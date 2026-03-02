Зидан о паненке в финале ЧМ-2006: «Буффон слишком хорошо знал меня, нужно было его удивить. Людям нравится креативность. Неудача или успех не имеют значения, важно создавать эмоции»

  • Спортс
Экс-полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан рассказал, почему пробил пенальти паненкой на чемпионате мира 2006 года.

Француз забил 11-метровый на 7-й минуте матча с Италией в финале турнира (1:1, 3:5 пен.).

«Это необычный прием. Но мне пришлось его применить, потому что на другой стороне был Джиджи Буффон. Он меня слишком хорошо знает. Я его тоже слишком хорошо знаю. Мне нужно было его удивить, и как только я взял мяч, я знал, что сделаю это. Когда я бил пенальти, я обычно бил правой ногой влево. Я не показал ногу.

Кроме того, в финале Джиджи сразу же нырнул вправо. Я сказал себе, что должен придумать что-то новое, что-то в противовес ему. Если бы я промахнулся, это не имело бы значения, потому что еще было время.

Я доволен тем, что я сделал. В целом, я все делал инстинктивно, сердцем, не просчитывал. Вот почему футбол так прекрасен. Нужно быть спонтанным, чтобы творить. Людям нравится безумство, креативность, когда что-то происходит. Ты терпишь неудачу или добиваешься успеха. Это не имеет значения. Важно создавать эмоции», – сказал Зидан.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
У нас тоже свой "удивлятор" был. Правда есть нюанс.
Ответ Красная стрела
У нас тоже свой "удивлятор" был. Правда есть нюанс.
Не, ну удивил же))
Ответ Alexandr Sokolov
Не, ну удивил же))
И тем самым до сих пор дарит эмоции по заветам Зидана))
Класс, что удалось застать его карьеру вживую и видеть его игру, всё поле вращалось вокруг него, когда он был в центре
Ответ Григорий Гашников
Класс, что удалось застать его карьеру вживую и видеть его игру, всё поле вращалось вокруг него, когда он был в центре
Да. Уникальный был игрок. Таких больше не будет.
Ответ Григорий Гашников
Класс, что удалось застать его карьеру вживую и видеть его игру, всё поле вращалось вокруг него, когда он был в центре
Вот ваша правда. За его игрой в Бордо, правда, особенно не следил в те времена, в вот 21 номер в Ювентусе-это круто! Потом Реал Мадрид…Крутые были матчи, молодость. Сейчас совсем не то, какая то чепуха, по сравнению с 90-00…
Как же он прав. Просто гений. Абсолютно согласен с его словами. Самый любимый игрок, определенно в ТОП-5
Ответ Drob003
Как же он прав. Просто гений. Абсолютно согласен с его словами. Самый любимый игрок, определенно в ТОП-5
Комментарий скрыт
Ответ fear
Комментарий скрыт
Парень, тебе сколько лет?..

Следуя твоей же аргументации, Марадоны тоже не должно быть во всяких топ-3 или топ-5: не заиграл в «Барселоне», не выиграл Кубок чемпионов, а только Кубок УЕФА, провел только один топовый турнир (ЧМ-86), да и на том забил рукой (жулик!), после провального ЧМ-90, где не забил ни одного мяча, промазал послематчевый пенальти в 1/4 и снова сыграл рукой (жулик дважды!), покатился по наклонной с полным антипримером подрастающему поколению. По статистике Руд Гуллит и тот лучше, а Ван Бастен вообще в космосе.

И чего?!..
Результат не имеет значения, важно создать эмоции, и бахнул Матерацци
Ответ madaev
Результат не имеет значения, важно создать эмоции, и бахнул Матерацци
Комментарий скрыт
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Разобраться он с ним мог и после свистка) или мне поверить что Зидана до Матерацци никто на поле не срал?
"Если бы я промахнулся, это не имело бы значения"
Так говорит только тот, кто не промахнулся.
Это как "не в деньгах счастье" любят говорить те, у кого их много.
Ответ Полуэктов Пётр
"Если бы я промахнулся, это не имело бы значения" Так говорит только тот, кто не промахнулся. Это как "не в деньгах счастье" любят говорить те, у кого их много.
Ну по сути это не был какой-то определяющий момент. Он наверное это имел в виду. Пенку дали относительно рано, счёт тогда был равный. Промахнулся бы, ну ок, плохо, но ещё весь матч впереди.
Так исполнить пенку в финале чемпионата мира может только великий футболист
Ответ Opelrus
Так исполнить пенку в финале чемпионата мира может только великий футболист
Как исполнить? У него не получилась паненка, мяч полетел выше, с рикошетом от перекладины повезло, но везёт конечно сильнейшим.
Эх как приятно среди новостей о нынешних недофутболистах, линиях вар, всякого шлака - увидеть что-то из настоящего Футбола!!!
Вот именно. Старая школа. Раньше люди играли в футбол и получали удовольствие от своих навыков. А сейчас не дай Бог, если пару метров кто-то не попрессингует в атаке. Поэтому эпоха великих уйдёт после ухода Роналду, Месси и других титанов.
Ответ Dexter Morgan
Вот именно. Старая школа. Раньше люди играли в футбол и получали удовольствие от своих навыков. А сейчас не дай Бог, если пару метров кто-то не попрессингует в атаке. Поэтому эпоха великих уйдёт после ухода Роналду, Месси и других титанов.
сейчас эпоха тренеров
Ответ Pato07
сейчас эпоха тренеров
Увы.
С эмоциями, в результате, Зидан немного перебрал.
Федя Зидан также посчитал
