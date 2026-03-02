Зидан о паненке в финале ЧМ-2006: «Буффон слишком хорошо знал меня, нужно было его удивить. Людям нравится креативность. Неудача или успех не имеют значения, важно создавать эмоции»
Экс-полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан рассказал, почему пробил пенальти паненкой на чемпионате мира 2006 года.
Француз забил 11-метровый на 7-й минуте матча с Италией в финале турнира (1:1, 3:5 пен.).
«Это необычный прием. Но мне пришлось его применить, потому что на другой стороне был Джиджи Буффон. Он меня слишком хорошо знает. Я его тоже слишком хорошо знаю. Мне нужно было его удивить, и как только я взял мяч, я знал, что сделаю это. Когда я бил пенальти, я обычно бил правой ногой влево. Я не показал ногу.
Кроме того, в финале Джиджи сразу же нырнул вправо. Я сказал себе, что должен придумать что-то новое, что-то в противовес ему. Если бы я промахнулся, это не имело бы значения, потому что еще было время.
Я доволен тем, что я сделал. В целом, я все делал инстинктивно, сердцем, не просчитывал. Вот почему футбол так прекрасен. Нужно быть спонтанным, чтобы творить. Людям нравится безумство, креативность, когда что-то происходит. Ты терпишь неудачу или добиваешься успеха. Это не имеет значения. Важно создавать эмоции», – сказал Зидан.
Следуя твоей же аргументации, Марадоны тоже не должно быть во всяких топ-3 или топ-5: не заиграл в «Барселоне», не выиграл Кубок чемпионов, а только Кубок УЕФА, провел только один топовый турнир (ЧМ-86), да и на том забил рукой (жулик!), после провального ЧМ-90, где не забил ни одного мяча, промазал послематчевый пенальти в 1/4 и снова сыграл рукой (жулик дважды!), покатился по наклонной с полным антипримером подрастающему поколению. По статистике Руд Гуллит и тот лучше, а Ван Бастен вообще в космосе.
И чего?!..
Так говорит только тот, кто не промахнулся.
Это как "не в деньгах счастье" любят говорить те, у кого их много.