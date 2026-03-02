«Зенит» сыграет с «Кайратом» в Санкт-Петербурге 28 марта
«Зенит» сыграет с «Кайратом» в марте.
«Зенит» анонсировал домашний товарищеский матч с «Кайратом» в марте.
Матч в рамках WINLINE Суперсерии пройдет на «Газпром Арене» 28 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне «Кайрат» впервые сыграл в общем этапе Лиги чемпионов и набрал 1 очко в 8 матчах, заняв последнее, 36-е, место в таблице. Последний раз «Зенит» и «Кайрат» встречались в сентябре 2024 года – петербуржцы победили в Алматы со счетом 4:3.
