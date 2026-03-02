Маскерано о 4:2 с «Орландо» после 0:2: «Во втором тайме «Интер Майами» был командой чемпионского уровня. Победа принадлежит исключительно игрокам»

Маскерано о 4:2 с «Орландо»: «Интер Майами» был командой чемпионского уровня.

Тренер «Интер Майами » Хавьер Маскерано оценил выездную волевую победу над «Орландо Сити » (4:2) в МЛС . К 49-й минуте гости проигрывали со счетом 0:2, после чего Лионель Месси сделал дубль.

«Победа принадлежит исключительно игрокам. Во втором тайме они были командой чемпионского уровня. Никакой тактики, ничего подобного. Они играли сердцем, владели мячом, поймали кураж, проявили стойкость и самоотдачу.

Думаю, команда преобразилась [во втором тайме], потому что в прошлом году была чемпионом. В итоге игроки это показали. Это их победа», – сказал Маскерано.