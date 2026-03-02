  • Спортс
  Росеньор о неназначенных пенальти с «Арсеналом»: «Много разговоров о том, как нужно опекать соперника в штрафной. Надо отдать должное их вратарю»
Росеньор о неназначенных пенальти с «Арсеналом»: «Много разговоров о том, как нужно опекать соперника в штрафной. Надо отдать должное их вратарю»

Росеньор высказался о неназначенных пенальти в матче с «Арсеналом».

Тренер «Челси» Лиэм Росеньор оценил решения с неназначенными пенальти в матче АПЛ с «Арсеналом» (1:2). 

Эпизоды произошли на 45-й и 52-й минутах, когда игроки «канониров» обхватывали футболистов «синих» в своей штрафной при стандартах.

«Я не смотрел повторы. Честно, не смотрел. Много разговоров о том, как нужно опекать соперника в штрафной. Надо отдать должное их вратарю [Райе]. 

Просто не день, а разочарование, нам не хватило дисциплины», – сказал Росеньор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
7 комментариев
Хорошо, что не стал ныть.
Молодец, что не стал ныть.
Но Жовер выходит на новый уровень. Сначала были блокировки вратаря и за это ничего не свистели.
Теперь новая фишка мастера стандартов - захват защитника соперника за шею и удержание пока подают угловой :))
Когда и к этому все привыкнут, начнут практиковать проход в ноги вратарю.
Справедливости ради, игроки Челси тоже обхватывали игроков Арсенала во время угловых у своих ворот, в частности во время тех угловых, когда Арсенал забил голы. В отличии от Челсии, Арсенал забил с этих угловых.

Вообще не понимаю эти разговоры с борьбой и голами Арсенала со стандартов. Стандарты и борьба есть во всех матчах, с участием всех команд. Только вот Арсенал научился извлекать пользу максимально. Им что, не забивать что ли теперь?
Дисциплины не хватило, шок, но ее не хватает уже долгое время. Даже на спортсе уже это видно, ток отсюда никак не изменить, а тренер уже 2 месяца скоро как их босс
Игрокам Арсенала просто можно двумя руками обнимать противников и валить их на поле и им за это ничего не будет в отличии от других.
Росеньор после 1:2 с «Арсеналом»: «Я не хочу говорить о давлении на лидеров АПЛ. Мы «Челси», мы хотим выигрывать все матчи»
1 марта, 21:11
Росеньор про 1:2 от «Арсенала»: «Челси» доминирует во всех матчах, у них не было моментов до стандартов. Два пропущенных гола с угловых и красная карточка – это история нашего сезона»
1 марта, 19:42
«Райс обхватили Хато, потом пытался отбить мяч рукой – выбирай любой фол, но пенальти в ворота «Арсенала» в игре с «Челси» не назначен. У нас хаотичный свод правил». Журналист Каслс о дерби
1 марта, 19:11
Рекомендуем