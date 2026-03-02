  • Спортс
  • Терлецкий о словах Галактионова про интервью Тикнизяна: «Бред – считать, что оно кем-то спродюсировано. Не получилось поговорить со Станковичем и Эраковичем, а Наир откликнулся»
Терлецкий о словах Галактионова про интервью Тикнизяна: «Бред – считать, что оно кем-то спродюсировано. Не получилось поговорить со Станковичем и Эраковичем, а Наир откликнулся»

Терлецкий об интервью Тикнизяна: его никто не скрывал, был анонс.

Журналисты Севастиан Терлецкий, Александр Дорский и ведущий «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая в эфире «Итогов» обсудили слова Михаила Галактионова про резонансное интервью Наира Тикнизяна.

Главный тренер «Локомотива» заявил: «Интервью же не вышло неделю или пять недель назад, оно появилось непосредственно за два дня до матча. Это целенаправленная история».

Севастиан Терлецкий: О выходе интервью рассказали абсолютно всем, потому что 23 февраля вышло видео из Сербии, где был анонс этого интервью. Это никто не скрывал.

Александр Дорский: Давай объясним, почему это интервью вышло за два дня до матча «Локомотив» – «Пари НН».

Терлецкий: Матч «Црвена Звезда» – «Партизан» был назначен на 22 февраля. Мы делаем цикл программ Fontour, в которых посещаем главные матчи мира. Этот матч был давно запланирован. Александр Кержаков работал в Сербии, играл вместе с Владимиром Быстровым, они вместе тренировали – интересная связка, чтобы посетить эту игру. Мы приехали на матч, сняли несколько сюжетов.

Интервью с Тикнизяном даже не планировалось, это должно было быть частью одного из выпусков. Но мы разговорились на 40 минут, поэтому сделали из этого отдельный сюжет.

23 февраля вышел сюжет с этого матча, 24 февраля – еще один сюжет из Сербии, 25 февраля на канале ДоброFON вышло интервью с фигуристом Максимом Наумовым, поэтому интервью с Тикнизяном хотели вынести на отдельный день. 

Дорский: Есть цикл передач Fontour, выпуски выходят с определенной периодичностью из всех поездок. Бывает такое, что два дня подряд выходят выпуски, а потом делают паузу пять дней перед следующим выпуском?

Терлецкий: Такого не бывает. 

Дорский: Где слова о Наире Тикнизяне сказал Галактионов?

Тимур Гурцкая: В нашей программе.

Дорский: В нашей программе, которая является партнером Fonbet.

Сева – журналист, который участвует в обоих эпизодах. В чем задача Севы? Если предоставляется площадка для высказывания одного героя, то Сева, при наличии согласия второго героя, обязан предоставить и ему площадку.

Терлецкий: Более того, абсолютный бред – считать, что это интервью кем-то спродюсировано. Я брал номер жены Наира у Тимура, потому что она некоторое время работала в нашей программе.

В каждом Fontour мы пытаемся выцепить какого-то персонажа, имеющего отношение к России. Когда мы ехали в Сербию, пытались поговорить со Станковичем или Эраковичем, но этого не получилось сделать. А Тикнизян откликнулся, его никто не навязывал. 

Мне кажется, поведение Михаила Михайловича после игры подтверждает ряд тезисов, которые высказывают Дзюба и Тикнизян. Что он мнительный человек. Поэтому многие претензии футболистов после ухода становятся более понятными. 

Дорский: Наше отношение к этой цитате Галактионова не повлияет на наши оценки «Локомотива». Но, мне кажется, что когда говорятся такие вещи, то должна быть ответная реакция. Наша программа может где-то ошибаться, в чем-то заблуждаться, где-то могут быть сказаны острые вещи, но нам практически никогда не сложно извиниться.

Если мы понимаем, что объективность картины пострадала, то на следующей неделе мы стараемся извиниться.

Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»

Директор «Локо» Ульянов об интервью Тикнизяна: «Заговор или нет, но есть тенденция – за день-два до матча что-то происходит. Это может повлиять на результат. Мы же все люди взрослые»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
83 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще красиво получилось. Взять интервью у Галактионова и потом ушат помоев вылить на него через Тикнизяна. Вот такая она российская спортивная журналистика)))
Ответ Мыкола
Вообще красиво получилось. Взять интервью у Галактионова и потом ушат помоев вылить на него через Тикнизяна. Вот такая она российская спортивная журналистика)))
Комментарий скрыт
Ответ Александр Дорский
Комментарий скрыт
Считаю, что таких нытиков как Тикнизян вообще спрашивать не стоит, у него все вокруг плохие кроме него и его истерички жены
Бред это только то, то этот паспортист наговорил в интервью. Про мужика/немужика, и тд
Ответ Степан Захаров
Бред это только то, то этот паспортист наговорил в интервью. Про мужика/немужика, и тд
Кто паспортист?
Буки продвигают. Желтушная программа 🤷🏻ну надо больше конфликтов
Ответ Красная стрела
Буки продвигают. Желтушная программа 🤷🏻ну надо больше конфликтов
К сожалению, программа началась портиться, превращается в междусобойчик газовых адептов, где издеваются над Писаревым, посмеиваются над Шалимовым. Прчему- то бывшие Спартаковцы не в чести у сотрудников программы
Ответ kostya635
К сожалению, программа началась портиться, превращается в междусобойчик газовых адептов, где издеваются над Писаревым, посмеиваются над Шалимовым. Прчему- то бывшие Спартаковцы не в чести у сотрудников программы
У вас, у сектантов спартаковских как обычно, все вокруг плетут какие то интриги и заговоры против вашего драгоценного клуба.
Терлецкиц очень скользкий тип. Не знаю кто прав кто виноват в этом вопросе, но этот парень ради хайпа на всё готов.
Ответ Удар Кержакова
Терлецкиц очень скользкий тип. Не знаю кто прав кто виноват в этом вопросе, но этот парень ради хайпа на всё готов.
вот именно.
Он вообще сам очень мнительный.
Чистит коменты и банит всех кто щас ему задает вполне корректно по этой ситуации.
Рыльце то в пушку у него.
ТО есть вы облили человека грязью, а он после этого мнительный и вообще несёт бред? Кстати, этот Сева крайне неприятный тип и желтизна из СЭкса. Гнилой он, даже более неприятный чем Гурцкая. Грузин хоть юморит иногда забавно.
Терлецкий - бессмысленный, серый, случайный персонаж в публичном футбольном пространстве. Что характерно, чем меньше человек из себя что-то представляет, тем больше у него ЧСВ
Ответ s_kapa
Терлецкий - бессмысленный, серый, случайный персонаж в публичном футбольном пространстве. Что характерно, чем меньше человек из себя что-то представляет, тем больше у него ЧСВ
да буквально сейчас занимается чисткой своей страницы в тлг. Хотя там люди посто спрашивают его мнение , а он там сидит ерничает.
Вот такие у нас сейчас спортивные журналисты.
Ребята)понимаю что мих мих у нас тренер своеобразный ,но извините конечно ,почему очень часто перед играми Локо всякая грязь льется на ружу,тут правдой не правдой будешь думать о заговоре ,то мусолили про бару ,то Тикнизян ,то Дзюба причем этих людей в клубе нет уже ,не похер ли должно быть?почему когда они были в команде никто ничего не говорил ?почему так не прессуют зенит условный ?у них творится херня не лучше ,один не приезжает на сборы ,второго похищают ,Соболев так вообще чудит в соц сетях постоянно ,но истории так не раздувают особенно перед играми ,понравится ли такое тренеру ?думаю нет ,даже взять вью на сборах ,мих Миху задавали такие вопросы ,что не вопрос то провокация ,я бы на его месте вообще больше не отвечал ни на один вопрос кроме вопросов касаемо футбола …
Ответ 9zxrvgv4w8
Ребята)понимаю что мих мих у нас тренер своеобразный ,но извините конечно ,почему очень часто перед играми Локо всякая грязь льется на ружу,тут правдой не правдой будешь думать о заговоре ,то мусолили про бару ,то Тикнизян ,то Дзюба причем этих людей в клубе нет уже ,не похер ли должно быть?почему когда они были в команде никто ничего не говорил ?почему так не прессуют зенит условный ?у них творится херня не лучше ,один не приезжает на сборы ,второго похищают ,Соболев так вообще чудит в соц сетях постоянно ,но истории так не раздувают особенно перед играми ,понравится ли такое тренеру ?думаю нет ,даже взять вью на сборах ,мих Миху задавали такие вопросы ,что не вопрос то провокация ,я бы на его месте вообще больше не отвечал ни на один вопрос кроме вопросов касаемо футбола …
У ребят большой заказ, они этим кормятся. А ты попробуй на Зенит рот открой. Придется на родину к Гурцкая перебираться тогда🙂. А там уже до жиру.
Ответ Umnik9
У ребят большой заказ, они этим кормятся. А ты попробуй на Зенит рот открой. Придется на родину к Гурцкая перебираться тогда🙂. А там уже до жиру.
поэтому гурцкая каждую передачу говорит что зенит плохо играет а семака нужно отправить в отставку

