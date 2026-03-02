  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иран сыграет на ЧМ-2026, несмотря на конфликт с США, заявил посол страны в Испании: «Мы имеем право быть там»
103

Иран сыграет на ЧМ-2026, несмотря на конфликт с США, заявил посол страны в Испании: «Мы имеем право быть там»

Сборная Ирана сыграет на ЧМ в США, заявил посол.

Посол Ирана в Испании Реза Забиб ответил на вопрос об участии национальной команде в чемпионате мира-2026. 

В субботу армия обороны Израиля сообщила о «превентивном» ударе по Ирану, в атаке также участвовали США. Иран нанес ответные удары по Израилю. Также атаки осуществлялись по военным объектам на территории других ближневосточных государств. 

«Сейчас очень трудные времена. Мы отдаем дань памяти 100 девочкам, которые были убиты. Невинным детям, которые отдали свои жизни.

Иран поедет на чемпионат мира, мы имеем право быть там. У нас нет проблем, мы поедем», – сказал Забиб. 

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoСборная Ирана по футболу
logoЧМ-2026
Политика
103 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Никаких проблем вообще
Ответ Inthedark
Никаких проблем вообще
Ну конкретно у него в Испании скорее всего никаких проблем
Ответ Inthedark
Никаких проблем вообще
Ну конкретно у него в Испании скорее всего никаких проблем
Ещё и в матче посвященном ЛГБТ придётся сыграть
Вот же в сюрреализме живем)) и ведь реально поедут.
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Вот же в сюрреализме живем)) и ведь реально поедут.
Кто им визы выдаст?
Ответ Павел Дрезден
Кто им визы выдаст?
США
Ну вряд ли это будет посол в Испании решать
Может и нам заявить, что сыграем?
Ответ Федя Букин
Может и нам заявить, что сыграем?
Так мы и сыграем. Пока эта война идёт, договоримся за свою с уткой и поедем на чм, лол
Ответ Федя Букин
Может и нам заявить, что сыграем?
В принципе можно, вдруг прокатит.
Ну и правильно. До ЧМ еще полно времени. Вместо старых соплежуев пришла молодая поросль, жесткие националисты, не разложившиеся за годы сидения в верхушке, и отвечают как надо, не тупо в ответ, а стратегически. Мировой финансовый центр в ОАЭ ликвидирован, по Ормузскому проливу суда уже не ходят, вся мировая логистика летит, Катар остановил производство газа, спотовые цены на газ в ЕС уже на 30% взлетели, пошла вверх нефть, дата-центры Amazon в Бахрейне и ОАЭ вышли из чата. Рубио уже прохныкал: это не мы, нас за що? Ну, пусть продолжают, еще не то получат.

Так что Иран еще победителем приедет. Если, конечно, пустят, Трампик-то и обидеться может.
Ответ maggiu
Ну и правильно. До ЧМ еще полно времени. Вместо старых соплежуев пришла молодая поросль, жесткие националисты, не разложившиеся за годы сидения в верхушке, и отвечают как надо, не тупо в ответ, а стратегически. Мировой финансовый центр в ОАЭ ликвидирован, по Ормузскому проливу суда уже не ходят, вся мировая логистика летит, Катар остановил производство газа, спотовые цены на газ в ЕС уже на 30% взлетели, пошла вверх нефть, дата-центры Amazon в Бахрейне и ОАЭ вышли из чата. Рубио уже прохныкал: это не мы, нас за що? Ну, пусть продолжают, еще не то получат. Так что Иран еще победителем приедет. Если, конечно, пустят, Трампик-то и обидеться может.
Что за глупости вы пишете? В альтернативной вселенной живёте?
Ответ maggiu
Ну и правильно. До ЧМ еще полно времени. Вместо старых соплежуев пришла молодая поросль, жесткие националисты, не разложившиеся за годы сидения в верхушке, и отвечают как надо, не тупо в ответ, а стратегически. Мировой финансовый центр в ОАЭ ликвидирован, по Ормузскому проливу суда уже не ходят, вся мировая логистика летит, Катар остановил производство газа, спотовые цены на газ в ЕС уже на 30% взлетели, пошла вверх нефть, дата-центры Amazon в Бахрейне и ОАЭ вышли из чата. Рубио уже прохныкал: это не мы, нас за що? Ну, пусть продолжают, еще не то получат. Так что Иран еще победителем приедет. Если, конечно, пустят, Трампик-то и обидеться может.
Сам в это веришь?Тут ботам не подают.
И правильно,что поедут. И ПРАВО имеют.
Ответ Сергей Колесов
И правильно,что поедут. И ПРАВО имеют.
Право то может и имеют, но вот возможности нет)))
Ответ Сергей Колесов
И правильно,что поедут. И ПРАВО имеют.
Поедут в составе сборной свободной Республики Иран
Сейчас этому Забибу новый аятолла по шапке даст и никто никуда не поедет
Ответ NickN
Сейчас этому Забибу новый аятолла по шапке даст и никто никуда не поедет
Если только сам аятолла увернется от новой натовской ракеты
Ответ NickN
Сейчас этому Забибу новый аятолла по шапке даст и никто никуда не поедет
Смешно, там эти аятоллы будут каждый день отправляться к гуриям,пока не придет кто то более сговорчивый))
А десятки тысяч убитых протестующих им не жалко?
Ответ Oliya
А десятки тысяч убитых протестующих им не жалко?
А если не устранили бы зачинщиков и остальных то здравствуй Майдан как в Украине за слабостью жёстко погосить бунт.

Вы реально не догоняете самой сути что хотят сделать с Ираном америка и израиль?!! Если получился бы переворот и сейчас то туда сунут этого сына шаха который под колпаком у сша сидит. И тут на тебе сюрприз рядом Россия как будет удобно зажимать дальше её. плюс нефть иранская.
Митингующие с оружием выходили на улицу.
Ответ Oliya
А десятки тысяч убитых протестующих им не жалко?
Напомню, что не массовый особа бунт и захватил на белый дом, то 1300 примерно были задержаны, 50 ранены, 5 убиты.

Кто ответит за это в сша?)) или это другое?

По сравнению с бунтом в Иране, то это капля в океане если что.
Главный вопрос в том, с какой целью они туда поедут.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем