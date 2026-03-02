  • Спортс
  • Пивоваров о свисте фанатов в адрес Карпина: «У них есть на это основания. Место «Динамо» было неудовлетворительным»
Пивоваров о свисте фанатов в адрес Карпина: «У них есть на это основания. Место «Динамо» было неудовлетворительным»

Павел Пивоваров: у болельщиков есть основания освистывать Карпина.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о свисте болельщиков в адрес Валерия Карпина. 

Бывший главный тренер бело-голубых посетил матч московской команды с «Крыльями Советов» в 19-м туре Мир РПЛ (4:0). Болельщики неодобрительно свистели, когда его показали на экране стадиона.

– Болельщики освистали Карпина на стадионе, как относитесь к этому?

– Я не освистывал, но у болельщиков есть на это основания. В конце концов, то место, которая команда занимала на момент окончания работы Валерия Карпина, было неудовлетворительным, – сказал Пивоваров. 

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
"Я не освистывал"

Было бы смешно, если генеральный директор Динамо освистывал бы Карпина)
Ответ Aleksey Yashin
"Я не освистывал" Было бы смешно, если генеральный директор Динамо освистывал бы Карпина)
Комментарий удален модератором
Ответ badbeat
Комментарий удален модератором
Было бы очень по-нашему, кстати. Такое могло бы помогать продавать трансляции нашей РПЛ за рубежом в жанре комедии.
А мог бы и посвистеть тому, кто Валеру на работу брал. Кто эти люди, не в курсе?
Ответ Evgen Vynokurov
А мог бы и посвистеть тому, кто Валеру на работу брал. Кто эти люди, не в курсе?
Ты много свистишь своему руководителю? Наоборот на задних лапах перед ним ходишь и заискивучи смотришь в глаза. Вот и его не обвиняй.
Ответ Роман Ляпин
Ты много свистишь своему руководителю? Наоборот на задних лапах перед ним ходишь и заискивучи смотришь в глаза. Вот и его не обвиняй.
Ты прежде чем писать любую хрень, сначала проспись, и уже на трезвую голову приступай. И вообще, не хами незнакомым тебе людям.
Ну сбросить на кого то неудачный результат нужно. Ничего нового. Если что и болельщики будут виноваты
Я бы на месте болельщиков освистывал мудрое руководство, которое уволило Личку, а вместо него выбирало из Карпина и Черчесова.
