Каладзе не может вылететь из Абу-Даби из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в мэрии Тбилиси

Каха Каладзе не может покинуть ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Бывший футболист «Милана» и сборной Грузии , а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе не может вылететь из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В субботу армия обороны Израиля сообщила о «превентивном» ударе по Ирану, в атаке также участвовали США. Иран нанес ответные удары по Израилю. Также атаки осуществлялись по военным объектам на территории других ближневосточных государств.

«Мэр Тбилиси в минувшие выходные находился в Абу-Даби. В связи со сложившейся ситуацией он пока не может вылететь», – сообщили в мэрии столицы Грузии.