Экс-судья Федотов о Фролове в матче «Краснодар» – «Ростов»: «Есть простые моменты, которые надо видеть и не бегать три раза к монитору, чтобы принимать решения»
Экс-судья Федотов недоволен работой Фролова на матче «Краснодар» – «Ростов».
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Антона Фролова на матче «Краснодар» – «Ростов» (2:1).
«Считаю, руководители не попали с арбитром на эту игру. Дело не в 11-метровых или удалениях. У меня лично вопрос по ведению игры в целом. Планка, которую он задал. Как управлял игроками, видение поля, чтение игры – у меня большие вопросы к нему.
Мягко говоря, он не справился с этой игрой. Наверное, на южное дерби, которое всегда идет от ножа, можно было бы назначить кого-то другого. Все-таки ожидания немножко другие.
Есть сложные моменты, а есть простые моменты, которые надо видеть и не бегать три раза к монитору, чтобы принимать решения. Да, они были правильными, но подходов к ВАР все равно многовато», – сказал Федотов.