сразу видно человека, который не в курсе о программе вообще, но плюсики сами себя не наберут конечно же))
Посмотрел выпуск ЭФБ.На моей памяти Локомотиву(очень условно,конечно)столько времени в этой программе не уделялось никогда,даже когда он обыгрывал Зенит,Краснодар,Динамо,ЦСКА,Спартак.Тут же самый большой блок выпуска по времени уделен оправдываниям,что это не было чьей-то заказухой.Правильно Шалимов сказал,которому надоело это слушать полчаса,мол,а что вы оправдываетесь,если это реально не так,погнали дальше обсуждать футбол.Устроили цирк какой-то,честное слово,а этот Сева ещё на фоне всего этого сделал вывод,что в словах Тикнизяна и Дзюбы есть какая-то правда.Занавес просто,СПИД-Инфо отдыхает.
Ответ Фут.Боль
Посмотрел выпуск ЭФБ.На моей памяти Локомотиву(очень условно,конечно)столько времени в этой программе не уделялось никогда,даже когда он обыгрывал Зенит,Краснодар,Динамо,ЦСКА,Спартак.Тут же самый большой блок выпуска по времени уделен оправдываниям,что это не было чьей-то заказухой.Правильно Шалимов сказал,которому надоело это слушать полчаса,мол,а что вы оправдываетесь,если это реально не так,погнали дальше обсуждать футбол.Устроили цирк какой-то,честное слово,а этот Сева ещё на фоне всего этого сделал вывод,что в словах Тикнизяна и Дзюбы есть какая-то правда.Занавес просто,СПИД-Инфо отдыхает.
Сева очень плохое впечатление оставил после этого ЭФБ
Ну "спродюсировать" интервью у Крысевы мозгов не хватило бы. Тот, кто хоть раз слушал его бредовые рассуждения в ЭФБ, это прекрасно знают. А вот сказать Тикнизяну перед записью: Даем тебе добро, чтобы накинуть на Галактионва, для этого много времени или мозгов не требуется. Ради скандала, хайпа и кликов и не на такое идут.
Ответ iscariot13
Ну "спродюсировать" интервью у Крысевы мозгов не хватило бы. Тот, кто хоть раз слушал его бредовые рассуждения в ЭФБ, это прекрасно знают. А вот сказать Тикнизяну перед записью: Даем тебе добро, чтобы накинуть на Галактионва, для этого много времени или мозгов не требуется. Ради скандала, хайпа и кликов и не на такое идут.
чел, ты вообще не представляешь как работают медиа, иногда лучше промолчать, чем ляпнуть чушь
Ша..вка недофутболист тя..вкнул на гуру от бессилия стать хорошим футболистом
