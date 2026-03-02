Силкин о «Динамо»-2011/12: «Ярцев сказал: «У тебя команда не играла, она — пела!» Полтора года прожил как в сказке!»

Силкин о работе в «Динамо»: полтора года прожил как в сказке.

Сергей Силкин поделился воспоминаниями о работе в «Динамо» в сезоне-2011/12. Сегодня экс-тренеру бело-голубых исполнилось 65 лет.

- Недавно Слуцкий произнес: «По зрелищности и качеству игры «Динамо» Силкина — лучшая команда за всю историю российского футбола». О чем подумали, когда это услышали?

– Сразу вспомнил Ярцева , который однажды сказал: «Серега, у тебя команда не играла, она — пела!» Конечно, очень приятно, когда такие слова говорят. Причем не болельщики, а коллеги. Значит, не зря работал... У нас действительно была потрясающая атмосфера. Полтора года прожил как в сказке!

- Почему ваша команда настолько быстро увяла. Что бы вы изменили, если бы был шанс отмотать все назад?

— Во-первых, усилил бы центр обороны. Когда мяч летает по твоей штрафной через головы защитников, за это рано или поздно накажут. Мы искали высокого, мощного парня, за 190, полезного при стандартах. Взяли игрока сборной Хорватии Шильденфельда, но он не потянул.

Во-вторых, нам нужен был более надежный вратарь, чем Шунин. Но это я понял лишь время спустя.

В-третьих, сказался фактор Воронина. Кураньи до моего назначения был на поле словно отрезанный ломоть. В одиночестве на острие. Мяч просто пуляли в его сторону, никакого подбора. Если плотно прихватывали, сделать ничего не мог. А я передвинул в эту зону Андрея — и он как паровоз потащил за собой команду. Забивал, отдавал, стал любимцем болельщиков.

К сожалению, потом запал ушел. То ли возраст повлиял, то ли снизил к себе требования. Это Кураньи — суперпрофессионал и режимщик. А Воронин — вольный казак...

Ну и, наконец, главное. В «Динамо » меня не все поддерживали. Тогда там было много руководителей, каждый в команду совал нос. Говорили одно, а делали совершенно другое. Отсюда претензии, распри.

Да и ведущие игроки приложили руку. Они привыкли общаться с начальством напрямую, через голову тренера. Вы же понимаете, к чему это приводит? Ты не включил футболиста в основу, ему звонит кто-то из клубных боссов. Слышит: «Тренировки — говно, тренер — клоун». Что еще тот может сказать? И начинается брожение. 11 человек выходят на поле, а остальные — обиженные да молодежь, – сказал Силкин.