  • Клубное ТВ «Бенфики» показало таблицу португальской лиги «без судейских ошибок»: у «орлов» было бы на 6 очков больше, «Порту» потерял бы 2 балла, «Спортинг» – 6
25

На ТВ «Бенфики» показали таблицу португальской лиги с учетом судейских ошибок.

На телевидении «Бенфики» заявили, что клуб потерял 6 очков из-за судейских ошибок.

Ранее главный тренер «орлов» Жозе Моуринью намекнул, что ошибки арбитров влияют на положение команд в чемпионате Португалии, заявив, что «Бенфика» играет «в реальной и виртуальной лигах».

После этого на канале лиссабонского клуба показали таблицу, в которой сравниваются реальные очки командой из первой тройки чемпионата и «виртуальные» – те баллы, которые они бы набрали «без судейских ошибок». 

По подсчетам телевидения «Бенфики», без судейских ошибок их клуб набрал бы на 6 очков больше и занимал второе место с 61 баллом. «Порту» в таком случае остался бы первым, но имел бы на 2 балла меньше (63 вместо 65), а «Спортинг» потерял бы 6 баллов и опустился со второго места на третье – у него было бы 55 очков, а не 61. 

Отметим, что у «Бенфики» есть одна игра в запасе. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ждем расчетов телевидения Порту и Спортинга
Они еще подобные таблицы турецкой лиги не видели!
Ответ Тюменец
Они еще подобные таблицы турецкой лиги не видели!
Там расклады в реальном времени меняются. Не уследить.
Реал покусал Бенфику и заразил их ТВ своей болезнью
От Зенита ждём подобного же, где у них очков на 100 больше чем у второго места. Юбилей же. Или 101, 99? Ну сколько захотят в общем, сами сосчитать не могут.
Ответ Петрович
От Зенита ждём подобного же, где у них очков на 100 больше чем у второго места. Юбилей же. Или 101, 99? Ну сколько захотят в общем, сами сосчитать не могут.
За Зенит независимые эксперты уже посчитали.
Ответ Петрович
От Зенита ждём подобного же, где у них очков на 100 больше чем у второго места. Юбилей же. Или 101, 99? Ну сколько захотят в общем, сами сосчитать не могут.
От Спартака ждём ещё 100 пользователей на Спортс, чтобы писали про юбилей Зенита. Большего не приходится ждать.
Ну, если так,то нормально судят. У нас за два тура такая статистика возможна.
Да когда же перестанут уже эту глупость делать?
Ну нельзя просто судейскую ошибку в течение матча прибавлять или отнимать от итогового счета!!! Весь матч сложился бы иначе с минуты этого события.
У вас при счете 1:1 на 50-й минуте не поставили пенальти ошибочно, матч так и закончился 1:1. Вы взяли это и засчитали, как "2:1, если бы не было ошибки". Где гарантия, что противник не накидал бы вам 5 штук следом и не завершил бы 2:6 матч? Вы можете это гарантировать? Не можете! Тогда нефиг такое считать!
У Бенфики и Реала могут быть какие угодно терки на поле, и за его пределами, но их клубное «ТВ» - одной крови.
И там заговор? Срочно пусть вызывают Рабинера и он напишет повесть "Как убивали Бенфику".
Похоже на правду
