  «Я был единственным, кто заметил руку Кассьерры в матче «Зенита» с «Ахматом» в прошлом сезоне». Шнякин ответил на комментарии пользователей Спортса'' о высказываниях про судейство
41

«Я был единственным, кто заметил руку Кассьерры в матче «Зенита» с «Ахматом» в прошлом сезоне». Шнякин ответил на комментарии пользователей Спортса’’ о высказываниях про судейство

Дмитрий Шнякин ответил на упреки в непоследовательности.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил пользователям Спортса’’, упрекнувшим его в непоследовательности. 

Ранее Шнякин раскритиковал назначение пенальти в пользу «Пари НН» в матче с «Локомотивом» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2): «Любой, кто на мяч дышал или футбол полузакрытым глазом смотрел, понимает, что никакого нахер пенальти быть не может! Вы че, рехнулись?».

В комментариях под этой новостью один из пользователей сайта написал: «На «Пари» гнать много смелости не нужно. Кто-то может представить себе такой текст от Шнякина, будь это «Зенит»?».

«Дружище, да, без проблем. Я был первым и единственным, кто заметил руку Кассьерры в грозненском матчем «Ахмата» и «Зенита» в прошлом сезоне. Выложил видео с замедлением. Потом мой пост раскидали, в том числе здесь, на Спортсе’’, вышла новость. Дать ссылку или что? Напомню, впоследствии ЭСК признала, что судья ошибся, не поставив пенальти в ворота «Зенита», – ответил комментатор.

Другой читатель Спортса’’ написал: «Вчера [во время матча «Зенита» и «Балтики»] был такой аккуратный в формулировках, один из немногих, кто сказал – точно был офсайд. Шнякин продал попу с потрохами».

«Вы уверены? Или вы не читали мои посты?) Поразительно, столько уверенности», – отреагировал Шнякин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
41 комментарий
Неправильный заголовок у вас.
Правильный заголовок:
Шнякин о том, продали ли он попу с потрохами: дружище, да, без проблем.
Почему все еще ни одной новости на Спортсе об отмененном голе Ахмата в ворота ЦСКА, аналогично отмененному голу Балтики?
Ответ Kassster
Почему все еще ни одной новости на Спортсе об отмененном голе Ахмата в ворота ЦСКА, аналогично отмененному голу Балтики?
А зачем? Это другое.
Ответ Kassster
Почему все еще ни одной новости на Спортсе об отмененном голе Ахмата в ворота ЦСКА, аналогично отмененному голу Балтики?
Так там как раз все ясно. Офсайд больше метра и мяч чуть не попал в нападающего, из-под него вылетел.
Ну так а после матча Балтики и Зенита почему не было реакции бурной? На этот вопрос так и не ответил. Раз берёшься рубить правду-матку, то руби до конца и будь последовательным. А то тут вижу, там не вижу, тут опять вижу.
Ответ Евгений Сидоров
Ну так а после матча Балтики и Зенита почему не было реакции бурной? На этот вопрос так и не ответил. Раз берёшься рубить правду-матку, то руби до конца и будь последовательным. А то тут вижу, там не вижу, тут опять вижу.
Ты вообще не допускаешь такого, что Шнякин просто считает, что гол в ворота Зенита отменён верно?
Шнякина спрашивают, а вы можете что-то критическое сказать про президента. Шнякин отвечает - да пожалуйста. Круглый идиот сидит в кресле президента США!
У Дмитрия Шнякина огромная башка. Только, на его беду, увы, пустая.
Ответ Сергей Орлов
У Дмитрия Шнякина огромная башка. Только, на его беду, увы, пустая.
Сергей, привет! А почему вы так решили?
Ответ Дмитрий Шнякин
Сергей, привет! А почему вы так решили?
Всё просто: прослушав энное количество репортажей и различных YouTube-шоу с вашим участием, довольно быстро пришёл к выводу что вы беспросветный дурак.
Дмитрий, учитывая, что вы читаете комментарии спортса, передайте, пожалуйста, Геничу, чтобы он не был таким язвительным
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Дмитрий, учитывая, что вы читаете комментарии спортса, передайте, пожалуйста, Геничу, чтобы он не был таким язвительным
И ещё передайте Геничу, чтобы не был таким
Шнякин руку у Кассьерры увидел... Я две у него видел, как у всех игроков, и думаю, что я не единственный.
Шнякина за комментатора вообще не считаю
Шнякин: я единственный и неповторимый special one
Предлагаю Шнякина убрать из трансляций и отправить на усиление судейского корпуса. Хуже не будет ни там, ни там, да и самому этому глазастому специалисту схуднуть не помешает.
