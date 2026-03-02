Росеньор о неназначенных пенальти с «Арсеналом»: «Много разговоров о том, как нужно опекать соперника в штрафной. Надо отдать должное их вратарю»

Росеньор высказался о неназначенных пенальти в матче с «Арсеналом».

Тренер «Челси » Лиэм Росеньор оценил решения с неназначенными пенальти в матче АПЛ с «Арсеналом » (1:2).

Эпизоды произошли на 45-й и 52-й минутах , когда игроки «канониров» обхватывали футболистов «синих» в своей штрафной при стандартах.

«Я не смотрел повторы. Честно, не смотрел. Много разговоров о том, как нужно опекать соперника в штрафной. Надо отдать должное их вратарю [Райе ].

Просто не день, а разочарование, нам не хватило дисциплины», – сказал Росеньор.