась в ЭСК по поводу отмены гола Андраде «Зениту»

«Балтика» обратилась в ЭСК по матчу с «Зенитом».

В пятницу калининградцы уступили «Зениту» в выездном матче 19-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1, гол Кевина Андраде на 75-й минуте был отменен после проверки ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля . Главным арбитром матча был Алексей Сухой, за ВАР отвечали Сергей Иванов и Сергей Чебан.

«Футбольный клуб «Балтика» направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить качество работы главного арбитра, а также судей ВАР и АВАР пятничного матча против «Зенита» в эпизоде с отмененным голом Андраде», – говорится в сообщении в телеграм-канале «Балтики».