Флик о камбэке с «Атлетико» в Кубке после 0:4: «Барса» хочет сделать невозможное возможным. Мы не сдадимся, нужно верить»

Ханс-Дитер Флик: «Барса» хочет сделать невозможное возможным.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможности камбэка в ответном матче против «Атлетико » в полуфинале Кубка Испании.

В первой игре каталонцы потерпели поражение со счетом 0:4.

«Я думаю, все знают, что мы уступаем в четыре мяча, но мы хотим сделать невозможное возможным. Мы не сдадимся. Это важный матч. Мы должны верить.

Я думаю, что верить нужно всегда. Все болельщики будут поддерживать нас. Это будет сложно, соперник фантастический... но мы можем это сделать».

О Педри

«Нам нужно правильно распределить его игровое время. Впереди много игр. Хорошо, что у нас есть Педри. Посмотрим, как много он будет играть».

О том, как провести идеальную игру

«Лучше забить первыми. Мы должны быть умными и голодными. Мы видели это в матче с «Вильярреалом»: у нас была динамика, интенсивность... Мы должны играть как команда, как единое целое».

О камбэке с «ПСЖ»

«Я не думаю о прошлом, я сосредоточен на настоящем. Мы знаем историю, но должны выполнять свою работу. Мы должны играть на самом высоком уровне».

О травме Левандовского

«Нам придется справляться с его отсутствием. Это была досадная ситуация, он ударился о плечо соперника в матче с «Вильярреалом». У нас серьезные потери – Гави , Кристенсен, де Йонг , – но команда хорошо справляется с ними. Это возможность для других продемонстрировать свои качества», – сказал Флик.

Матч «Барселона » – «Атлетико» состоится завтра, 3 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.