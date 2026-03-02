Лунев о том, что Вендел «не умеет читать, считать и писать»: «Это ложь, неправда»

Андрей Лунев: Вендел не умеет читать и писать? Неправда.

Бывший вратарь «Зенита » Андрей Лунев отреагировал на заявления о неграмотности Вендела .

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак охарактеризовал бразильца: «Он не умеет читать, считать, писать , но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».

– Сергей Семак говорил, что Вендел не умеет читать, писать и считать. Это правда?

– Это ложь, неправда, – сказал футболист «Динамо ».