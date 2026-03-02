  • Спортс
  • «Локомотив» обратился в ЭСК по пенальти в матче с «Пари НН» и фолу Сарфо, зацепившего колено Батракова шипами
«Локомотив» обратился в ЭСК по пенальти в матче с «Пари НН» и фолу Сарфо, зацепившего колено Батракова шипами

«Локомотив» пожаловался на судейство в ЭСК.

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча против «Пари НН» (2:1).

«Клуб просит дать оценку судейству в матче 19-го тура Мир РПЛ и обратить внимание на ключевые спорные моменты, которые повлияли на ход игры.

В том числе на эпизоды, связанные с неудалением игрока «Пари НН», нарушившего правила на Алексее Батракове и назначением пенальти в ворота «Локомотива», – говорится в сообщении железнодорожников.

На 38-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Пари НН» Алекс Опоку Сарфо задранной ногой зацепил колено игрока «Локомотива» Алексея Батракова шипами. Главный судья Рафаэль Шафеев не стал наказывать ганца карточкой. ВАР не вмешался в эпизод.

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Он сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки. 

Да там и у Руденко не было первой ЖК.
Лисовой сначала фолил.
В общем Шафеев очень слабый судья.
Слабый судья принимает ошибочные решения в обе стороны. А если такие решения принимаются в одну сторону это не слабость, а ангажированность.
Правильные действия.
Услышать бы ещё комментарии от самого Шафеева, почему были приняты эти решения.
Надо наказать бригаду, работавшую на матче. Чуть не лишили двух очков команду
ЦСКА Шафеев лишил двух очков, с Краснодаром. Ошибку признали, никого не наказывали. Так что за "чуть" не накажут точно.
Ты не забывай, цель в этом сезоне одна-100 летие великого клуба 😂😂😂
Клубы завалят ЭСК после прошедшего тура своими обращениями. Но там уже стандартные ответы заготовлены.
будет интересно послушать, как они выкручиваться будут
Надеюсь их отстранят от судейства или хоть как то штрафонут, в особенности тех кто на мониторах ВАР, нельзя так работать, бездарное судейство.
В следующем туре, можно просто выйти без судей. 😁
Да хуже то не будет. Можно признать пользование внутренних судей неудавшимся экскрементом, и возобновить наём иностранцев.
> неудавшимся экскрементом

Что, простите?
поддерживаю 100%
этот тур не поставил ещё рекорд по обращениям?
в европе за такое иногда удаляют
