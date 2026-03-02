Мостовой о судействе: «95% арбитров не играли в футбол, не могут разобраться во всех микронюансах. Все решает человеческий фактор – я всегда буду за футбольных людей»
Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в Мир РПЛ.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев назвал проблемами судейства частое использование ВАР, трудности в работе системы определения офсайда, а также спорные решения арбитров.
«Я говорил об этом и десять лет назад, и пять лет назад, и когда ввели ВАР. Но я же говорю правду: считал и считаю, что все будет решать человеческий фактор. Проблема наших арбитров заключается в том, что 95% из них не играли в футбол. Поэтому они не могут разобраться во всех этих микромоментах и микронюансах.
Если человек никогда не делал операцию, то как он узнает, что находится внутри, что ему надо резать и зашивать. Судьи не виноваты в этом, но они виноваты в том, что не играли в футбол. Поэтому я всегда буду за футбольных людей.
Например, матч «Оренбург» – «Акрон» (2:0). Какой пенальти мог быть, если трое игроков борются, и мяч случайно попадает в руку. Давайте тогда не будем бороться – кидай мяч, и пусть он в ворота катится», – сказал Мостовой.
«Акрон» обратится в ЭСК РФС после матча с «Оренбургом». Гол Дзюбы отменили из-за офсайда, за игру рукой Хосонова назначили пенальти
и тут есть вариант пойти в судьи, придется потратить года 2 что бы отсудить с низших лиг и дойти до матчей премьер лиги, это снова надо бегать по полю, а зарплаты у судьей сильно меньше чем футболистов.
чё, много желающих будет? в 35-37 начать карьеру, а в 45 судьи уже заканчивают.
не, ну есть конечно варианты, когда заканчивают совсем рано но это либо те кому футбол надоел окончательно либо из-за травмы. Как экс-футболист с хроническими травмами будет бегать по полю и успевать за всеми событиями? никак