Бардачев об уходе из «Зенита» в аренду: «Сколько так можно сидеть – 5, 10 лет? Сколько русских центральных защитников-воспитанников там заиграло? Наверное, только Чистяков»
Защитник Матвей Бардачев, выступающий за «Урал» на правах аренды из «Зенита», высказался о перспективах воспитанников петербуржского клуба.
– Про проблему молодых игроков в «Зените» тот же Аршавин говорил: «Они не хотят ждать, и клуб не может». Ты готов ждать места или есть грань?
– Считается, что я сейчас жду шанса?
– Наверное, нет. Ты ушел за игровым временем в другой клуб, хоть и в аренду.
– Значит, не готов ждать. А сколько так можно сидеть – 5, 10 лет? Сколько у тебя не будет игровой практики? Сколько русских центральных защитников-воспитанников заиграло в «Зените»? Наверное, только Чистяков.
Молодым центральным защитникам тяжело заиграть, потому что нужна стабильность, а в таком возрасте ее ни у кого нет. Есть исключения типа Кубарси из «Барселоны», а в российском футболе молодых центральных защитников можно по пальцам одной руки пересчитать. Мне в моем возрасте еще многое предстоит узнать. Никто не знает, сколько ошибок еще сделаю.
– Получается, ты понимаешь тех же Козлова и Кругового, которые окончательно уходили из «Зенита» за игровым временем?
– Да, 100%. Если есть шанс играть – иди, – сказал 19-летний футболист.
Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. - сказал ему Зырянов
Хвала Газзаеву , что наигрывал их , благодаря ему они и дошли до футбола
Интересно, пошёл бы сам к такому "врачу"? Да к любому специалисту. Если, конечно, положительный результат нужен.
И так, с лимитом, созданы все условия, чтобы молодые выходили играли, но их уровень настолько низок, что выпускать их можно только ради эксперимента.
Из всех молодых футболистов, что сейчас есть у Зенита, только Шилов и Москвичёв реально могут зацепиться за основу, остальные - могут быть относительно интересные игроки, но для команд из второй половины чемпионата.
— А я понимаю тех, кто остаётся и сражается !
Зато Зенит «плохой» — мол, не даёт шансов.
А Зенит дал шанс: аренда в Ростове — клуб, где цель не выиграть все турниры, а дать возможность проявить себя. Так , а где твои успехи? Если не можешь в Ростове — при чём тут Зенит?
Я бы добавил : посмотри в зеркало, прежде чем нагнетать на клуб.