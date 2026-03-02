Гол Жедсона «Сочи» отменили из-за офсайда у Солари по ходу атаки «Спартака»

Гол «Спартака» «Сочи» отменили из-за офсайда.

Арбитр Евгений Буланов после вмешательства ВАР отменил гол хавбека «Спартака» Жедсона Фернандеша в ворота «Сочи».

После видеопросмотра было определено, что полузащитник Пабло Солари оказался в офсайде по ходу атаки красно-белых.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Буланов после повтора отменил назначенный в пользу «Спартака» пенальти в игре с «Сочи». ВАР вмешивался во всех 8 матчах тура РПЛ