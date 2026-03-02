Иран сыграет на ЧМ-2026, несмотря на конфликт с США, заявил посол страны в Испании: «Мы имеем право быть там»
Сборная Ирана сыграет на ЧМ в США, заявил посол.
Посол Ирана в Испании Реза Забиб ответил на вопрос об участии национальной команде в чемпионате мира-2026.
В субботу армия обороны Израиля сообщила о «превентивном» ударе по Ирану, в атаке также участвовали США. Иран нанес ответные удары по Израилю. Также атаки осуществлялись по военным объектам на территории других ближневосточных государств.
«Сейчас очень трудные времена. Мы отдаем дань памяти 100 девочкам, которые были убиты. Невинным детям, которые отдали свои жизни.
Иран поедет на чемпионат мира, мы имеем право быть там. У нас нет проблем, мы поедем», – сказал Забиб.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Так что Иран еще победителем приедет. Если, конечно, пустят, Трампик-то и обидеться может.
Вы реально не догоняете самой сути что хотят сделать с Ираном америка и израиль?!! Если получился бы переворот и сейчас то туда сунут этого сына шаха который под колпаком у сша сидит. И тут на тебе сюрприз рядом Россия как будет удобно зажимать дальше её. плюс нефть иранская.
Митингующие с оружием выходили на улицу.
Кто ответит за это в сша?)) или это другое?
По сравнению с бунтом в Иране, то это капля в океане если что.