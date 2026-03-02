17,6% голов в этом сезоне АПЛ забиты с угловых. Это самый высокий показатель в истории лиги
В Англии забивают рекордное число голов с угловых.
В Англии установили рекорд по доле голов, забитых с угловых.
138 из 783 (17,6%) мячей в текущем сезоне Премьер лиги были забиты после розыгрышей угловых. Это самый высокий показатель в истории турнира – доля мячей, забитых после этих стандартов, не была столь высока ни в одном другом сезоне.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
