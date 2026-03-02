  • Спортс
«Ростов» обратился в ЭСК и КДК по вопросу обжалования красной Вахании в матче с «Краснодаром»: «Есть и другие вопросы, на которые хотелось бы получить ответы»

«Ростов» решил обжаловать удаление Ильи Вахании.

«Ростов» хочет обжаловать удаление Ильи Вахании в матче с «Краснодаром» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2).

В добавленное ко второму тайму время вратарь «Ростова» Рустам Ятимов пошел в чужую штрафную на розыгрыш стандарта. Хозяева перешли в контратаку, Джон Кордоба пытался забить в пустые ворота ударом из-за пределов штрафной, но его заблокировал Илья Вахания. Главный арбитр матча Антон Фролов решил удалить Ваханию с поля за игру рукой, посмотрев повтор эпизода на мониторе. 

«Футбольный клуб «Ростов» отправил письмо в ЭСК и КДК РФС по вопросу обжалования красной карточки Вахании.

При этом у клуба остаются и другие вопросы, связанные с судейством в этом матче, которые обжаловать нельзя, но на которые хотелось бы получить ответы», – говорится в заявлении клуба. 

К своему посту ростовчане прикрепили видео, в котором показали спорные эпизоды этой игры. Так, защитник «быков» Лукас Оласа в одном из эпизодов матча толкнул Ивана Комарова в лицо. «Желтая?» – гласит подпись на экране в этот момент. 

«Желтая Чистякову за неспортивное поведение. Тогда где желтая Кордобе?» – спросили в ростовском клубе, показав, как колумбиец спорил с арбитром. 

Также желто-синие показали, что Кордоба отмахивался от Чистякова перед тем, как защитник схватил его за футболку, за что получил вторую желтую карточку. 

В видео также попали моменты с фолами Кевина Ленини на Кирилле Щетинине и Тимуре Сулейманове. «Желтая?» – спрашивают ростовчане оба раза.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Ростова»
Почему Краснодарцы не получают ЖК за удар локтем в лицо, например. Или почему Сперцяну не дают железные ЖК за срыв перспективной атаки. На фоне удаления Чистякова за две ЖК это в особенности выглядит, как "домашнее" Судейство
Ответ Андрей_1116680797
Почему Краснодарцы не получают ЖК за удар локтем в лицо, например. Или почему Сперцяну не дают железные ЖК за срыв перспективной атаки. На фоне удаления Чистякова за две ЖК это в особенности выглядит, как "домашнее" Судейство
В “домашнем" судействе не отменяют гол в ворота Ростова проглядев фол аналогичный тому фолу по которому поставили 11 метровый в ворота Краснодара. Или это другое?)
Кордоба в каждом матче должен иметь желтую, а может и две. Ростову респект, хорошо играли
Ответ Дядя Боря
Кордоба в каждом матче должен иметь желтую, а может и две. Ростову респект, хорошо играли
Так и защитники висящие на Кордобе должны минимум одну желтую иметь в каждом матче...
Ответ Дядя Боря
Кордоба в каждом матче должен иметь желтую, а может и две. Ростову респект, хорошо играли
Спасибо за обьяктивную оценку игры Ростова!!!!!
Кордобу конечно пора давно карточками приводить в чувство. Непонятно почему его жалеют.
Ответ Owen_the_Simple
Кордобу конечно пора давно карточками приводить в чувство. Непонятно почему его жалеют.
Там вся команда такая, а не один Кордоба.
Посмотрите как они каждый матч толпой бегут и орут на судью. Такого ни одному клубу в РПЛ не позволяют кроме "Краснодара".
Ответ Owen_the_Simple
Кордобу конечно пора давно карточками приводить в чувство. Непонятно почему его жалеют.
Потому что все апелляции по делу. Нарушающим на нем столько же карточек давать надо.
По фактам. 3 удара в лицо на желтые судья пропустил.
Ответ schwein
По фактам. 3 удара в лицо на желтые судья пропустил.
А предъява Кордобы в агрессивной манере судье?Семаку тогда только за походку матч+1 условно влепили.Предъява судь е+удар Чистякова-2ЖК-удаление, опять подтянули липовых.
И такое поведение команды в каждом матче.
Ответ schwein
По фактам. 3 удара в лицо на желтые судья пропустил.
Абсолютно нейтральное сообщение, никаких обвинений/оскорблений, просто констатация факта по итогам видео, спорить тут бесполезно. Однако у сообщения 5 плюсов и 4 минуса. Я так понимаю на юге завелись свои сектанты? Ну а как к такой реакции относиться, когда люди просто отрицают реальность и живут в своём манямирке?
Семак получил жёлтую карточку за выход на поле в конфронтационной манере. А тут в агрессивной манере ведут себя, постоянно кричат, наезжают на соперников и судью, апеллируют к нему, вмешиваясь в его действия ( особенно этим постоянно грешит Кордоба ), а последствий никаких. Хотя жёлтая карточка должна таким рот закрывать. Не доходит -- получи вторую и гуляй с поля.
То, что пытаются добиться хоть каких-то разъяснений по судейству и задают вопросы по существу - это совершенно правильно. Противоположные трактовки судьями практически одинаковых эпизодов уже давно всех достали. Только Мажич на это совершенно забил. Может хоть сейчас что-то внятное ответят. Хотя, есть большие сомнения в этом.
Ещё ноют, что быков, якобы, плохо судят, позорище цыганское, бегают за судьёй всей командой, что-то выпрашивают, тьфу.
Так у нас один ответ на все судейские ошибки–судьи тащат Зенит к чемпионата,следовательно ответ прост:Ростов больше мешает Зенита в борьбе за чемпионсиво чем Краснодар
Всё по делу, карточка должна быть отменена.
Нравится Ростов при Альбе, приятно смотреть на игру.
Судейство и правда отвратное было, но не предвзятое. Краснодар тоже таких моментов только на Кордобе на ролик набрать может. Думаю, если б не победа, такой ролик и появился бы.
Ответ Иван Семенов
Судейство и правда отвратное было, но не предвзятое. Краснодар тоже таких моментов только на Кордобе на ролик набрать может. Думаю, если б не победа, такой ролик и появился бы.
По мнению некоторых особенных на Кордобе можно фолить не то, что без карточек, а вообще без свистка и обозначения фола. Защитники висят на Кордобе, буквально обнимая его - ничего страшного. Любой игрок Краснодара делает тоже самое - ПАЧИМУ ЕГО ИЩО В ТУРЬМУ НЕ ПАСАДИЛИ!!!11!!! Любой клуб составляет видео фолов, которые пропустили - <Молодцы, добиваются своего>, а если Краснодар выпустит такое видео с фолами на Кордобе - <ПАЗОР!! САМАЙА НОЮЩАЯ КАМАНДА!!!11!!!>
Ответ Иван Семенов
Судейство и правда отвратное было, но не предвзятое. Краснодар тоже таких моментов только на Кордобе на ролик набрать может. Думаю, если б не победа, такой ролик и появился бы.
После матча Краснодар-ЦСКА то же писали "Краснодар тоже таких моментов только на Кордобе на ролик набрать может", вот только когда я начал считать фолы на Кордобе и фолы Кордобы быстренько слились, так как получалось Кордоба фолит больше.
Кордоба сам много фолит, но ещё и симулирует, провоцирует, спорит с судьями. Уверен то же самое было и в этом матче.
