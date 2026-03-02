Росеньор о неназначенных пенальти с «Арсеналом»: «Много разговоров о том, как нужно опекать соперника в штрафной. Надо отдать должное их вратарю»
Росеньор высказался о неназначенных пенальти в матче с «Арсеналом».
Тренер «Челси» Лиэм Росеньор оценил решения с неназначенными пенальти в матче АПЛ с «Арсеналом» (1:2).
Эпизоды произошли на 45-й и 52-й минутах, когда игроки «канониров» обхватывали футболистов «синих» в своей штрафной при стандартах.
«Я не смотрел повторы. Честно, не смотрел. Много разговоров о том, как нужно опекать соперника в штрафной. Надо отдать должное их вратарю [Райе].
Просто не день, а разочарование, нам не хватило дисциплины», – сказал Росеньор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Но Жовер выходит на новый уровень. Сначала были блокировки вратаря и за это ничего не свистели.
Теперь новая фишка мастера стандартов - захват защитника соперника за шею и удержание пока подают угловой :))
Когда и к этому все привыкнут, начнут практиковать проход в ноги вратарю.
Вообще не понимаю эти разговоры с борьбой и голами Арсенала со стандартов. Стандарты и борьба есть во всех матчах, с участием всех команд. Только вот Арсенал научился извлекать пользу максимально. Им что, не забивать что ли теперь?