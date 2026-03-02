  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Мое сердце чуть не остановилось, но рука Райи его перезапустила». Артета о сэйве вратаря в концовке матча с «Челси»
31

«Мое сердце чуть не остановилось, но рука Райи его перезапустила». Артета о сэйве вратаря в концовке матча с «Челси»

Микель Артета: мое сердце чуть не остановилось в конце игры с «Челси».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о сэйве Давида Райи в концовке матча против «Челси» в 28-м туре АПЛ.

В добавленное ко второму тайму время Алехандро Гарначо делал подачу с фланга, но мяча никто не коснулся – он полетел в створ ворот. Голкипер «канониров» перевел его на угловой. 

«Давид – один из наших лидеров, и он вратарь, который знает, как сохранить концентрацию и решить исход футбольного матча, когда это необходимо. Иногда он вообще не участвует в игре, но внезапно ему приходится спасать ворота, а это очень сложно сделать.

В последнем эпизоде был навес, не удар, но он превратился в невероятный удар. Мое сердце чуть не остановилось, но рука Давида его перезапустила», – сказал Артета. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoДавид Райя
logoЧелси
logoАлехандро Гарначо
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Райя недооценен. Должен быть первым номером в сборной
Ответ ML26
Райя недооценен. Должен быть первым номером в сборной
Если бы он играл за условную Барселону, то его бы все на руках тут носили.
Ответ ML26
Райя недооценен. Должен быть первым номером в сборной
Да вполне себе оценен. Хороший современный вратарь.
Я бы сказал, что в Испании 3 вратаря примерно одного уровня - Райя, Санчес и Гарсия. Но в основе стоит и будет стоять Симон, который слабее всех троих.
Но это как Ханданович стоял в Словении во времена прайм Облака, по умолчанию.
Вратарей в сборной редко меняют.
Многие большую часть карьеры на банке сидят - вроде Тер Штегена или Де Хеа в свое время.
вообще не понравилось как Арсенал тупо сел в конце, играя на своём поле в большинстве. вся верховая борьба проиграна, за мячи не цеплялись, чуть опять себе на ровном месте не придумали ничью, спасибо Давиду выручил в концовке
Моё сердце остановилось, отдышалось немного
И снова пошло.
Я честно не понимал, когда его покупали и начали ставить вместо Ремсдела, особенно когда он поначалу часто ошибался в передачах ногами. Но спустя время стало видно, на сколько он крут. Если бы еще чуток росту, то я думаю он 100% был лучшим в мире. Реакция у него кошачья...
Ответ Rhett Butler
Я честно не понимал, когда его покупали и начали ставить вместо Ремсдела, особенно когда он поначалу часто ошибался в передачах ногами. Но спустя время стало видно, на сколько он крут. Если бы еще чуток росту, то я думаю он 100% был лучшим в мире. Реакция у него кошачья...
да, первые полгода были хуже, чем были последние полгода у рамса, а потом просто прекрасен был. голева на игр, это вообще ни о чем, а сколько не своих мячей спасает
Райя вообще лучший вратарь Испании прямо сейчас.
Ответ Dexter Morgan
Райя вообще лучший вратарь Испании прямо сейчас.
???
Ответ sqynpcmf7w
???
А кто ещё? Гарсия ошибается. Симон вообще средний вратарь.
Райя столько мячей вытащил и столько очков спас, что уже не сосчитать, тащер
Ага, все так.
Не понимаю, почему надо доводить до такого, да еще играя 11 на 10.

Но Райя своими бешеными сэйвами уже Арсеналу очков 6-7 добавил, даже с учетом блупера с Волками.
Мой сердце чуть не остановилось, когда после отмены гола Нету Гари Невилл в прямом эфире заявил, что это не офсайд,
Хорошо сказал, чертяка! Ему бы романы писать.
Рука животворящая доминирущая
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем