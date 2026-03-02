Терлецкий о словах Галактионова про интервью Тикнизяна: «Бред – считать, что оно кем-то спродюсировано. Не получилось поговорить со Станковичем и Эраковичем, а Наир откликнулся»

Терлецкий об интервью Тикнизяна: его никто не скрывал, был анонс.

Журналисты Севастиан Терлецкий, Александр Дорский и ведущий «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая в эфире «Итогов» обсудили слова Михаила Галактионова про резонансное интервью Наира Тикнизяна .

Главный тренер «Локомотива » заявил : «Интервью же не вышло неделю или пять недель назад, оно появилось непосредственно за два дня до матча. Это целенаправленная история».

Севастиан Терлецкий: О выходе интервью рассказали абсолютно всем, потому что 23 февраля вышло видео из Сербии, где был анонс этого интервью. Это никто не скрывал.

Александр Дорский: Давай объясним, почему это интервью вышло за два дня до матча «Локомотив» – «Пари НН ».

Терлецкий: Матч «Црвена Звезда» – «Партизан» был назначен на 22 февраля. Мы делаем цикл программ Fontour, в которых посещаем главные матчи мира. Этот матч был давно запланирован. Александр Кержаков работал в Сербии, играл вместе с Владимиром Быстровым, они вместе тренировали – интересная связка, чтобы посетить эту игру. Мы приехали на матч, сняли несколько сюжетов.

Интервью с Тикнизяном даже не планировалось, это должно было быть частью одного из выпусков. Но мы разговорились на 40 минут, поэтому сделали из этого отдельный сюжет.

23 февраля вышел сюжет с этого матча, 24 февраля – еще один сюжет из Сербии, 25 февраля на канале ДоброFON вышло интервью с фигуристом Максимом Наумовым, поэтому интервью с Тикнизяном хотели вынести на отдельный день.

Дорский: Есть цикл передач Fontour, выпуски выходят с определенной периодичностью из всех поездок. Бывает такое, что два дня подряд выходят выпуски, а потом делают паузу пять дней перед следующим выпуском?

Терлецкий: Такого не бывает.

Дорский: Где слова о Наире Тикнизяне сказал Галактионов?

Тимур Гурцкая: В нашей программе.

Дорский: В нашей программе, которая является партнером Fonbet.

Сева – журналист, который участвует в обоих эпизодах. В чем задача Севы? Если предоставляется площадка для высказывания одного героя, то Сева, при наличии согласия второго героя, обязан предоставить и ему площадку.

Терлецкий: Более того, абсолютный бред – считать, что это интервью кем-то спродюсировано. Я брал номер жены Наира у Тимура, потому что она некоторое время работала в нашей программе.

В каждом Fontour мы пытаемся выцепить какого-то персонажа, имеющего отношение к России. Когда мы ехали в Сербию, пытались поговорить со Станковичем или Эраковичем, но этого не получилось сделать. А Тикнизян откликнулся, его никто не навязывал.

Мне кажется, поведение Михаила Михайловича после игры подтверждает ряд тезисов, которые высказывают Дзюба и Тикнизян. Что он мнительный человек. Поэтому многие претензии футболистов после ухода становятся более понятными.

Дорский: Наше отношение к этой цитате Галактионова не повлияет на наши оценки «Локомотива». Но, мне кажется, что когда говорятся такие вещи, то должна быть ответная реакция. Наша программа может где-то ошибаться, в чем-то заблуждаться, где-то могут быть сказаны острые вещи, но нам практически никогда не сложно извиниться.

Если мы понимаем, что объективность картины пострадала, то на следующей неделе мы стараемся извиниться.

