  • Слот о том, что английские клубы полагаются на стандарты: «Это новая реальность, моему футбольному сердцу это не нравится. Я сейчас не получаю удовольствия от большинства матчей АПЛ»
Арне Слот: большинство матчей АПЛ не доставляют мне удовольствия.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, что команды АПЛ стали сильно полагаться на стандартные положения.

«Прежде всего, это нужно принять. Я думаю, что в основном это происходит здесь, в Премьер-лиге. Это новая реальность.

Я не думаю, что в других лигах так много внимания уделяется стандартным положениям. Если я смотрю игру Эредивизи, я вижу, что на вратарях фиксируются фолы, голы не засчитывают, и я думаю: «Ого, это большая разница». А здесь можно чуть ли не ударить вратаря в лицо, а судья все равно скажет: «Играем дальше».

Нравится ли мне это? Моему футбольному сердцу это не нравится. Если вы спросите меня, то когда я думаю о футболе, мне на ум приходит «Барселона» 10-15-летней давности. Их матчи ждали каждое воскресенье.

Сейчас большинство игр, которые я вижу в Премьер-лиге, не доставляют мне удовольствия, но смотреть их всегда интересно, потому что они очень конкурентные, и именно это делает нашу лигу такой сильной – она очень конкурентная. Каждый может победить каждого.

Но как человек, который любит смотреть футбол, не интересуясь тем, кто выигрывает или проигрывает, а просто ради удовольствия, я думаю, что сейчас Премьер-лига сильно отличается от того, что было три или четыре года назад. Не только из-за стандартных положений, но и потому, что команды стали намного сильнее.

Возможно, через пять-десять лет ситуация снова изменится. Но я бы не удивился, если бы вы пришли на какую-нибудь игру среди юношей до 16 лет и увидели, что команды полностью сосредоточены на стандартных положениях.

