«Ростов» обратился в ЭСК и КДК по вопросу обжалования красной Вахании в матче с «Краснодаром»: «Есть и другие вопросы, на которые хотелось бы получить ответы»

«Ростов» хочет обжаловать удаление Ильи Вахании в матче с «Краснодаром » в 19-м туре Мир РПЛ (1:2).

В добавленное ко второму тайму время вратарь «Ростова » Рустам Ятимов пошел в чужую штрафную на розыгрыш стандарта. Хозяева перешли в контратаку, Джон Кордоба пытался забить в пустые ворота ударом из-за пределов штрафной, но его заблокировал Илья Вахания. Главный арбитр матча Антон Фролов решил удалить Ваханию с поля за игру рукой, посмотрев повтор эпизода на мониторе.

«Футбольный клуб «Ростов» отправил письмо в ЭСК и КДК РФС по вопросу обжалования красной карточки Вахании.

При этом у клуба остаются и другие вопросы, связанные с судейством в этом матче, которые обжаловать нельзя, но на которые хотелось бы получить ответы», – говорится в заявлении клуба.

К своему посту ростовчане прикрепили видео, в котором показали спорные эпизоды этой игры. Так, защитник «быков» Лукас Оласа в одном из эпизодов матча толкнул Ивана Комарова в лицо. «Желтая?» – гласит подпись на экране в этот момент.

«Желтая Чистякову за неспортивное поведение. Тогда где желтая Кордобе?» – спросили в ростовском клубе, показав, как колумбиец спорил с арбитром.

Также желто-синие показали, что Кордоба отмахивался от Чистякова перед тем, как защитник схватил его за футболку, за что получил вторую желтую карточку.

В видео также попали моменты с фолами Кевина Ленини на Кирилле Щетинине и Тимуре Сулейманове. «Желтая?» – спрашивают ростовчане оба раза.