Слот о том, что английские клубы полагаются на стандарты: «Это новая реальность, моему футбольному сердцу это не нравится. Я сейчас не получаю удовольствия от большинства матчей АПЛ»

Арне Слот: большинство матчей АПЛ не доставляют мне удовольствия.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о том, что команды АПЛ стали сильно полагаться на стандартные положения.

«Прежде всего, это нужно принять. Я думаю, что в основном это происходит здесь, в Премьер-лиге. Это новая реальность.

Я не думаю, что в других лигах так много внимания уделяется стандартным положениям. Если я смотрю игру Эредивизи, я вижу, что на вратарях фиксируются фолы, голы не засчитывают, и я думаю: «Ого, это большая разница». А здесь можно чуть ли не ударить вратаря в лицо, а судья все равно скажет: «Играем дальше».

Нравится ли мне это? Моему футбольному сердцу это не нравится. Если вы спросите меня, то когда я думаю о футболе, мне на ум приходит «Барселона» 10-15-летней давности. Их матчи ждали каждое воскресенье.

Сейчас большинство игр, которые я вижу в Премьер-лиге, не доставляют мне удовольствия, но смотреть их всегда интересно, потому что они очень конкурентные, и именно это делает нашу лигу такой сильной – она очень конкурентная. Каждый может победить каждого.

Но как человек, который любит смотреть футбол, не интересуясь тем, кто выигрывает или проигрывает, а просто ради удовольствия, я думаю, что сейчас Премьер-лига сильно отличается от того, что было три или четыре года назад. Не только из-за стандартных положений, но и потому, что команды стали намного сильнее.

Возможно, через пять-десять лет ситуация снова изменится. Но я бы не удивился, если бы вы пришли на какую-нибудь игру среди юношей до 16 лет и увидели, что команды полностью сосредоточены на стандартных положениях.

Это новая реальность. У меня есть свое мнение на этот счет, но это ничего не меняет», – сказал Слот.