Пивоваров о свисте фанатов в адрес Карпина: «У них есть на это основания. Место «Динамо» было неудовлетворительным»

Павел Пивоваров: у болельщиков есть основания освистывать Карпина.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о свисте болельщиков в адрес Валерия Карпина.

Бывший главный тренер бело-голубых посетил матч московской команды с «Крыльями Советов» в 19-м туре Мир РПЛ (4:0). Болельщики неодобрительно свистели, когда его показали на экране стадиона.

– Болельщики освистали Карпина на стадионе, как относитесь к этому?

– Я не освистывал, но у болельщиков есть на это основания. В конце концов, то место, которая команда занимала на момент окончания работы Валерия Карпина, было неудовлетворительным, – сказал Пивоваров.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.