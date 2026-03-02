Израильская футбольная ассоциация о возможном бане на фоне конфликта в Иране: «Мы не беспокоимся об этом. Все будет хорошо»

В Израиле не беспокоятся по поводу возможного отстранения футбольных команд.

В Израильской футбольной ассоциации ответили на вопрос о возможном отстранении страны от международных соревнований по футболу на фоне конфликта в Иране.

– На фоне военного конфликта между Ираном и Израилем были ли обращения из ФИФА и УЕФА по исключению сборной и клубов из международных турниров?

– Нет. Все будет хорошо. Мы не беспокоимся об этом, – заявили в пресс-службе организации.