«Я был единственным, кто заметил руку Кассьерры в матче «Зенита» с «Ахматом» в прошлом сезоне». Шнякин ответил на комментарии пользователей Спортса’’ о высказываниях про судейство
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил пользователям Спортса’’, упрекнувшим его в непоследовательности.
Ранее Шнякин раскритиковал назначение пенальти в пользу «Пари НН» в матче с «Локомотивом» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2): «Любой, кто на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти быть не может! Вы че, рехнулись?».
В комментариях под этой новостью один из пользователей сайта написал: «На «Пари» гнать много смелости не нужно. Кто-то может представить себе такой текст от Шнякина, будь это «Зенит»?».
«Дружище, да, без проблем. Я был первым и единственным, кто заметил руку Кассьерры в грозненском матчем «Ахмата» и «Зенита» в прошлом сезоне. Выложил видео с замедлением. Потом мой пост раскидали, в том числе здесь, на Спортсе’’, вышла новость. Дать ссылку или что? Напомню, впоследствии ЭСК признала, что судья ошибся, не поставив пенальти в ворота «Зенита», – ответил комментатор.
Другой читатель Спортса’’ написал: «Вчера [во время матча «Зенита» и «Балтики»] был такой аккуратный в формулировках, один из немногих, кто сказал – точно был офсайд. Шнякин продал попу с потрохами».
«Вы уверены? Или вы не читали мои посты?) Поразительно, столько уверенности», – отреагировал Шнякин.
Правильный заголовок:
Шнякин о том, продали ли он попу с потрохами: дружище, да, без проблем.