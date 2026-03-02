  • Спортс
  Месси жестом предложил дать автограф кому-то на скамейке запасных «Орландо Сити» после гола. По ходу игры у Лео была перепалка с тренером соперника
67

Месси жестом предложил дать автограф кому-то на скамейке запасных «Орландо Сити» после гола. По ходу игры у Лео была перепалка с тренером соперника

Лионель Месси жестом потроллил соперников в МЛС.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поиздевался над соперниками из «Орландо Сити» после победы в матче МЛС.

«Майами» первым пропустил два гола, но в итоге выиграл со счетом 4:2. Месси сделал дубль, забив последний гол в матче прямым ударом со штрафного.

По ходу матча у аргентинца возникла перепалка с тренером соперников Оскаром Парехой. После своего второго гола Месси повернулся к скамейке запасных соперника и жестом предложил кому-то оставить автограф. Лионель повторил жест несколько раз.Goal предполагает, что жест был адресован Парехе.

Дубль Месси – и волевая победа «Майами» с 0:2. Забил в окружении защитников и со штрафного

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Fox Sports
Какой скромник наш Лео. как же он на легке играет в свое удовольствие без всяких скандалов , не то что этот ваш истеричка Роналду
Ответ Kitay Fanat
Какой скромник наш Лео. как же он на легке играет в свое удовольствие без всяких скандалов , не то что этот ваш истеричка Роналду
Молодец - в этот раз удержался и не стал подносить кулак к лицу тренера со словами: «Что ты о себе возомнил?»
Ответ Kitay Fanat
Какой скромник наш Лео. как же он на легке играет в свое удовольствие без всяких скандалов , не то что этот ваш истеричка Роналду
Глупое сравнение. Месси никогда не лицемерил и не ныл. Буквально пару дней назад сказал, что в пылу игры очень часто ведет себя неподобающе. Тяжело контролировать эмоции, когда весь на взводе
Ну и правильно.
Скамейка Орландо после того повели 2:0 была уж слишком активна по отношению к Месси, получили по заслугам)
Смотри как подгорает у рональдуфилов , ляпота 🤣🤣🤣🤣
Это детский сад по сравнению с пахотряской 🐪🇵🇹 так что расходитесь
Главное не накинулся кулаками на судью, не стал душить соперников как это делает принцесса из пустыни.
Это тренеру посыл был, блогеры в США рапортуют
А так, дерби есть дерби, не удержались многие на эмоциях
Ответ avcgloronalduMU
Это тренеру посыл был, блогеры в США рапортуют А так, дерби есть дерби, не удержались многие на эмоциях
Дерби 😂😂😂 аххаахах
Ответ Archi_27
Дерби 😂😂😂 аххаахах
Флоридское дерби))))
Какие все тут святые прям! Футбол прежде всего это эмоции, кто играл тот поймет. Борьба, накал страстей, эмоции, адреналин, все хотят победить. В таком напряжении не всегда удается контролировать эмоции
Ответ Акан Есимсеит
Какие все тут святые прям! Футбол прежде всего это эмоции, кто играл тот поймет. Борьба, накал страстей, эмоции, адреналин, все хотят победить. В таком напряжении не всегда удается контролировать эмоции
Вот именно, даже друзей на поле жёстче подкалывали, и ничего , а тут сливочные моралисты возбудились
Нормальный ответ, было бы странно, если на подобный вопрос Месси, тот ответил: «Глушенков»!
Пошла жара!🔥
Это было политическое послание, чтобы США поскорее подписывали договорянчок с Ираном.
Месси - миротворец
