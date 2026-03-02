«Мое сердце чуть не остановилось, но рука Райи его перезапустила». Артета о сэйве вратаря в концовке матча с «Челси»

Микель Артета: мое сердце чуть не остановилось в конце игры с «Челси».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался о сэйве Давида Райи в концовке матча против «Челси » в 28-м туре АПЛ .

В добавленное ко второму тайму время Алехандро Гарначо делал подачу с фланга, но мяча никто не коснулся – он полетел в створ ворот. Голкипер «канониров» перевел его на угловой.

«Давид – один из наших лидеров, и он вратарь, который знает, как сохранить концентрацию и решить исход футбольного матча, когда это необходимо. Иногда он вообще не участвует в игре, но внезапно ему приходится спасать ворота, а это очень сложно сделать.

В последнем эпизоде был навес, не удар, но он превратился в невероятный удар. Мое сердце чуть не остановилось, но рука Давида его перезапустила», – сказал Артета.