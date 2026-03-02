  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Израильская футбольная ассоциация о возможном бане на фоне конфликта в Иране: «Мы не беспокоимся об этом. Все будет хорошо»
159

Израильская футбольная ассоциация о возможном бане на фоне конфликта в Иране: «Мы не беспокоимся об этом. Все будет хорошо»

В Израиле не беспокоятся по поводу возможного отстранения футбольных команд.

В Израильской футбольной ассоциации ответили на вопрос о возможном отстранении страны от международных соревнований по футболу на фоне конфликта в Иране.

– На фоне военного конфликта между Ираном и Израилем были ли обращения из ФИФА и УЕФА по исключению сборной и клубов из международных турниров?

– Нет. Все будет хорошо. Мы не беспокоимся об этом, – заявили в пресс-службе организации. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoсборная Израиля по футболу
logoвысшая лига Израиль
Политика
Федерация футбола Израиля
logoФИФА
logoУЕФА
logoСборная Ирана по футболу
logoвысшая лига Иран
159 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да понятное дело, что двойные стандарты на вашей стороне, вам и вашим хозяевам с другого континента можно творить любую дичь и ничего за это не будет.
Ответ Милдронат Бромантанов
Да понятное дело, что двойные стандарты на вашей стороне, вам и вашим хозяевам с другого континента можно творить любую дичь и ничего за это не будет.
Комментарий скрыт
Ответ d55780
Комментарий скрыт
Ты "селен" в орфографии.
Беспокоиться нечего. Они что, должны сами себя исключить. Такого никогда не будет. Вот Ирану за агрессию против мирных демократических военных баз на Ближнем Востоке стоило бы побеспокоиться.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Беспокоиться нечего. Они что, должны сами себя исключить. Такого никогда не будет. Вот Ирану за агрессию против мирных демократических военных баз на Ближнем Востоке стоило бы побеспокоиться.
Европолитики уже об этом заявляют, называя агрессором именно Иран.
А если они так заявляют, то значит Иран делает всё правильно, отвечая на очередной беспредел Запада
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Беспокоиться нечего. Они что, должны сами себя исключить. Такого никогда не будет. Вот Ирану за агрессию против мирных демократических военных баз на Ближнем Востоке стоило бы побеспокоиться.
Ощущение, что они в себя поверил. Это им не с голожопыми палестинцами воевать. Уже нормально по прилетало
Только нелюди в этом конфликте могут поддерживать друзей Эпштейна - Трампа и Нитанаху
Ответ Экспертное мнение
Только нелюди в этом конфликте могут поддерживать друзей Эпштейна - Трампа и Нитанаху
то есть 95 процентов людей из спорца?
Ответ Экспертное мнение
Только нелюди в этом конфликте могут поддерживать друзей Эпштейна - Трампа и Нитанаху
плюсую
Кто бы в этом сомневался! Можно ещё десять школ разбомбить и всё-равно никто не отстранит. Это Иран пусть волнуется. Он то безопасность обеспечить не в состоянии.
🤣 а ведь так и будет. ФИФА и УЕФА будут сильно озабочены. И по факту будет отстранение Ирана
Без США и Израиля в мире стало бы гораздо спокойнее!
Ответ Lintrub
Без США и Израиля в мире стало бы гораздо спокойнее!
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Без ЯО РФ повторила бы судьбу Ирана.
Скорее отстранят Иран, ну и по привычке продлят России.
Ответ Геннадий Тёкин
Скорее отстранят Иран, ну и по привычке продлят России.
И для профилактики ещё Лудогорец надо наказать
Мы же не Россия,сказал Израиль.
Это другое, все верно
Больше забавляет людишки на ютубе, у которых даже в раннем снеге виновата Россия.
Но есть США и Израиль, которые могут хоть на голову сать, и те найдёт 100500 причин почему это правильно, так и надо.
Ответ Perssey
Больше забавляет людишки на ютубе, у которых даже в раннем снеге виновата Россия. Но есть США и Израиль, которые могут хоть на голову сать, и те найдёт 100500 причин почему это правильно, так и надо.
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Кажется - преобладающее большинство. Как только речь заходит про ужасный мoрдор, как все плохо и смeрть дeда - одни лайки.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
сегодня, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
сегодня, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
сегодня, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
сегодня, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
сегодня, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
сегодня, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
сегодня, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
сегодня, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
сегодня, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
сегодня, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
сегодня, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
сегодня, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
сегодня, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
сегодня, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
сегодня, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
сегодня, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
сегодня, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
сегодня, 18:58
Рекомендуем