  • Бардачев об уходе из «Зенита» в аренду: «Сколько так можно сидеть – 5, 10 лет? Сколько русских центральных защитников-воспитанников там заиграло? Наверное, только Чистяков»
Защитник Матвей Бардачев, выступающий за «Урал» на правах аренды из «Зенита», высказался о перспективах воспитанников петербуржского клуба.

Матвей Бардачев о «Зените»: сколько у тебя не будет игровой практики? 5, 10 лет?.

Защитник Матвей Бардачев, выступающий за «Урал» на правах аренды из «Зенита», высказался о перспективах воспитанников петербуржского клуба.

– Про проблему молодых игроков в «Зените» тот же Аршавин говорил: «Они не хотят ждать, и клуб не может». Ты готов ждать места или есть грань?

– Считается, что я сейчас жду шанса?

– Наверное, нет. Ты ушел за игровым временем в другой клуб, хоть и в аренду.

– Значит, не готов ждать. А сколько так можно сидеть – 5, 10 лет? Сколько у тебя не будет игровой практики? Сколько русских центральных защитников-воспитанников заиграло в «Зените»? Наверное, только Чистяков.

Молодым центральным защитникам тяжело заиграть, потому что нужна стабильность, а в таком возрасте ее ни у кого нет. Есть исключения типа Кубарси из «Барселоны», а в российском футболе молодых центральных защитников можно по пальцам одной руки пересчитать. Мне в моем возрасте еще многое предстоит узнать. Никто не знает, сколько ошибок еще сделаю.

– Получается, ты понимаешь тех же Козлова и Кругового, которые окончательно уходили из «Зенита» за игровым временем?

– Да, 100%. Если есть шанс играть – иди, – сказал 19-летний футболист. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
41 комментарий
Ответ Новый тренер ФК Спартак
хочешь идти иди
если хочешь забыть — забудь.
Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. - сказал ему Зырянов
Прохину шансы давали. Даже в Еврокубке. Но не вывез.
Ответ mit-byer
Прохину шансы давали. Даже в Еврокубке. Но не вывез.
Комментарий скрыт
Ответ Dmitry Orlov
Комментарий скрыт
А куда бросать? В Чемпионат? Для чего? Не получилось - играй в другом месте. Зачем заниматься благотворительностью. Кузяев проявил себя - вернули.
Кроме Березуцких, которые целый год пороли всё что можно, молодыми никто не заиграл...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Кроме Березуцких, которые целый год пороли всё что можно, молодыми никто не заиграл...
И этих Березуцких материли кому ни лень, даже уборщицы .
Хвала Газзаеву , что наигрывал их , благодаря ему они и дошли до футбола
Ответ Сибирский литовец
И этих Березуцких материли кому ни лень, даже уборщицы . Хвала Газзаеву , что наигрывал их , благодаря ему они и дошли до футбола
Согласен
Так разве держат ? Если есть желание уйти и есть предложения -уходи.
Да конечно надо уходить в клуб ниже уровнем и играть там
То есть надо ставить неумёх, забыть про титулы и надеяться, что заиграют?
Интересно, пошёл бы сам к такому "врачу"? Да к любому специалисту. Если, конечно, положительный результат нужен.
Так говорит будто выпускать на поле должны только по прописке.
И так, с лимитом, созданы все условия, чтобы молодые выходили играли, но их уровень настолько низок, что выпускать их можно только ради эксперимента.
Из всех молодых футболистов, что сейчас есть у Зенита, только Шилов и Москвичёв реально могут зацепиться за основу, остальные - могут быть относительно интересные игроки, но для команд из второй половины чемпионата.
Заиграет в аренде в Урале,вернётся в Зенит.
Бардачев - Я понимаю тех, кто уходит»
— А я понимаю тех, кто остаётся и сражается !
Ответ профессор Лебединский
Бардачев - Я понимаю тех, кто уходит» — А я понимаю тех, кто остаётся и сражается !
В целом его логика не бьётся. Получается, что прогрессировать он(ну и другие цз) могут только в Зенита, если им будут давать шансы и не обращать внимания на ошибки. Я не понимаю почему эти молодые игрок уйдя в другой клуб в туже аренду не могут набрать опыта и вернуться, чтобы ошибок поменьше допускать?
Ответ Антонио Мартынов
В целом его логика не бьётся. Получается, что прогрессировать он(ну и другие цз) могут только в Зенита, если им будут давать шансы и не обращать внимания на ошибки. Я не понимаю почему эти молодые игрок уйдя в другой клуб в туже аренду не могут набрать опыта и вернуться, чтобы ошибок поменьше допускать?
Здесь, думаю, и кроется главный ответ на ваш вопрос (вы и без меня его знаете) — они просто не готовы расти и развиваться.
Зато Зенит «плохой» — мол, не даёт шансов.
А Зенит дал шанс: аренда в Ростове — клуб, где цель не выиграть все турниры, а дать возможность проявить себя. Так , а где твои успехи? Если не можешь в Ростове — при чём тут Зенит?
Я бы добавил : посмотри в зеркало, прежде чем нагнетать на клуб.
но при этом контракт с Зенитом на 5 лет подписал