Это новая реальность. У меня есть свое мнение на этот счет, но это ничего не меняет», – сказал Слот. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Да, в визуальном плане упор на стандарты и игра от обороны это то что вредит футболу. Но на кону ставки настолько высоки, что все предпочитают перестраховываться. И если от маленьких команд это в целом принять еще можно, то в ситуации, когда арсенал начинает тянуть время и усыплять с начала второго тайма, то это нонсенс.
Да, в визуальном плане упор на стандарты и игра от обороны это то что вредит футболу. Но на кону ставки настолько высоки, что все предпочитают перестраховываться. И если от маленьких команд это в целом принять еще можно, то в ситуации, когда арсенал начинает тянуть время и усыплять с начала второго тайма, то это нонсенс.
да пусть арсенал хоть с 1ой минуты тянет время - проблем не будет никаких если судьи будут судить нормально: покажи игроку жк за затяжку времени (строго в соответствии с буквой закона) и он уже не будет этого делать. но обидно когда арсенал прочухал серую зону с борьбой в штрафной при стандартах и эксплуатирует это, в то время как судейский комитет со всеми их камерами и большими мониторами не могут прийти к однозначному выводу, что считать фолом, а что нет. два матча один за одним - арс против шпор и против челси - в первом гол коло-муани отменили потому что габриэл нырнул на 10 янгов из 10, даже ноги подогнул, а вчера судейка засчитал гол тимбера, хотя салиба в борьбе с сантосом толкнул санчеса с такой же силой, как коло-муани толкнул габриэла. и никаких проблем, никаких разборов пост фактум, просто два крайне похожих эпизода с разными трактовками, где бенефициаром из обоих эпизодов вышел арсенал.
Да, в визуальном плане упор на стандарты и игра от обороны это то что вредит футболу. Но на кону ставки настолько высоки, что все предпочитают перестраховываться. И если от маленьких команд это в целом принять еще можно, то в ситуации, когда арсенал начинает тянуть время и усыплять с начала второго тайма, то это нонсенс.
Ну не знаю, когда команды тупо владеют мячом, то это убивает футбол. А стандарты вообще старая добрая классика.
Ладно стандарты, больно смотреть на то что устраивают клубы в штрафной соперника при угловых как Эвертон и Арсенал.
Ладно стандарты, больно смотреть на то что устраивают клубы в штрафной соперника при угловых как Эвертон и Арсенал.
это уже дзюдо
Ладно стандарты, больно смотреть на то что устраивают клубы в штрафной соперника при угловых как Эвертон и Арсенал.
АПЛ уже давным-давно судят почти по регбийным правилам !
Мы же сами начинали с восторгов на тему :
Ах , какой у этих англичан замечательный мужской футбол
Разве нет ?
Вот и получили искомое ))
нет ничего плохого в том, чтобы побеждать забивая со стандартов, или сидя в автобусе удерживая нужный счет. все это - игра на сильных сторонах состава. проблемы начинаются тогда, когда команда кротов на судьях и вар от матча к матчу не может выработать единое мнение по схожим эпизодам, приводя всех в замешательство: в одном эпизоде придержать на угловом это фол, в другом - это допустимый уровень борьбы, тут блокировали вратаря, а тут он сам блокировался. некомпетентность судей - вот реальная проблема.
нет ничего плохого в том, чтобы побеждать забивая со стандартов, или сидя в автобусе удерживая нужный счет. все это - игра на сильных сторонах состава. проблемы начинаются тогда, когда команда кротов на судьях и вар от матча к матчу не может выработать единое мнение по схожим эпизодам, приводя всех в замешательство: в одном эпизоде придержать на угловом это фол, в другом - это допустимый уровень борьбы, тут блокировали вратаря, а тут он сам блокировался. некомпетентность судей - вот реальная проблема.
Я думаю этот розыгрыш будет прецедентом, если можно так выразиться по отношению к нескольким сот эпизодам. Подозреваю, что правила и возможности трактовок ужесточат после ЧМ в пользу защищающейся команды.
можно понять, когда так играет середняк или аутсайдер. А вот когда претендент на чемпионство добывает победы таким образом, имея мощный состав, то это вызывает вопросы. Вопросы скорее к тренеру, который не умеет ставить зрелищный футбол.
можно понять, когда так играет середняк или аутсайдер. А вот когда претендент на чемпионство добывает победы таким образом, имея мощный состав, то это вызывает вопросы. Вопросы скорее к тренеру, который не умеет ставить зрелищный футбол.
Болельщикам команды и влалельцам не нужен зрелищный футбол, нужен результат. пусть Арсенал все остальные голы в сезоне забьют с угловых, я не против если это поможет с трофеями
Болельщикам команды и влалельцам не нужен зрелищный футбол, нужен результат. пусть Арсенал все остальные голы в сезоне забьют с угловых, я не против если это поможет с трофеями
если не поможет, то какая риторика потечёт с ваших уст?
Сказал тренер команды, которая была лидером по голам с угловых в сезоне до конца этого тура)
Сказал тренер команды, которая была лидером по голам с угловых в сезоне до конца этого тура)
*** и плачу
Сказал тренер команды, которая была лидером по голам с угловых в сезоне до конца этого тура)
Что?
У Ливерпуля катастрофически мало голов с угловых было, как раз до этого тура
Курбан Бикеич пригодился бы в нынешней АПЛ!
Курбан Бикеич пригодился бы в нынешней АПЛ!
Курбан Бикеич везде пригодился бы, в любой лиге.
Это уныло, да. Но с другой стороны, почему розыгрыши со штрафных и угловых это плохо, а вот когда Жуниньо (Месси, Роналдо, Бейл) клал всем подряд ударами со штрафных - это было супер?
Что тренируется вне зависимости от соперника, тем и стреляют. Готовиться индивидуально, видимо, нет времени.
Это уныло, да. Но с другой стороны, почему розыгрыши со штрафных и угловых это плохо, а вот когда Жуниньо (Месси, Роналдо, Бейл) клал всем подряд ударами со штрафных - это было супер? Что тренируется вне зависимости от соперника, тем и стреляют. Готовиться индивидуально, видимо, нет времени.
Да, когда кладут прямым ударом со штрафных - это всегда супер
Главное, от матчей Ливерпуля он получает?
Ну раз так, то всё что ты можешь сделать это запретить своей команде выбивать мяч на угловой и фолить в обороне. Ну и разумеется не забивать со стандартов самим.
это все ломается, когда умеют бить издалека.
Но все хотят затолкать мяч, а не забить.
