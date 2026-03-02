Ловчев о пенальти «Сочи»: Литвинов держал человека, который ни на что не влияет.

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал Руслана Литвинова за эпизод с пенальти в матче 19‑го тура Мир РПЛ против «Сочи » (3:2).

Главный арбитр Евгений Буланов назначил пенальти после просмотра ВАР за то, что Литвинов прихватил Александра Солдатенкова за футболку. Владимир Ильин реализовал 11-метровый в компенсированное ко второму тайму время.

«Я доволен результатом, но не доволен, что в команде «Спартака » очень много – слово «идиоты» здесь не подходит – неумных футболистов.

Литвинов держал человека, который ни на что не влияет», – заявил Ловчев.