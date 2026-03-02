«Мое сердце чуть не остановилось, но рука Райи его перезапустила». Артета о сэйве вратаря в концовке матча с «Челси»
Микель Артета: мое сердце чуть не остановилось в конце игры с «Челси».
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о сэйве Давида Райи в концовке матча против «Челси» в 28-м туре АПЛ.
В добавленное ко второму тайму время Алехандро Гарначо делал подачу с фланга, но мяча никто не коснулся – он полетел в створ ворот. Голкипер «канониров» перевел его на угловой.
«Давид – один из наших лидеров, и он вратарь, который знает, как сохранить концентрацию и решить исход футбольного матча, когда это необходимо. Иногда он вообще не участвует в игре, но внезапно ему приходится спасать ворота, а это очень сложно сделать.
В последнем эпизоде был навес, не удар, но он превратился в невероятный удар. Мое сердце чуть не остановилось, но рука Давида его перезапустила», – сказал Артета.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Я бы сказал, что в Испании 3 вратаря примерно одного уровня - Райя, Санчес и Гарсия. Но в основе стоит и будет стоять Симон, который слабее всех троих.
Но это как Ханданович стоял в Словении во времена прайм Облака, по умолчанию.
Вратарей в сборной редко меняют.
Многие большую часть карьеры на банке сидят - вроде Тер Штегена или Де Хеа в свое время.
И снова пошло.
Не понимаю, почему надо доводить до такого, да еще играя 11 на 10.
Но Райя своими бешеными сэйвами уже Арсеналу очков 6-7 добавил, даже с учетом блупера с Волками.