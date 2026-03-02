  • Спортс
  • Юран об Артиге и 1:2 от «Махачкалы»: «Не знаю, кто руководству «Рубина» посоветовал этого тренера. Думаю, это ненадолго»
Сергей Юран раскритиковал тренера «Рубина» Франка Артигу за поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) в РПЛ.

«Иностранный тренер. Не российский тренер. Тоже порадовался, еще раз доказывает [что зарубежные тренеры не умеют готовить команды РПЛ зимой].

Взять уровень бюджета «Рубина» и взять Махачкалу. С минимальным, все-таки гоняли они прилично их. Не знаю, кто руководству «Рубина» посоветовал тренера этого. Я думаю, что это ненадолго. Таких результатов не будет, как при Рахимове», — сказал экс-тренер клубов РПЛ в эфире «Матч ТВ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
То ли дело я - тренер надолго и в любом чемпионате и любой команде
Ответ Дэннис Молинарев
То ли дело я - тренер надолго и в любом чемпионате и любой команде
Комментарий скрыт
Ответ Дэннис Молинарев
То ли дело я - тренер надолго и в любом чемпионате и любой команде
Комментарий скрыт
Юран любого своего коллегу готов обос##ть,лишь бы трудоустроиться)
Ответ Мукунку хороший
Юран любого своего коллегу готов обос##ть,лишь бы трудоустроиться)
Денег то хочется, вот Барсик и порадовался. Только не возьмут его в Рубин при любом раскладе.
Тогда как Артига после зимних сборов занял второе место по очкам в первой лиге с Родиной, проиграл только Химкам Талалаева?
Ответ Александр Худобин_1116329546
Тогда как Артига после зимних сборов занял второе место по очкам в первой лиге с Родиной, проиграл только Химкам Талалаева?
Ещё против Динамо Махачкала проиграл 2-0 в Махачкале. В тот год с Родиной. В Махачкале против хозяев это его уже третий матч в качестве тренера с Родиной 0-2 проиграл с Химками 1-4 и с Рубином 1-2.
Ответ Shamil-Boca Juniors
Ещё против Динамо Махачкала проиграл 2-0 в Махачкале. В тот год с Родиной. В Махачкале против хозяев это его уже третий матч в качестве тренера с Родиной 0-2 проиграл с Химками 1-4 и с Рубином 1-2.
Не, я о том, что только Химкам они уступили по очкам после зимней паузы. Не писал про результаты матчей) Они на втором, а Химки на первом.
С Химками 2:1 было.
А если бы они Махачкалу обыграли, тогда, скорее всего, смогли бы выйти в рпл. Но ключевой матч был против Тулы, там судьи вытащили Арсенал.
Человек только один матч провёл а этот его уже критикует
Как-будто ты хоть где-то надолго
А Юран где задерживался надолго?
У Юрана было много шансов, но он их увы не использовал.
Ответ Valentin Kompaneytsev
У Юрана было много шансов, но он их увы не использовал.
Как не использовал?Сколько он неустоек попилил?)Наоборот-для себя он всё использовал)
А что есть тренеры прям на голову выше? Слуцкий и Сёмин не пойдут, остальные ну так не фонтан))) Ах да, Ташуев занят уже)))
Юран займись уже чем нибудь. Найди себе дело по душе. Если ты везде обосрался, где тренировал не значит, что все такие как ты. Одна игра не о чем не говорит.
