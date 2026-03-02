  • Спортс
  Матч «Балтика» – «Зенит» в Кубке России будет судить Танашев. На игру ЦСКА с «Краснодаром» назначен Сухой, встречу «Динамо» и «Спартака» обслужит Абросимов
40

Матч «Балтика» – «Зенит» в Кубке России будет судить Танашев. На игру ЦСКА с «Краснодаром» назначен Сухой, встречу «Динамо» и «Спартака» обслужит Абросимов

РФС назначил судей на матчи Кубка России.

РФС назначил арбитров на первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ и 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

3 марта (вторник)

«Балтика» – «Зенит»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.

4 марта (среда)

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Николай Иванов.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Владимир Москалев

Помощники судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Маликов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

5 марта (четверг)

«Арсенал» Тула – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
40 комментариев
Да какая разница кто судит, они все профнепригодны. Им бы снег убирать, да улицы мести и то ошибки будут
Ответ Кирилл Эсаулов
Да какая разница кто судит, они все профнепригодны. Им бы снег убирать, да улицы мести и то ошибки будут
Согласен . Надо не смотреть значит
Ответ Кирилл Эсаулов
Да какая разница кто судит, они все профнепригодны. Им бы снег убирать, да улицы мести и то ошибки будут
Да если это были б ошибки... Во многих случаях это преднамеренные "ошибки"... Как в матче Зенит-Балтика, к примеру, где у Балтики украли гол, а с ней, не исключаю, и возможную победу
Ни Кукуяна, ни Кукуляка.🤔
Сухой на Краснодар - ЦСКА, можете смело ставить на красную у ЦСКА, победу Краснодара и жк у ЦСКА больше чем у Краснодара, если такой прогноз есть)
Ответ kqkly
Сухой на Краснодар - ЦСКА, можете смело ставить на красную у ЦСКА, победу Краснодара и жк у ЦСКА больше чем у Краснодара, если такой прогноз есть)
Ставь хату и тебя ждёт успех
ЦСКА "в чемпинской гонке" - это очень романтическое мнение.
Ответ nick-basil
ЦСКА "в чемпинской гонке" - это очень романтическое мнение.
За прошедшие без одного матча 2/3 чемпионата Краснодар потерял 14 очков, также стоит оценить календари команд.
Матч Зенит -Балтика торпедировал интерес к чемпионату. Так и хочется чтобы Миллер сам с собой доигрывал свое столетие. ... Но вечная мантра -"футбол не всегда справедлив" - возвращает к жизни. Хотя привкус и запах нечистот от этого "блюда" стоит вокруг
Карасев на ВАР у Балтики, этому я в целом доверяю
Ко сказанному про ЦСКА, добавил бы , что с (любым!) Березуцким так бы с Ахматом не играли бы. ... Есть вопросы и персоналиям. Гонду и Рейс - ОК, но по остальным новичкам неудачно вышло.
Ответ nick-basil
Ко сказанному про ЦСКА, добавил бы , что с (любым!) Березуцким так бы с Ахматом не играли бы. ... Есть вопросы и персоналиям. Гонду и Рейс - ОК, но по остальным новичкам неудачно вышло.
Лукин с травмой, Мойзес и Обляков отстранены. Минус три игрока старта. Кого ставить "Березуцкими"?
Ответ nick-basil
Ко сказанному про ЦСКА, добавил бы , что с (любым!) Березуцким так бы с Ахматом не играли бы. ... Есть вопросы и персоналиям. Гонду и Рейс - ОК, но по остальным новичкам неудачно вышло.
Один матч прошел, у вас уже неудачно все вышло. Как будто при Березуцких не было обидных поражений.
Думаю, что Балтика возьмет у Зенита реванш за недавнее поражение за счет незаконно отменённого гола! Она должна быть злая!
Ответ Abram_1116374577
Думаю, что Балтика возьмет у Зенита реванш за недавнее поражение за счет незаконно отменённого гола! Она должна быть злая!
Ты по ходу уже принял запрещённые вещества. Ты заканчивай с этим, это очень опасно.
Ответ юра георгиевский
Ты по ходу уже принял запрещённые вещества. Ты заканчивай с этим, это очень опасно.
А ты тем более наркоман! В чём я не прав?
Видимо, слова «обсуждение» ты не слыхал. Сочувствую.
