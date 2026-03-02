Гол Жедсона «Сочи» отменили из-за офсайда у Солари по ходу атаки «Спартака»
Гол «Спартака» «Сочи» отменили из-за офсайда.
Арбитр Евгений Буланов после вмешательства ВАР отменил гол хавбека «Спартака» Жедсона Фернандеша в ворота «Сочи».
После видеопросмотра было определено, что полузащитник Пабло Солари оказался в офсайде по ходу атаки красно-белых.
Буланов после повтора отменил назначенный в пользу «Спартака» пенальти в игре с «Сочи». ВАР вмешивался во всех 8 матчах тура РПЛ
На ВАРе воспитанник Зенита из города трех революций некто Ян Бобровский. Еще есть вопросы?
При этом забавно, что боковой как раз не увидел небольшого офсайда в пользу Сочи (ну, момент паса не считал нормлаьно, бывает), а вы умудряетесь его в подсуживании против Спартака уличать. очень странная логика
Первое: живой судья флаг не поднял - к нему претензий нет. Так что всё изложено логично. Вопрос звучал – зачем он нужен, да еще в таком близком контакте, если потом определяет всё Невский-Бобровский?
Второе. Линии странные потому, что их ширина визуально составляет пол-стопы. Это базовый вопрос метрологии. При таком немыслимом допуске начертить можно как лапка воробья пересекает ступни мамонта. Что мы и видим на кадре, где защ Сочи играет в хрустальной туфельке, а Солари на водных лыжах. Ровно такую же начертательную геометрию мы видели недавно при отмененном голе в ворота Зенита. Помимо других сомнительных вопросов, типа: разрешения экрана (почему нельзя сделать укрупненный стоп-кадр?), как и кем верифицируется настройка и пр.. В игре, где гол - событие редкое и определяющее результат, такую "’технологическую недосказанность" нельзя не воспринимать как пустоты в нормативных документах от опытных юристов.
Третье. Пожалуй, главное. Дух игры. В одной из игр в Питере откровенно сбили Зобнина, атака продолжилась, забили левейший гол, но никто откручивать назад не стал. Здесь мяч был перехвачен, эпизод заигран – открутили! Двойные стандарты. В очередной, тысячный раз. Как и с пеналями сегодня. Напа берут в замок и тянут за руку, при этом он с мячом и выходит на ударную голевую позицию – пенальти нет. Уходящего от ворот игрока, без мяча, при стандарте, которые сейчас хуже регбийных уже стали, тянут за майку – пенальти. Двойные стандарты. Двойнее некуда! Привет всем Невским-Бобровским.
Резюме. Повторюсь. Хорошо, что Куусюси успел сыграть по нормальным правилам.