  • Мостовой о ЦСКА и 0:1 с «Ахматом»: «Те, кто лучше всех смотрелся зимой, проиграли. Сыграли ниже ожиданий»
Мостовой о ЦСКА и 0:1 с «Ахматом»: «Те, кто лучше всех смотрелся зимой, проиграли. Сыграли ниже ожиданий»

Мостовой оценил поражение ЦСКА от «Ахмата».

Александр Мостовой оценил поражение ЦСКА от «Ахмата» (0:1) в РПЛ.

«ЦСКА был одной из лучших команд на предсезонном турнире, хорошо играли. Начался чемпионат — и уступили «Ахмату». «Ахмат» воспользовался шансами, забил и дотерпел. 

«Зенит» победил, «Краснодар» победил, а те, кто лучше всех смотрелся, проиграли. Кто такое мог представить? Сыграли ниже ожиданий. «Ахмат» надо похвалить, а их мы и не видели эти два месяца, о них особо не говорили.

Трудно сказать, кто из новичков ЦСКА выделялся, потому что проиграли. Можно свалить, что Обляков не играл. Но были Баринов и Кисляк. Да, кто-то сыграл ниже своих возможностей», — сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зенит победил? Формально Балтика победила, но нельзя расстраивать дядю Миллера и портить юбилей Семака
Ответ Андрей Блуд
Зенит победил? Формально Балтика победила, но нельзя расстраивать дядю Миллера и портить юбилей Семака
Комментарий скрыт
Ответ Александр Худобин_1116329546
Комментарий скрыт
Благодаря судьям газовый гигант победил.
Все станут чемпионами, одни в этом году, вторые в следующем, третьи через сто лет.
Сань да завязывай ты с этой аналитикой. Не твоё это
"Да, кто-то сыграл ниже своих возможностей"
А кто именно, Александр не в курсе, получается?)
Как же он тренировать будет, если не вдается в детали при анализе? Представляю послематчевый разбор от Мостового: "Я ожидал, что вы выиграете, а вы проиграли. Кто-то сыграл ниже своих возможностей. Давайте, в следующей игре чтобы сыграли хорошо. Нового ничего не скажу, все давно придумано, мяч круглый и т.д. Увидимся на матче, всем пока"
Хотя может работа ГТ в этом и заключается - тут уж поигравшему на высшем уровне Мостовому точно виднее)
Ответ Ильдар М
"Да, кто-то сыграл ниже своих возможностей" А кто именно, Александр не в курсе, получается?) Как же он тренировать будет, если не вдается в детали при анализе? Представляю послематчевый разбор от Мостового: "Я ожидал, что вы выиграете, а вы проиграли. Кто-то сыграл ниже своих возможностей. Давайте, в следующей игре чтобы сыграли хорошо. Нового ничего не скажу, все давно придумано, мяч круглый и т.д. Увидимся на матче, всем пока" Хотя может работа ГТ в этом и заключается - тут уж поигравшему на высшем уровне Мостовому точно виднее)
Да не захотел он Кисляка называть. Он и сыграл, поэтому и заменили его первый раз за всё время.
Ответ Светлана Агейкина
Да не захотел он Кисляка называть. Он и сыграл, поэтому и заменили его первый раз за всё время.
Да конечно Кис был никакущим, даже на фоне слабой игры всей команды он выделялся как откровенно слабый... 🤣😆
Наоборот,все произошедшее было ожидаемо.
