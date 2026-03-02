Зидан о паненке в финале ЧМ-2006: «Буффон слишком хорошо знал меня, нужно было его удивить. Людям нравится креативность. Неудача или успех не имеют значения, важно создавать эмоции»

Зидан о паненке на ЧМ-2006: Буффон хорошо знал меня, нужно было его удивить.

Экс-полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан рассказал, почему пробил пенальти паненкой на чемпионате мира 2006 года.

Француз забил 11-метровый на 7-й минуте матча с Италией в финале турнира (1:1, 3:5 пен.).

«Это необычный прием. Но мне пришлось его применить, потому что на другой стороне был Джиджи Буффон. Он меня слишком хорошо знает. Я его тоже слишком хорошо знаю. Мне нужно было его удивить, и как только я взял мяч, я знал, что сделаю это. Когда я бил пенальти, я обычно бил правой ногой влево. Я не показал ногу.

Кроме того, в финале Джиджи сразу же нырнул вправо. Я сказал себе, что должен придумать что-то новое, что-то в противовес ему. Если бы я промахнулся, это не имело бы значения, потому что еще было время.

Я доволен тем, что я сделал. В целом, я все делал инстинктивно, сердцем, не просчитывал. Вот почему футбол так прекрасен. Нужно быть спонтанным, чтобы творить. Людям нравится безумство, креативность, когда что-то происходит. Ты терпишь неудачу или добиваешься успеха. Это не имеет значения. Важно создавать эмоции», – сказал Зидан .