«После Моуринью Тедеско как король – не говорит о судьях, «Галатасарае» или «Бешикташе». Он фокусируется на том, чтобы сделать «Фенербахче» чемпионом». Кабзе об экс-тренере «Спартака»
Бывший футболист «Рубина» Хасан Кабзе оценил работу Доменико Тедеско в «Фенербахче».
Бывший главный тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче» в сентябре 2025 года.
«В Турции Тедеско работает хорошо. Он никогда не говорит о решениях судей, не упоминает «Галатасарай» или «Бешикташ». Он делает свою работу и фокусируется только на том, чтобы сделать «Фенербахче» чемпионом.
После Моуринью Тедеско – как король. Потому что Доменико делает то, что нужно делать. Моуринью – это другой уровень, он создает проблемы, драму. Но я его уважаю, он раньше был хорошим тренером, конечно», – сказал Кабзе.
«Фенербахче» Тедеско 21 матч подряд не проигрывает в чемпионате Турции. Экс-тренер «Спартака» побил рекорд 1965 года по самой длинной серии без поражений после прихода в клуб
Сейчас пригласили Тедеско, накупили футболистов ему, поют хвалебные оды, а итог будет один и тот же - не первое место!