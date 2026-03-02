Флик о камбэке с «Атлетико» в Кубке после 0:4: «Барса» хочет сделать невозможное возможным. Мы не сдадимся, нужно верить»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможности камбэка в ответном матче против «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании.
В первой игре каталонцы потерпели поражение со счетом 0:4.
«Я думаю, все знают, что мы уступаем в четыре мяча, но мы хотим сделать невозможное возможным. Мы не сдадимся. Это важный матч. Мы должны верить.
Я думаю, что верить нужно всегда. Все болельщики будут поддерживать нас. Это будет сложно, соперник фантастический... но мы можем это сделать».
О Педри
«Нам нужно правильно распределить его игровое время. Впереди много игр. Хорошо, что у нас есть Педри. Посмотрим, как много он будет играть».
О том, как провести идеальную игру
«Лучше забить первыми. Мы должны быть умными и голодными. Мы видели это в матче с «Вильярреалом»: у нас была динамика, интенсивность... Мы должны играть как команда, как единое целое».
О камбэке с «ПСЖ»
«Я не думаю о прошлом, я сосредоточен на настоящем. Мы знаем историю, но должны выполнять свою работу. Мы должны играть на самом высоком уровне».
О травме Левандовского
«Нам придется справляться с его отсутствием. Это была досадная ситуация, он ударился о плечо соперника в матче с «Вильярреалом». У нас серьезные потери – Гави, Кристенсен, де Йонг, – но команда хорошо справляется с ними. Это возможность для других продемонстрировать свои качества», – сказал Флик.
Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится завтра, 3 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
так что тут дело не за кубок а за психологическую уверенность на остаток сезона + моральное давление на потенциального соперника в плей офф ЛЧ.
Вперед Барса!!!
ПС: Я бы, кстати, Араухо выставил в старт. Да. Важный матч и он всю душу выложит на поле. А если не вывезет, то, что ж. Летом уже точно с ним надо будет попрощаться. КК наименее важный турнир из оставшихся.