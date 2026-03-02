Маскерано о 4:2 с «Орландо» после 0:2: «Во втором тайме «Интер Майами» был командой чемпионского уровня. Победа принадлежит исключительно игрокам»
Маскерано о 4:2 с «Орландо»: «Интер Майами» был командой чемпионского уровня.
Тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано оценил выездную волевую победу над «Орландо Сити» (4:2) в МЛС. К 49-й минуте гости проигрывали со счетом 0:2, после чего Лионель Месси сделал дубль.
«Победа принадлежит исключительно игрокам. Во втором тайме они были командой чемпионского уровня. Никакой тактики, ничего подобного. Они играли сердцем, владели мячом, поймали кураж, проявили стойкость и самоотдачу.
Думаю, команда преобразилась [во втором тайме], потому что в прошлом году была чемпионом. В итоге игроки это показали. Это их победа», – сказал Маскерано.
Источник: ESPN
Не спи, Спортс. Месси забивает гол со штрафного 19-й год подряд. Это мировой рекорд. К примеру, у Роналду серия длилась 16 лет подряд.
какие ещё штрафные, спортс только знает про серии пенальти рональду)
Почему нет счётчика голов Месси? Тем более по честным голам он к 1000 ближе, чем Роналду которого вы пиарите считая голы как титулы
что это значит честным голам?
Те, которые забиты не при Негрейре, хотя упс))
Месси - мотор любой команды и Великий голеадор. Совместить такое в футболе не удавалось ещё никому. Не зря все таблоиды ставят его выше всех в истории. Уже давно.. ☝️
Видели мы этот мотор в Париже)) Два раза в 1/8 дымил ахахахаха
Какая жизнь скучная, тип под всеми комментами в новости вставляет какой Месси плохой(( 😭😭😭
Месси Красава обожаю его игру, ведь так влиять на команду может только он, великий ассистент+ великий бомбардир равняется великому универсализму. Давно смотрю эту прекрасную игру, но таких универсалов, с такими цифрами и игрой я не видел. Понравилась и сегодня его игра и особенно 70 штрафной на 90 минуте, просто класс и кайф!!!👍🔥
И вновь 🐐🇦🇷 подтверждает свой стату величайшего игрока ! Что первый гол трудовой,что второй со штрафного ☝🏼
