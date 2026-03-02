  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маскерано о 4:2 с «Орландо» после 0:2: «Во втором тайме «Интер Майами» был командой чемпионского уровня. Победа принадлежит исключительно игрокам»
12

Маскерано о 4:2 с «Орландо» после 0:2: «Во втором тайме «Интер Майами» был командой чемпионского уровня. Победа принадлежит исключительно игрокам»

Маскерано о 4:2 с «Орландо»: «Интер Майами» был командой чемпионского уровня.

Тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано оценил выездную волевую победу над «Орландо Сити» (4:2) в МЛС. К 49-й минуте гости проигрывали со счетом 0:2, после чего Лионель Месси сделал дубль.

«Победа принадлежит исключительно игрокам. Во втором тайме они были командой чемпионского уровня. Никакой тактики, ничего подобного. Они играли сердцем, владели мячом, поймали кураж, проявили стойкость и самоотдачу.

Думаю, команда преобразилась [во втором тайме], потому что в прошлом году была чемпионом. В итоге игроки это показали. Это их победа», – сказал Маскерано.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoИнтер Майами
logoТеласко Сеговия
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoХавьер Маскерано
logoОрландо Сити
logoМатео Сильветти
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не спи, Спортс. Месси забивает гол со штрафного 19-й год подряд. Это мировой рекорд. К примеру, у Роналду серия длилась 16 лет подряд.
Ответ Илья Мурашов
Не спи, Спортс. Месси забивает гол со штрафного 19-й год подряд. Это мировой рекорд. К примеру, у Роналду серия длилась 16 лет подряд.
какие ещё штрафные, спортс только знает про серии пенальти рональду)
Почему нет счётчика голов Месси? Тем более по честным голам он к 1000 ближе, чем Роналду которого вы пиарите считая голы как титулы
Ответ Экспертное мнение
Почему нет счётчика голов Месси? Тем более по честным голам он к 1000 ближе, чем Роналду которого вы пиарите считая голы как титулы
что это значит честным голам?
Ответ Zorojuro
что это значит честным голам?
Те, которые забиты не при Негрейре, хотя упс))
Месси - мотор любой команды и Великий голеадор. Совместить такое в футболе не удавалось ещё никому. Не зря все таблоиды ставят его выше всех в истории. Уже давно.. ☝️
Ответ Хесус Навас_1117082031
Месси - мотор любой команды и Великий голеадор. Совместить такое в футболе не удавалось ещё никому. Не зря все таблоиды ставят его выше всех в истории. Уже давно.. ☝️
Видели мы этот мотор в Париже)) Два раза в 1/8 дымил ахахахаха
Ответ b_igh
Видели мы этот мотор в Париже)) Два раза в 1/8 дымил ахахахаха
Какая жизнь скучная, тип под всеми комментами в новости вставляет какой Месси плохой(( 😭😭😭
Месси Красава обожаю его игру, ведь так влиять на команду может только он, великий ассистент+ великий бомбардир равняется великому универсализму. Давно смотрю эту прекрасную игру, но таких универсалов, с такими цифрами и игрой я не видел. Понравилась и сегодня его игра и особенно 70 штрафной на 90 минуте, просто класс и кайф!!!👍🔥
И вновь 🐐🇦🇷 подтверждает свой стату величайшего игрока ! Что первый гол трудовой,что второй со штрафного ☝🏼
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси не собирается отвечать Лапорте и давать комментарии во время предвыборной гонки в «Барселоне». Аргентинец выскажется после выборов, возможно
1 марта, 22:12
«Интер Майами» Месси посетит Белый дом 5 марта в честь победы в Кубке МЛС
28 февраля, 02:46
Товарищеский матч. Гол Месси с пенальти принес «Интер Майами» победу над «Индепендьенте дель Валье» (2:1)
27 февраля, 03:10
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем