  • Флик о камбэке с «Атлетико» в Кубке после 0:4: «Барса» хочет сделать невозможное возможным. Мы не сдадимся, нужно верить»
33

Флик о камбэке с «Атлетико» в Кубке после 0:4: «Барса» хочет сделать невозможное возможным. Мы не сдадимся, нужно верить»

Ханс-Дитер Флик: «Барса» хочет сделать невозможное возможным.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможности камбэка в ответном матче против «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании.

В первой игре каталонцы потерпели поражение со счетом 0:4. 

«Я думаю, все знают, что мы уступаем в четыре мяча, но мы хотим сделать невозможное возможным. Мы не сдадимся. Это важный матч. Мы должны верить.

Я думаю, что верить нужно всегда. Все болельщики будут поддерживать нас. Это будет сложно, соперник фантастический... но мы можем это сделать».

О Педри

«Нам нужно правильно распределить его игровое время. Впереди много игр. Хорошо, что у нас есть Педри. Посмотрим, как много он будет играть».

О том, как провести идеальную игру

«Лучше забить первыми. Мы должны быть умными и голодными. Мы видели это в матче с «Вильярреалом»: у нас была динамика, интенсивность... Мы должны играть как команда, как единое целое».

О камбэке с «ПСЖ»

«Я не думаю о прошлом, я сосредоточен на настоящем. Мы знаем историю, но должны выполнять свою работу. Мы должны играть на самом высоком уровне».

О травме Левандовского

«Нам придется справляться с его отсутствием. Это была досадная ситуация, он ударился о плечо соперника в матче с «Вильярреалом». У нас серьезные потери – Гави, Кристенсен, де Йонг, – но команда хорошо справляется с ними. Это возможность для других продемонстрировать свои качества», – сказал Флик.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится завтра, 3 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
33 комментария
Зачем упарываться в этом матче, надо дать отдохнуть Ямалю и другим:) Пусть Атлетико кубок забирает:)
Ответ rigobersong
Зачем упарываться в этом матче, надо дать отдохнуть Ямалю и другим:) Пусть Атлетико кубок забирает:)
Учитывая, что в случае победы над Ньюкаслом в ЛЧ может быть снова встреча с Атлетико, "умирать" в этом матче вообще ни к чему. Остаётся надеяться, что Флик это понимает.
Ответ rigobersong
Зачем упарываться в этом матче, надо дать отдохнуть Ямалю и другим:) Пусть Атлетико кубок забирает:)
если сейчас вылетят то команда психологически может просесть в самый нужный момент, потому и лучше камбэкнуть и это будет психологическим билетом на важную часть сезона. + добьют АТМ перед ЛЧ, и Барсе сейчас просто лучше встретитьсяна 1[4 финала ЛЧ с ТТХ, если пройдут Нюкасл. да даже если выйдут на АТМ то как минимум будут уверены что могут их пройти, тогда как матрасники точно подойдут к игре неуверенными как минимум.
так что тут дело не за кубок а за психологическую уверенность на остаток сезона + моральное давление на потенциального соперника в плей офф ЛЧ.
Фактор удачи очень важен. Если то, что не залетало до сих пор, пойдет в створ, то -4 отыграть можно. Главное, чтобы оборона сыграла надежнее, чем обычно. Маловероятно, но не невозможно. Посмотрим.
Вперед Барса!!!

ПС: Я бы, кстати, Араухо выставил в старт. Да. Важный матч и он всю душу выложит на поле. А если не вывезет, то, что ж. Летом уже точно с ним надо будет попрощаться. КК наименее важный турнир из оставшихся.
Если будет педри, то шансы хоть и минимальные, но есть. Если педри начнёт со скамейки, то будет сложно
Барселона то победит, но шикарно было бы камбэк, тем интереснее будет матч
Распишие ничью и без травм. Вам ещё в ЛЧ скорее всего играть между собой
Никаких запасных не будет завтра команда оставит все силы на поле
