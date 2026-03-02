«Локомотив» обратился в ЭСК по пенальти в матче с «Пари НН» и фолу Сарфо, зацепившего колено Батракова шипами

«Локомотив» пожаловался на судейство в ЭСК.

«Локомотив » обратился в ЭСК РФС по итогам матча против «Пари НН» (2:1).

«Клуб просит дать оценку судейству в матче 19-го тура Мир РПЛ и обратить внимание на ключевые спорные моменты, которые повлияли на ход игры.

В том числе на эпизоды, связанные с неудалением игрока «Пари НН », нарушившего правила на Алексее Батракове и назначением пенальти в ворота «Локомотива», – говорится в сообщении железнодорожников.

На 38-й минуте матча Мир РПЛ хавбек «Пари НН» Алекс Опоку Сарфо задранной ногой зацепил колено игрока «Локомотива» Алексея Батракова шипами. Главный судья Рафаэль Шафеев не стал наказывать ганца карточкой. ВАР не вмешался в эпизод.

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с Сергеем Пиняевым . Он сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый . Олакунле Олусегун забил с точки.