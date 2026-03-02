66

Лунев о том, что Вендел «не умеет читать, считать и писать»: «Это ложь, неправда»

Андрей Лунев: Вендел не умеет читать и писать? Неправда.

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев отреагировал на заявления о неграмотности Вендела

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак охарактеризовал бразильца: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».

– Сергей Семак говорил, что Вендел не умеет читать, писать и считать. Это правда?

– Это ложь, неправда, – сказал футболист «Динамо». 

Источник: «РБ Спорт»
Да он образно сказал, а все раздули из мухи слона. Так можно про большинство ногомячистов сказать, которые в последний раз читали только Винни Пуха.
Ответ brom-83
Да он образно сказал, а все раздули из мухи слона. Так можно про большинство ногомячистов сказать, которые в последний раз читали только Винни Пуха.
Ты не переоценивай ребят. "Винни Пух" для них как "Война и мир", практически. Это вообще сложная иностранная литература.
Ответ brom-83
Да он образно сказал, а все раздули из мухи слона. Так можно про большинство ногомячистов сказать, которые в последний раз читали только Винни Пуха.
Дислексия — это особенность восприятия, из-за которой детям сложно научиться читать и писать, а взрослым — делать это быстро и без ошибок. Считается, что дислексия встречается у каждого 20-го жителя планеты. Но из-за того, что о дислексии знают немногие, эту особенность часто принимают за лень и даже глупость.
Кто же так заголовки на Спортсру пишет! Правильно: "Лунёв обвинил Семака во лжи"/"Лунёв поймал Семака на лжи"
Ответ AntonIQ
Кто же так заголовки на Спортсру пишет! Правильно: "Лунёв обвинил Семака во лжи"/"Лунёв поймал Семака на лжи"
В свое время «чемп» мог бы такое написать))
Ответ AntonIQ
Кто же так заголовки на Спортсру пишет! Правильно: "Лунёв обвинил Семака во лжи"/"Лунёв поймал Семака на лжи"
Лунев прилюдно унизил Семака, выгнавшего его из Зенита ))
Шутка Богданыча до многих не дошла, что принялись удивляться, а другие опровергать. Для убедительности Венделу осталось выложить ролик, где он пишет, читает и считает.
Ответ Док Аксель
Шутка Богданыча до многих не дошла, что принялись удивляться, а другие опровергать. Для убедительности Венделу осталось выложить ролик, где он пишет, читает и считает.
И всем будет понятно, что это нейросеть
Ответ apossym
И всем будет понятно, что это нейросеть
Ели так много понятливых, то пусть думают, что это нейросеть, а не Вендел стебётся.
Это ложь, неправда. еще он не умеет разговаривать
Надеюсь, Семак пошутил...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Надеюсь, Семак пошутил...
Потроллил дурналиста жы!
Вы лучше напишите Сочи Спартак покажут или нет по матч премьеру?!!?!
Ответ Дмитрий
Вы лучше напишите Сочи Спартак покажут или нет по матч премьеру?!!?!
Разумеется.
Ответ igor.igorev
Разумеется.
Спасибо, уже смотрю.
Лунев: "да я с ним в крестики нолики" играл.
Пусть Вендел придёт в студию Матч ТВ и в прямом эфире покажет, что он может!
Шутканул Богданыч
Это ж футболист. Что такого даже если и не умеет. Вон Рамос вообще школу закончил в 40. А какой нибудь Халк наверняка и не ходил ни разу.
