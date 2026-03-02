Мостовой о ЦСКА и 0:1 с «Ахматом»: «Те, кто лучше всех смотрелся зимой, проиграли. Сыграли ниже ожиданий»
Мостовой оценил поражение ЦСКА от «Ахмата».
Александр Мостовой оценил поражение ЦСКА от «Ахмата» (0:1) в РПЛ.
«ЦСКА был одной из лучших команд на предсезонном турнире, хорошо играли. Начался чемпионат — и уступили «Ахмату». «Ахмат» воспользовался шансами, забил и дотерпел.
«Зенит» победил, «Краснодар» победил, а те, кто лучше всех смотрелся, проиграли. Кто такое мог представить? Сыграли ниже ожиданий. «Ахмат» надо похвалить, а их мы и не видели эти два месяца, о них особо не говорили.
Трудно сказать, кто из новичков ЦСКА выделялся, потому что проиграли. Можно свалить, что Обляков не играл. Но были Баринов и Кисляк. Да, кто-то сыграл ниже своих возможностей», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
А кто именно, Александр не в курсе, получается?)
Как же он тренировать будет, если не вдается в детали при анализе? Представляю послематчевый разбор от Мостового: "Я ожидал, что вы выиграете, а вы проиграли. Кто-то сыграл ниже своих возможностей. Давайте, в следующей игре чтобы сыграли хорошо. Нового ничего не скажу, все давно придумано, мяч круглый и т.д. Увидимся на матче, всем пока"
Хотя может работа ГТ в этом и заключается - тут уж поигравшему на высшем уровне Мостовому точно виднее)