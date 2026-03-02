Мамаев о конфликте на Ближнем Востоке: «Приостановим работу академии, если ситуация в Дубае не изменится»

Мамаев допустил приостановку работы своей академии в Дубае.

Павел Мамаев допустил приостановку работы своей академии в Дубае на фоне ударов США и Израиля по Ирану, который в ответ бьет по американским базам в ОАЭ, Катаре, Кувейте и Бахрейне.

«Завтра будем проводить совещание с тренерским составом академии в Дубае и принимать решение по поводу работы в нынешней обстановке. Вчера и сегодня у нас были выходные, так что будем заниматься этим вопросом в понедельник. К сожалению, от нас тут мало что зависит.

Если ситуация не изменится, на какое-то время приостановим работу. Сейчас у всех в Эмиратах такие проблемы. Пока есть рекомендация от властей: все должны оставаться дома. Главное, что никто из наших сотрудников не пострадал. Вся инфраструктура академии тоже в порядке», — сказал экс-футболист сборной России.