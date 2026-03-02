  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Федотов о Фролове в матче «Краснодар» – «Ростов»: «Есть простые моменты, которые надо видеть и не бегать три раза к монитору, чтобы принимать решения»
7

Экс-судья Федотов о Фролове в матче «Краснодар» – «Ростов»: «Есть простые моменты, которые надо видеть и не бегать три раза к монитору, чтобы принимать решения»

Экс-судья Федотов недоволен работой Фролова на матче «Краснодар» – «Ростов».

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Антона Фролова на матче «Краснодар» – «Ростов» (2:1).

«Считаю, руководители не попали с арбитром на эту игру. Дело не в 11-метровых или удалениях. У меня лично вопрос по ведению игры в целом. Планка, которую он задал. Как управлял игроками, видение поля, чтение игры – у меня большие вопросы к нему. 

Мягко говоря, он не справился с этой игрой. Наверное, на южное дерби, которое всегда идет от ножа, можно было бы назначить кого-то другого. Все-таки ожидания немножко другие. 

Есть сложные моменты, а есть простые моменты, которые надо видеть и не бегать три раза к монитору, чтобы принимать решения. Да, они были правильными, но подходов к ВАР все равно многовато», – сказал Федотов.

Все судейские скандалы рестарта РПЛ. Катастрофа

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
Антон Фролов судья
Игорь Федотов
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoКраснодар
видеоповторы
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это говорит о том, что судьи сами запутались в трактовках.
Они не уверены в себе и своих знаниях.
Ответ alexsem69
Это говорит о том, что судьи сами запутались в трактовках. Они не уверены в себе и своих знаниях.
Скорее просто обленились брать на себя ответственность под девизом "Если что, то ВАР поможет".
Ответ alexsem69
Это говорит о том, что судьи сами запутались в трактовках. Они не уверены в себе и своих знаниях.
Ну там по разному...
Руку Кордоба обязан был видеть, например. И нет в этом никакой путаницы, игра рукой в атаке.
А пенальти на Сперцяне был сложно, как-то "скрытым" было касание, реально сложно в динамике увидеть.
Надеюсь больше не увидеть судью Фролова в РПЛ.
Смотри ка, как возбудились старые коррупционеры в отставке!
Как только старой гвардией заинтересовалось следствие и на их место начали ставить молодых, отставники забеспокоились, а вдруг и их делишки всплывут.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Краснодара» Пальцев о судействе в РПЛ: «Судьи сейчас свои правила трактуют. У них своя жизнь»
1 марта, 14:02
«Ростов» попросит КДК отменить красную карточку Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»
1 марта, 11:58
Сулейманов о судействе с «Краснодаром»: «Нас бьют – на ком-то свистят, на ком-то нет. Зачем каждые полгода проводить для нас семинары? Мы правила знаем – можно для себя провести»
1 марта, 09:59
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем