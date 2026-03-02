  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Карпине в «Динамо»: «Те же люди, которые тебя облизывают, обнимают и целуют в разные места, как только ты обкакаешься, будут тебя поливать. Свист болельщиков – нормальная реакция»
23

Мостовой о Карпине в «Динамо»: «Те же люди, которые тебя облизывают, обнимают и целуют в разные места, как только ты обкакаешься, будут тебя поливать. Свист болельщиков – нормальная реакция»

Александр Мостовой: свист в адрес Карпина – нормальная реакция.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о свисте болельщиков «Динамо» в адрес Валерия Карпина

Бывший главный тренер бело-голубых посетил матч московской команды с «Крыльями Советов» в 19-м туре Мир РПЛ (4:0). Болельщики неодобрительно свистели, когда его показали на экране стадиона.

– Вчера болельщики освистали Карпина на стадионе «Динамо». Как вы относитесь к этому?

– Я возвращаюсь к тому, что сказал в первый день, когда его назначали. Это нельзя было делать!

Сейчас уже бессмысленно говорить, что и как, очки уже не вернешь. Те же люди, которые тебя облизывают, обнимают и целуют в разные места, как только ты обкакаешься, будут тебя поливать.

Нормальная реакция болельщиков, так всегда было и будет. За свою футбольную и нефутбольную жизнь каких только людей я не видел и не слышал! – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
болельщики
logoМатч ТВ
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В какании все давно придумано
Фу 👎 что за набор слов?....
Знак "признательности" болельщиков никто не отменял...
Хорошо хоть пейнтбольными ружьями Валеру не расстреляли:)
Мостовой стал изысканней в высказываниях. Вроде аллегория, а вроде и верно с точки зрения физиологии.
Облизывать и целовать чистого и обкакавшегося - разные вещи ) Бывают всякие извращуги, но большинство понимают разницу
Понятное дело что когда ты в какашках и облизывать тебя неприятно 🤣
ну, учитывая, что Карпин устроил в клубе чистейший саботаж, свист - меньшее что он заслужил.
Эстонец думал, что он любимчик? И правда эстонец, долго доходит.
Карпин футбольный шарлатан.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем