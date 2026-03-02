Кавазашвили об ударах по Ирану: «Многие страны обратятся в ООН, протестуя против США. Общественное мнение в мире будет стоять на ушах»

Кавазашвили об ударах по Ирану: мир будет стоять на ушах, протестуя против США.

Анзор Кавазашвили высказался об ударах США и Израиля по Ирану.

«Очень тесные связи президента ФИФА и президента США говорят о том, что никакого переноса чемпионата мира не будет. Но я сказал об этом месяц назад, когда шли переговоры, а военных действий и прямых убийств не было.

Думаю, после такого общественное мнение в мире будет стоять на ушах. Теперь многие страны обратятся в ООН, протестуя против такой политики США», – сказал экс-вратарь сборной СССР.