Мостовой о Карпине в «Динамо»: «Те же люди, которые тебя облизывают, обнимают и целуют в разные места, как только ты обкакаешься, будут тебя поливать. Свист болельщиков – нормальная реакция»

Александр Мостовой: свист в адрес Карпина – нормальная реакция.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о свисте болельщиков «Динамо» в адрес Валерия Карпина .

Бывший главный тренер бело-голубых посетил матч московской команды с «Крыльями Советов» в 19-м туре Мир РПЛ (4:0). Болельщики неодобрительно свистели, когда его показали на экране стадиона.

– Вчера болельщики освистали Карпина на стадионе «Динамо». Как вы относитесь к этому?

– Я возвращаюсь к тому, что сказал в первый день, когда его назначали. Это нельзя было делать!

Сейчас уже бессмысленно говорить, что и как, очки уже не вернешь. Те же люди, которые тебя облизывают, обнимают и целуют в разные места, как только ты обкакаешься, будут тебя поливать.

Нормальная реакция болельщиков, так всегда было и будет. За свою футбольную и нефутбольную жизнь каких только людей я не видел и не слышал! – сказал Мостовой.