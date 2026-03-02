Юран об Артиге и 1:2 от «Махачкалы»: «Не знаю, кто руководству «Рубина» посоветовал этого тренера. Думаю, это ненадолго»

Юран об Артиге: не знаю, кто «Рубину» посоветовал этого тренера.

Сергей Юран раскритиковал тренера «Рубина» Франка Артигу за поражение от махачкалинского «Динамо » (1:2) в РПЛ.

«Иностранный тренер. Не российский тренер. Тоже порадовался, еще раз доказывает [что зарубежные тренеры не умеют готовить команды РПЛ зимой].

Взять уровень бюджета «Рубина » и взять Махачкалу. С минимальным, все-таки гоняли они прилично их. Не знаю, кто руководству «Рубина» посоветовал тренера этого. Я думаю, что это ненадолго. Таких результатов не будет, как при Рахимове», — сказал экс-тренер клубов РПЛ в эфире «Матч ТВ».