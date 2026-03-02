Месси жестом предложил дать автограф кому-то на скамейке запасных «Орландо Сити» после гола. По ходу игры у Лео была перепалка с тренером соперника
Лионель Месси жестом потроллил соперников в МЛС.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поиздевался над соперниками из «Орландо Сити» после победы в матче МЛС.
«Майами» первым пропустил два гола, но в итоге выиграл со счетом 4:2. Месси сделал дубль, забив последний гол в матче прямым ударом со штрафного.
По ходу матча у аргентинца возникла перепалка с тренером соперников Оскаром Парехой. После своего второго гола Месси повернулся к скамейке запасных соперника и жестом предложил кому-то оставить автограф. Лионель повторил жест несколько раз.Goal предполагает, что жест был адресован Парехе.
Фото: скриншот трансляции
Дубль Месси – и волевая победа «Майами» с 0:2. Забил в окружении защитников и со штрафного
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Fox Sports
67 комментариев
Скамейка Орландо после того повели 2:0 была уж слишком активна по отношению к Месси, получили по заслугам)
А так, дерби есть дерби, не удержались многие на эмоциях
Месси - миротворец