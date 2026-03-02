  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 17,6% голов в этом сезоне АПЛ забиты с угловых. Это самый высокий показатель в истории лиги
31

17,6% голов в этом сезоне АПЛ забиты с угловых. Это самый высокий показатель в истории лиги

В Англии забивают рекордное число голов с угловых.

В Англии установили рекорд по доле голов, забитых с угловых.

138 из 783 (17,6%) мячей в текущем сезоне Премьер лиги были забиты после розыгрышей угловых. Это самый высокий показатель в истории турнира – доля мячей, забитых после этих стандартов, не была столь высока ни в одном другом сезоне. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
logoпремьер-лига Англия
рекорды
logoФулхэм
logoМанчестер Сити
logoЛидс
logoКристал Пэлас
logoНьюкасл
logoВулверхэмптон
logoЧелси
logoБрайтон
logoБорнмут
logoВест Хэм
logoАстон Вилла
logoБернли
logoНоттингем Форест
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoБрентфорд
logoТоттенхэм
logoСандерленд
logoЭвертон
logoМанчестер Юнайтед
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Скажем спасибо доминатору с его лондонским стоук сити, который всю лигу заставил играть в рестлинг на угловых.
Ответ CyberUnited
Скажем спасибо доминатору с его лондонским стоук сити, который всю лигу заставил играть в рестлинг на угловых.
Комментарий скрыт
Ответ CyberUnited
Скажем спасибо доминатору с его лондонским стоук сити, который всю лигу заставил играть в рестлинг на угловых.
5 из 9 последних годов Ливерпуля с угловых, ещё 2 со стандартов. Мю в этом сезоне больше забил со стандарта чем Арсенал.
..не мешки ворочать
Ну, если не свистеть атаку вратаря во вратарской, то забивать после угловых становится намного проще. Так что, всё логично.
Ответ Timur_A
Ну, если не свистеть атаку вратаря во вратарской, то забивать после угловых становится намного проще. Так что, всё логично.
Такие комменты напоминает вчерашнего Санчеса, пропустил без фола, но потребовал от судьи отмены гола, якобы кто-то из игроков Арсенала сфолил
А в Ла Лиге 17% с пенальти, наверное)
Ну Лучшая Лига в мире же, с игры не забьют потому что собраны сильнейшие игроки, тренеры тактики,
Арсенал постарался
Посмотрел обзор Арсенал — Челси от Sky Sports: буквально четыре угловых и удаление)
Скоро все будут идти за 2-3 метроми
Непонятно что поганее - угловые Артеты или тактика мелкого фола от Гвардиолы?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем