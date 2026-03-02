Мостовой о судействе: «95% арбитров не играли в футбол, не могут разобраться во всех микронюансах. Все решает человеческий фактор – я всегда буду за футбольных людей»

Мостовой о судействе: 95% арбитров не играли в футбол, не разбираются в нюансах.

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в Мир РПЛ.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев назвал проблемами судейства частое использование ВАР, трудности в работе системы определения офсайда, а также спорные решения арбитров.

«Я говорил об этом и десять лет назад, и пять лет назад, и когда ввели ВАР. Но я же говорю правду: считал и считаю, что все будет решать человеческий фактор. Проблема наших арбитров заключается в том, что 95% из них не играли в футбол. Поэтому они не могут разобраться во всех этих микромоментах и микронюансах.

Если человек никогда не делал операцию, то как он узнает, что находится внутри, что ему надо резать и зашивать. Судьи не виноваты в этом, но они виноваты в том, что не играли в футбол. Поэтому я всегда буду за футбольных людей.

Например, матч «Оренбург » – «Акрон » (2:0). Какой пенальти мог быть, если трое игроков борются, и мяч случайно попадает в руку. Давайте тогда не будем бороться – кидай мяч, и пусть он в ворота катится», – сказал Мостовой.

«Акрон» обратится в ЭСК РФС после матча с «Оренбургом». Гол Дзюбы отменили из-за офсайда, за игру рукой Хосонова назначили пенальти