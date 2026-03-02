  • Спортс
  • «После Моуринью Тедеско как король – не говорит о судьях, «Галатасарае» или «Бешикташе». Он фокусируется на том, чтобы сделать «Фенербахче» чемпионом». Кабзе об экс-тренере «Спартака»
9

Хасан Кабзе: после Моуринью Тедеско в «Фенербахче» как король.

Бывший футболист «Рубина» Хасан Кабзе оценил работу Доменико Тедеско в «Фенербахче».

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче» в сентябре 2025 года.

«В Турции Тедеско работает хорошо. Он никогда не говорит о решениях судей, не упоминает «Галатасарай» или «Бешикташ». Он делает свою работу и фокусируется только на том, чтобы сделать «Фенербахче» чемпионом.

После Моуринью Тедеско – как король. Потому что Доменико делает то, что нужно делать. Моуринью – это другой уровень, он создает проблемы, драму. Но я его уважаю, он раньше был хорошим тренером, конечно», – сказал Кабзе.

«Фенербахче» Тедеско 21 матч подряд не проигрывает в чемпионате Турции. Экс-тренер «Спартака» побил рекорд 1965 года по самой длинной серии без поражений после прихода в клуб

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто в РПЛ тренировал, тот в турецкой Суперлиге ничему не удивляется.
Турки пригласили Моура не для спортивного результата, а скорее для понта, чтоб говорили вот Фенербахче пригласил самого МОУРИНЬО!!!

Сейчас пригласили Тедеско, накупили футболистов ему, поют хвалебные оды, а итог будет один и тот же - не первое место!
Ответ ser91337
Турки пригласили Моура не для спортивного результата, а скорее для понта, чтоб говорили вот Фенербахче пригласил самого МОУРИНЬО!!! Сейчас пригласили Тедеско, накупили футболистов ему, поют хвалебные оды, а итог будет один и тот же - не первое место!
Плюс Моур говорил про судей и Галатасарай и что? Он был не прав? А куча уголовных дел недавних? Так к чему вот это упоминать, позорники блин, Моур величайший!
Пригласите в Турцию царя, он там поделится своим мнением
Пусть и не говорит. Тогда молча Галатасарай и судьи не дадут стать чемпионами
Тадеско с Фенером на багаже Моуриньо выигрывает
У Фенера есть две главные игры на весну, это матч с Бешикташ и с самым лидером, если победить в обоих играх, то шансы хорошие.
Где-то поперхнулся Мостовой
Закалённый лигой приколов
