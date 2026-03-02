Клубное ТВ «Бенфики» показало таблицу португальской лиги «без судейских ошибок»: у «орлов» было бы на 6 очков больше, «Порту» потерял бы 2 балла, «Спортинг» – 6
На телевидении «Бенфики» заявили, что клуб потерял 6 очков из-за судейских ошибок.
Ранее главный тренер «орлов» Жозе Моуринью намекнул, что ошибки арбитров влияют на положение команд в чемпионате Португалии, заявив, что «Бенфика» играет «в реальной и виртуальной лигах».
После этого на канале лиссабонского клуба показали таблицу, в которой сравниваются реальные очки командой из первой тройки чемпионата и «виртуальные» – те баллы, которые они бы набрали «без судейских ошибок».
По подсчетам телевидения «Бенфики», без судейских ошибок их клуб набрал бы на 6 очков больше и занимал второе место с 61 баллом. «Порту» в таком случае остался бы первым, но имел бы на 2 балла меньше (63 вместо 65), а «Спортинг» потерял бы 6 баллов и опустился со второго места на третье – у него было бы 55 очков, а не 61.
Отметим, что у «Бенфики» есть одна игра в запасе.
Ну нельзя просто судейскую ошибку в течение матча прибавлять или отнимать от итогового счета!!! Весь матч сложился бы иначе с минуты этого события.
У вас при счете 1:1 на 50-й минуте не поставили пенальти ошибочно, матч так и закончился 1:1. Вы взяли это и засчитали, как "2:1, если бы не было ошибки". Где гарантия, что противник не накидал бы вам 5 штук следом и не завершил бы 2:6 матч? Вы можете это гарантировать? Не можете! Тогда нефиг такое считать!