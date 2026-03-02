Ливай о 3:2 с «Сочи»: «Сложное поле, на сборах были другие условия. Но мы понимали, что в России зима и поля не в идеальном состоянии»

Ливай Гарсия о поле на стадионе «Сочи»: сложное, на сборах были другие условия.

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия назвал сложным поле на домашнем стадионе «Сочи».

В матче 19-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 3:2. Игру переносили с воскресенья на понедельник из-за режима беспилотной опасности в Сочи .

– Самое главное – победить. Сегодня взяли три очка и идем дальше по сезону.

– С вашим выходом игра «Спартака» поменялась. Какую установку дал Карседо?

– Не думаю, что здесь была тактическая задумка. Были последние 15 минут матча, вся команда понимала, что надо прямолинейно играть в футбол. И тренер мне сказал делать свою работу.

– Как вам поле?

– Сложное, на зимних сборах были другие условия. Но мы понимали, что в России зима и поля не в идеальном состоянии.

– Для «Спартака» главный турнир – Кубок? В чемпионате слишком большой отрыв.

– Кубок – важнейший турнир, без сомнений. Но и лига важна, мы хотим побеждать в каждом матче, – сказал Гарсия.