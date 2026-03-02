  • Спортс
  Кавазашвили об ударах по Ирану: «Многие страны обратятся в ООН, протестуя против США. Общественное мнение в мире будет стоять на ушах»
27

Кавазашвили об ударах по Ирану: «Многие страны обратятся в ООН, протестуя против США. Общественное мнение в мире будет стоять на ушах»

Кавазашвили об ударах по Ирану: мир будет стоять на ушах, протестуя против США.

Анзор Кавазашвили высказался об ударах США и Израиля по Ирану.

«Очень тесные связи президента ФИФА и президента США говорят о том, что никакого переноса чемпионата мира не будет. Но я сказал об этом месяц назад, когда шли переговоры, а военных действий и прямых убийств не было. 

Думаю, после такого общественное мнение в мире будет стоять на ушах. Теперь многие страны обратятся в ООН, протестуя против такой политики США», – сказал экс-вратарь сборной СССР.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: РИА Новости
Политика
logoАнзор Кавазашвили
происшествия
Федерация футбола США
logoЧМ-2026
logoДональд Трамп
logoФИФА
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
никогда не любил трампа , но в данном случае из 2х зол выбирают меньше
ядерное оружие в руках радикальных мулл потопит нас всех
Ответ CopaAmerica
никогда не любил трампа , но в данном случае из 2х зол выбирают меньше ядерное оружие в руках радикальных мулл потопит нас всех
трудно поспорить
И Европа наложит на Америку санкции. Аминь.
Ответ Евгений - 79
И Европа наложит на Америку санкции. Аминь.
И кузнечик запиликает на скрипке!
Дада, и брикс сейчас как соберется,как санкции введет, как поддержат своих братушек
Рыжий конечно знатно закончил сказки о «многополярном» мире за 3 месяца
Анзорчик проживает в параллельной вселенной
Пример таких стран будет? Пипин с нефритовым стержнем уже выписали Иран из братушек, а больше желающих поддержать бабахов не наблюдается.
Кого по сути то снес Трамп , нехороших людей , Мадуро загнал народ в нищету , какого-то наркобарона( ему там и место), хамени его свой народ уже не хотел)
Ответ KataDiaz
Кого по сути то снес Трамп , нехороших людей , Мадуро загнал народ в нищету , какого-то наркобарона( ему там и место), хамени его свой народ уже не хотел)
Ты у всего народ Ирана спрашивала кого он хочет?
Ответ Дмитрий Береглазов
Ты у всего народ Ирана спрашивала кого он хочет?
Проблема не в том, что пользователь Спортс не спросил у всего народа Ирана, чего он хочет, а в том, что власти Ирана долгие годы этого не делали. За что и поплатились.
Кто вообще хоть во что то теперь ставит продажный ООН
Там будет возмущение, как Иран посмел в ответ удары наносить - Урсула уже возмутилась ;))
Где стойку общественного мнения на ушах можно посмотреть?🧐
Будет очень смешно если на ЧМ еще и сборная Ирана приедет играть
