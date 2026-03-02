  • Спортс
  • Мостовой о судействе: «95% арбитров не играли в футбол, не могут разобраться во всех микронюансах. Все решает человеческий фактор – я всегда буду за футбольных людей»
50

Мостовой о судействе: «95% арбитров не играли в футбол, не могут разобраться во всех микронюансах. Все решает человеческий фактор – я всегда буду за футбольных людей»

Мостовой о судействе: 95% арбитров не играли в футбол, не разбираются в нюансах.

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в Мир РПЛ.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев назвал проблемами судейства частое использование ВАР, трудности в работе системы определения офсайда, а также спорные решения арбитров.

«Я говорил об этом и десять лет назад, и пять лет назад, и когда ввели ВАР. Но я же говорю правду: считал и считаю, что все будет решать человеческий фактор. Проблема наших арбитров заключается в том, что 95% из них не играли в футбол. Поэтому они не могут разобраться во всех этих микромоментах и микронюансах.

Если человек никогда не делал операцию, то как он узнает, что находится внутри, что ему надо резать и зашивать. Судьи не виноваты в этом, но они виноваты в том, что не играли в футбол. Поэтому я всегда буду за футбольных людей.

Например, матч «Оренбург» – «Акрон» (2:0). Какой пенальти мог быть, если трое игроков борются, и мяч случайно попадает в руку. Давайте тогда не будем бороться – кидай мяч, и пусть он в ворота катится», – сказал Мостовой.

«Акрон» обратится в ЭСК РФС после матча с «Оренбургом». Гол Дзюбы отменили из-за офсайда, за игру рукой Хосонова назначили пенальти

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ведь и правда, 95% судей которые судят убийства, наверное и не убивали ни разу в жизни.
и все же, ты не уверен?
а теперь представьте себе ситуацию, в среднем футболист заканчивает где-то в 35, заканчивает потому что надоело бегать.
и тут есть вариант пойти в судьи, придется потратить года 2 что бы отсудить с низших лиг и дойти до матчей премьер лиги, это снова надо бегать по полю, а зарплаты у судьей сильно меньше чем футболистов.
чё, много желающих будет? в 35-37 начать карьеру, а в 45 судьи уже заканчивают.
не, ну есть конечно варианты, когда заканчивают совсем рано но это либо те кому футбол надоел окончательно либо из-за травмы. Как экс-футболист с хроническими травмами будет бегать по полю и успевать за всеми событиями? никак
За 2 года ты только от чемпионата района до чемпионата области дойдёшь.
ну мы же все таки делаем скидку на то, что это бывшие профи футболисты с большими связями, думаю их бы продвинули по ускоренной программе, люди то футбольные, всё видели все знают, все придумали до них
Ну как судья может судить, если он.... Чеканить не умеет!))
Мостовой в своём репертуаре. Он умеет только лозунгами мыслить. Кто ему мешал стать тренером, арбитром, футбольным функционером? Если что-то не нравится, то начни с себя. Но нет. Мостовой, как среднестатистический юзер спортса. Всем недоволен, но при этом что-то создать, сделать может и не хочет. Великие люди меняли мир. Современные инфоцыгане уничтожают мир и только болтают.
Царем скоро дойдём до того, что не футбольные люди не имеют право смотреть футбол
Порой кажется, что в футбол играл только этот пассажир с вечно не мытой головой)
У этого охранники и уборщики на стадионах должны быть бывшими футболистами, иначе они не понимают...
Судьи о футболистах: "95% футболистов не судили футбол. Мы всегда будем за судейских людей!"
95% футболистов даже правил не знают, не понимают всех микронюансов. И как быть?
От нас что требуется? Чтобы посмотреть футбол, тоже в него поиграть надо на проф уровне?
