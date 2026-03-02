Ловчев о пенальти в пользу «Сочи»: «В «Спартаке» очень много – слово «идиоты» здесь не подходит – неумных футболистов. Литвинов держал человека, который ни на что не влияет»
Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал Руслана Литвинова за эпизод с пенальти в матче 19‑го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:2).
Главный арбитр Евгений Буланов назначил пенальти после просмотра ВАР за то, что Литвинов прихватил Александра Солдатенкова за футболку. Владимир Ильин реализовал 11-метровый в компенсированное ко второму тайму время.
«Я доволен результатом, но не доволен, что в команде «Спартака» очень много – слово «идиоты» здесь не подходит – неумных футболистов.
Литвинов держал человека, который ни на что не влияет», – заявил Ловчев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
По Литвинову всё чётко, грешит, не думаю о последствиях.
Сегодня всё закончилось победой, а завтра будет потеря очков из-за таких глупых действий.
Он готовится играть в АПЛ и заранее корректирует свой стиль !
Ну где те спецы, что писали и трындели везде, что все от нервного тренера? ВЕЛИКИЙ ОПОРНИК ЛИТВА - опять привез на ровном месте.
Литвинов может играть 89 минут нормально, а потом один раз роняет забрало и делает дичь после которой ОБЯЗАТЕЛЬНО пропускаем.
И это не меняется от тренера к тренеру и видимо не изменится.
И таких косячников пол команды. Но все орут мол уровень состава топовый топ, только по привозам на ровном месте команда на уровне Сочи и Крыльев. Вот уровень.