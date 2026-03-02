  • Спортс
Каладзе не может вылететь из Абу-Даби из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в мэрии Тбилиси

Каха Каладзе не может покинуть ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Бывший футболист «Милана» и сборной Грузии, а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе не может вылететь из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. 

В субботу армия обороны Израиля сообщила о «превентивном» ударе по Ирану, в атаке также участвовали США. Иран нанес ответные удары по Израилю. Также атаки осуществлялись по военным объектам на территории других ближневосточных государств. 

«Мэр Тбилиси в минувшие выходные находился в Абу-Даби. В связи со сложившейся ситуацией он пока не может вылететь», – сообщили в мэрии столицы Грузии.

Опубликовал: Алексей Белоус
Ща он позвонит Берлускони и порешает, войну остановят через пару дней - метод проверенный, сам Каладзе нам про это месяц назад рассказывал
Ответ Simply Yakubu
Ща он позвонит Берлускони и порешает, войну остановят через пару дней - метод проверенный, сам Каладзе нам про это месяц назад рассказывал
Если он дозвонится Берлускони, то тогда точно всем ...
Ответ fussballer
Если он дозвонится Берлускони, то тогда точно всем ...
😅
Да и пёс с ним. Другой вопрос, почему такое количество мэров, сэров и пэров оказалось одновременно в ОАЭ. Им что, в своих городах и странах нечем заняться? И ещё очень интересно, куда метнётся Хабибка, кому лизнёт, чтобы хорошо пристроиться?
Ответ Геннадий Киселев
Да и пёс с ним. Другой вопрос, почему такое количество мэров, сэров и пэров оказалось одновременно в ОАЭ. Им что, в своих городах и странах нечем заняться? И ещё очень интересно, куда метнётся Хабибка, кому лизнёт, чтобы хорошо пристроиться?
Филиал Эпштейна походу там есть
Ответ Геннадий Киселев
Да и пёс с ним. Другой вопрос, почему такое количество мэров, сэров и пэров оказалось одновременно в ОАЭ. Им что, в своих городах и странах нечем заняться? И ещё очень интересно, куда метнётся Хабибка, кому лизнёт, чтобы хорошо пристроиться?
Если бы Хабибка хотел хорошо пристроится, он лизнул бы президенту России, говорил бы какое это чудо чудное СВО, стал бы депутатом от Дагестана и жил себе припеваючи. А метнулся он в Дубаи потому, что не стал всё ЭТО поддерживать, за что его начала пресовать. Он свои деньги заработал честно, какое твое дело куда он с ними едет?
Поди по работе ездил)
Ответ T622222
Поди по работе ездил)
Он не бедный чел, может себе позволить!!
Ответ Иван1984
Он не бедный чел, может себе позволить!!
Прогуливать работу?
В фильме Какого...мэр Тбилиси делает в Абу Даби.
Умяров напрягся
Ответ Брэд Либил
Умяров напрягся
И не только Умяров)))
Как вчера кто-то писал в комментах: "Впервые в жизни я рад, что бедный"
Мировой жандарм переоценил свои силы, теперь полыхает на БВ даже там, где никогда не было
Ответ CSKAmpio
Мировой жандарм переоценил свои силы, теперь полыхает на БВ даже там, где никогда не было
А у тебя почему полыхает?
Комментарий удален пользователем
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален пользователем
Настолько что даже не поленились черкнуть об этом?
Горе то какое. - Опять эти омары у бассейна с шаблями опостылевшие...
Живут же люди, служба идет а они в Гудбае отдыхают
