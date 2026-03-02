Фото
Гол Жедсона «Сочи» отменили из-за офсайда у Солари по ходу атаки «Спартака»

Гол «Спартака» «Сочи» отменили из-за офсайда.

Арбитр Евгений Буланов после вмешательства ВАР отменил гол хавбека «Спартака» Жедсона Фернандеша в ворота «Сочи».

После видеопросмотра было определено, что полузащитник Пабло Солари оказался в офсайде по ходу атаки красно-белых.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Буланов после повтора отменил назначенный в пользу «Спартака» пенальти в игре с «Сочи». ВАР вмешивался во всех 8 матчах тура РПЛ

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Так игрок Сочи после этого вынес мяч и это уже была другая фаза атаки
Ответ Спортик161
Так игрок Сочи после этого вынес мяч и это уже была другая фаза атаки
Эта другая фаза была частью одной мегафазы-первого тайма, увы.
Ответ Спортик161
Так игрок Сочи после этого вынес мяч и это уже была другая фаза атаки
Дюков сказал: офсайд. Значит, офсайд. Непонятно что ли
Не, ну Спартак то могли бы не душить, они не угрожают юбилею
Ответ Moffo
Не, ну Спартак то могли бы не душить, они не угрожают юбилею
Они в том матче угрожают вылету фарма в пердив.
Ответ Caniball
Они в том матче угрожают вылету фарма в пердив.
А, точно, потерял я нить росгосфутбола
Можно было ещё минут на 5 назад отмотать
Позорнейшее газовое судейство расцветает всё новыми оттенками мерзости
Ответ Tennis Media
Позорнейшее газовое судейство расцветает всё новыми оттенками мерзости
😆
Не, надо как-то уже на системном уровне эти микропиписечные офсайды из-за пальца, пятки, мыска, члена (привет Лукаку), яиц (привет Валере Климову), носа (привет Ибре) заканчивать. Это уже не футбол, а онанизм с рулеткой
Ответ Ебздрогыч
Не, надо как-то уже на системном уровне эти микропиписечные офсайды из-за пальца, пятки, мыска, члена (привет Лукаку), яиц (привет Валере Климову), носа (привет Ибре) заканчивать. Это уже не футбол, а онанизм с рулеткой
Когда определяет автоматика, хрен с ним, тут не поспорить. Но когда рисуют наши кроты, нет доверия что эта линия именно там. Поэтому все эти миллиметры здесь вообще бесят, причём все команды.
Все смотрят на странные линии при пасе на Солари. А там на скрине лайнсмен с флажком на расстоянии метра! То есть они вообще не нужны по факту?

На ВАРе воспитанник Зенита из города трех революций некто Ян Бобровский. Еще есть вопросы?
Ответ Забытое пенсне Кайзера Франца
Все смотрят на странные линии при пасе на Солари. А там на скрине лайнсмен с флажком на расстоянии метра! То есть они вообще не нужны по факту? На ВАРе воспитанник Зенита из города трех революций некто Ян Бобровский. Еще есть вопросы?
А в чём странность линий? Тут же чётко по поперечным линиям поля видно, что нормально нарисовали, и даже без этой линии был бы виден офсайд.
При этом забавно, что боковой как раз не увидел небольшого офсайда в пользу Сочи (ну, момент паса не считал нормлаьно, бывает), а вы умудряетесь его в подсуживании против Спартака уличать. очень странная логика
Ответ Slowpoke7
А в чём странность линий? Тут же чётко по поперечным линиям поля видно, что нормально нарисовали, и даже без этой линии был бы виден офсайд. При этом забавно, что боковой как раз не увидел небольшого офсайда в пользу Сочи (ну, момент паса не считал нормлаьно, бывает), а вы умудряетесь его в подсуживании против Спартака уличать. очень странная логика
Не уверен в необходимости пояснений – слишком уж ангажированным выглядит встречное замечание. Ну ок, один раз попробую. Итак.

Первое: живой судья флаг не поднял - к нему претензий нет. Так что всё изложено логично. Вопрос звучал – зачем он нужен, да еще в таком близком контакте, если потом определяет всё Невский-Бобровский?

Второе. Линии странные потому, что их ширина визуально составляет пол-стопы. Это базовый вопрос метрологии. При таком немыслимом допуске начертить можно как лапка воробья пересекает ступни мамонта. Что мы и видим на кадре, где защ Сочи играет в хрустальной туфельке, а Солари на водных лыжах. Ровно такую же начертательную геометрию мы видели недавно при отмененном голе в ворота Зенита. Помимо других сомнительных вопросов, типа: разрешения экрана (почему нельзя сделать укрупненный стоп-кадр?), как и кем верифицируется настройка и пр.. В игре, где гол - событие редкое и определяющее результат, такую "’технологическую недосказанность" нельзя не воспринимать как пустоты в нормативных документах от опытных юристов.

Третье. Пожалуй, главное. Дух игры. В одной из игр в Питере откровенно сбили Зобнина, атака продолжилась, забили левейший гол, но никто откручивать назад не стал. Здесь мяч был перехвачен, эпизод заигран – открутили! Двойные стандарты. В очередной, тысячный раз. Как и с пеналями сегодня. Напа берут в замок и тянут за руку, при этом он с мячом и выходит на ударную голевую позицию – пенальти нет. Уходящего от ворот игрока, без мяча, при стандарте, которые сейчас хуже регбийных уже стали, тянут за майку – пенальти. Двойные стандарты. Двойнее некуда! Привет всем Невским-Бобровским.

Резюме. Повторюсь. Хорошо, что Куусюси успел сыграть по нормальным правилам.
таким темпом скоро у вратарей будут фиксировать офсайд при вводе мяча в игру
Миллиметровый офсайд как будто. Но почему нельзя приблизить? Что за вары с алиикспресс?
Судейская клоунада. Там после этого момента прошло полминуты, Сочи успел вынести мяч, Спартак его снова подобрал. Это же другая фаза атаки
Что хотят, то и творят. Дали деятелям видеоповторы, а они даже тут умудряются портачить
