Матч «Балтика» – «Зенит» в Кубке России будет судить Танашев. На игру ЦСКА с «Краснодаром» назначен Сухой, встречу «Динамо» и «Спартака» обслужит Абросимов
РФС назначил арбитров на первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ и 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
3 марта (вторник)
«Балтика» – «Зенит»: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.
4 марта (среда)
«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан
Помощники судьи – Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Николай Иванов.
«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Владимир Москалев
Помощники судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Маликов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Вячеслав Харламов.
ЦСКА – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.
5 марта (четверг)
«Арсенал» Тула – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» – «Спартак»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.