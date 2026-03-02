  • Спортс
  • Ловчев о пенальти в пользу «Сочи»: «В «Спартаке» очень много – слово «идиоты» здесь не подходит – неумных футболистов. Литвинов держал человека, который ни на что не влияет»
39

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал Руслана Литвинова за эпизод с пенальти в матче 19‑го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:2).

Главный арбитр Евгений Буланов назначил пенальти после просмотра ВАР за то, что Литвинов прихватил Александра Солдатенкова за футболку. Владимир Ильин реализовал 11-метровый в компенсированное ко второму тайму время.

«Я доволен результатом, но не доволен, что в команде «Спартака» очень много – слово «идиоты» здесь не подходит – неумных футболистов.

Литвинов держал человека, который ни на что не влияет», – заявил Ловчев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Евгений Буланов
logoРуслан Литвинов
logoЕвгений Ловчев
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чем этот пенальти отличается от отмененного одиннадцатиметрового на Угальде?
Ответ ИВ
Чем этот пенальти отличается от отмененного одиннадцатиметрового на Угальде?
Тем, что Угальде не играет за ротенберговский Сочи 👌
Ответ ИВ
Чем этот пенальти отличается от отмененного одиннадцатиметрового на Угальде?
Тут конкретно про эпизод, а не сравнение где поставили, а где нет.
По Литвинову всё чётко, грешит, не думаю о последствиях.
Сегодня всё закончилось победой, а завтра будет потеря очков из-за таких глупых действий.
Ловчев, ты сам - дед полоумный, надоел брюзжать, ради хайпа продал Спартак
Ответ Филька Шкворень
Ловчев, ты сам - дед полоумный, надоел брюзжать, ради хайпа продал Спартак
В чем он его продал ?
Вот соглашусь, тянуть футболку было бессмысленно. Игрок был далеко от мяча и никак не угрожал воротам. Зачем?
Ответ Владимир Ш
Вот соглашусь, тянуть футболку было бессмысленно. Игрок был далеко от мяча и никак не угрожал воротам. Зачем?
Руслан - перспективный футболист !
Он готовится играть в АПЛ и заранее корректирует свой стиль !
Всё было бы ничего, если бы судейки одинаково трактовали моменты. Угальде держали за руку, когда он был с мячом - не пенальти. Литвинов держит игрока, который ни на что не влияет - пенальти.
Наверное, совпадение, что судья на Вар это Ян Бобровский, и все три спорных решения против Спартака) Конечно можно сколько угодно говорить про нытье и т.д, но представьте, что было бы с местными ботами из Питера, если их команду судил на Варе бывший игрок Спартака)
Ответ Юлия Конюхова
Наверное, совпадение, что судья на Вар это Ян Бобровский, и все три спорных решения против Спартака) Конечно можно сколько угодно говорить про нытье и т.д, но представьте, что было бы с местными ботами из Питера, если их команду судил на Варе бывший игрок Спартака)
Ян Бобровский это бывший игрок Зенита)
Ответ Юлия Конюхова
Наверное, совпадение, что судья на Вар это Ян Бобровский, и все три спорных решения против Спартака) Конечно можно сколько угодно говорить про нытье и т.д, но представьте, что было бы с местными ботами из Питера, если их команду судил на Варе бывший игрок Спартака)
Да где вы там три спорных решения нашли?)) Единственный момент где можно спорить, это когда Угальде с игроком Сочи толкались, там да можно было и поставить, но даже если и не поставили тоже хрен придраться к этому решению можно. Просто кроме ваших желаний есть ещё и объективная реальность.
Идиот - точное определение!
Stankovic - was a problem!
Ну где те спецы, что писали и трындели везде, что все от нервного тренера? ВЕЛИКИЙ ОПОРНИК ЛИТВА - опять привез на ровном месте.
Ответ ISEEDEADPEOPLE
Stankovic - was a problem! Ну где те спецы, что писали и трындели везде, что все от нервного тренера? ВЕЛИКИЙ ОПОРНИК ЛИТВА - опять привез на ровном месте.
Карседо ( по его собственному признанию) смотрел все матчи Спартака Станковича. Там было полно косяков Литвинова. От безысходности что- ли он выпустил Литвинова? Второй тайм смотрел урывками, кого по позиции заменило сие "дарование"?
Ответ Sergio1964
Карседо ( по его собственному признанию) смотрел все матчи Спартака Станковича. Там было полно косяков Литвинова. От безысходности что- ли он выпустил Литвинова? Второй тайм смотрел урывками, кого по позиции заменило сие "дарование"?
Маркиньоса для усиления обороны, видимо в опорку или 3м защитником)
Литвинов может играть 89 минут нормально, а потом один раз роняет забрало и делает дичь после которой ОБЯЗАТЕЛЬНО пропускаем.
И это не меняется от тренера к тренеру и видимо не изменится.

И таких косячников пол команды. Но все орут мол уровень состава топовый топ, только по привозам на ровном месте команда на уровне Сочи и Крыльев. Вот уровень.
Литвинов косячник ещё тот.
Литвинов всё делает специально
Литвинов точно не умный. Зачем его вообще на поле выпустили?
