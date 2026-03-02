  • Спортс
  • Силкин о «Динамо»-2011/12: «Ярцев сказал: «У тебя команда не играла, она — пела!» Полтора года прожил как в сказке!»
26

Силкин о «Динамо»-2011/12: «Ярцев сказал: «У тебя команда не играла, она — пела!» Полтора года прожил как в сказке!»

Силкин о работе в «Динамо»: полтора года прожил как в сказке.

Сергей Силкин поделился воспоминаниями о работе в «Динамо» в сезоне-2011/12. Сегодня экс-тренеру бело-голубых исполнилось 65 лет.

- Недавно Слуцкий произнес: «По зрелищности и качеству игры «Динамо» Силкина — лучшая команда за всю историю российского футбола». О чем подумали, когда это услышали?

– Сразу вспомнил Ярцева, который однажды сказал: «Серега, у тебя команда не играла, она — пела!» Конечно, очень приятно, когда такие слова говорят. Причем не болельщики, а коллеги. Значит, не зря работал... У нас действительно была потрясающая атмосфера. Полтора года прожил как в сказке!

- Почему ваша команда настолько быстро увяла. Что бы вы изменили, если бы был шанс отмотать все назад?

— Во-первых, усилил бы центр обороны. Когда мяч летает по твоей штрафной через головы защитников, за это рано или поздно накажут. Мы искали высокого, мощного парня, за 190, полезного при стандартах. Взяли игрока сборной Хорватии Шильденфельда, но он не потянул.

Во-вторых, нам нужен был более надежный вратарь, чем Шунин. Но это я понял лишь время спустя.

В-третьих, сказался фактор Воронина. Кураньи до моего назначения был на поле словно отрезанный ломоть. В одиночестве на острие. Мяч просто пуляли в его сторону, никакого подбора. Если плотно прихватывали, сделать ничего не мог. А я передвинул в эту зону Андрея — и он как паровоз потащил за собой команду. Забивал, отдавал, стал любимцем болельщиков.

К сожалению, потом запал ушел. То ли возраст повлиял, то ли снизил к себе требования. Это Кураньи — суперпрофессионал и режимщик. А Воронин — вольный казак...

Ну и, наконец, главное. В «Динамо» меня не все поддерживали. Тогда там было много руководителей, каждый в команду совал нос. Говорили одно, а делали совершенно другое. Отсюда претензии, распри. 

Да и ведущие игроки приложили руку. Они привыкли общаться с начальством напрямую, через голову тренера. Вы же понимаете, к чему это приводит? Ты не включил футболиста в основу, ему звонит кто-то из клубных боссов. Слышит: «Тренировки — говно, тренер — клоун». Что еще тот может сказать? И начинается брожение. 11 человек выходят на поле, а остальные — обиженные да молодежь, – сказал Силкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Волшебный футбол Динамо! Каждый тур ждал как праздник!
Был бы реально хорошим тренером - не сидел бы столько без работы
Ответ Дэннис Молинарев
Был бы реально хорошим тренером - не сидел бы столько без работы
Он реально хороший тренер, но тренер не для основы. А например как детско-юношеский, тренер для дубля и.т.д. он хорошо умеет учить,развивать футболистов. В главной команде все таки другие навыки более важны.
Говорю т.к помню его ещё как тренера юношеских возрастов Динамо. У него всегда очень сильные команды были
Вот это отличный пример фразы"на багаже". Силкин пришел после божовича, который заложил отличную физику команде. И первые полгода динамо с силкиным летало, я смотрел тот матч с Тереком, это была феерия. А ещё это была команда божовича, которая освободилась от оков нелюбимого тренера

После того как силкин сам готовил команду всё посыпалось, он банально не смог заложить физику, а когда пошли неудачи, то и все какие-то грустные опять стали

Будь силкин хорошим тренером, то потом нашёл бы работу. Но он просто оказался в нужное время в нужном месте
Ответ zer
Вот это отличный пример фразы"на багаже". Силкин пришел после божовича, который заложил отличную физику команде. И первые полгода динамо с силкиным летало, я смотрел тот матч с Тереком, это была феерия. А ещё это была команда божовича, которая освободилась от оков нелюбимого тренера После того как силкин сам готовил команду всё посыпалось, он банально не смог заложить физику, а когда пошли неудачи, то и все какие-то грустные опять стали Будь силкин хорошим тренером, то потом нашёл бы работу. Но он просто оказался в нужное время в нужном месте
"от оков нелюбимого тренера" - это про Миодрага? Он же вроде мягкий с игроками был, разве что с Ворониным у него неконтакт был.
Ответ zer
Вот это отличный пример фразы"на багаже". Силкин пришел после божовича, который заложил отличную физику команде. И первые полгода динамо с силкиным летало, я смотрел тот матч с Тереком, это была феерия. А ещё это была команда божовича, которая освободилась от оков нелюбимого тренера После того как силкин сам готовил команду всё посыпалось, он банально не смог заложить физику, а когда пошли неудачи, то и все какие-то грустные опять стали Будь силкин хорошим тренером, то потом нашёл бы работу. Но он просто оказался в нужное время в нужном месте
Нет, совсем нет. Физческая готовность это ещё не багаж г.т. футбольного клуба. Божович строил совсем по-другому игру, нежели потом Воронин с Хохловым(да, плюс Семшов, Самедов, Куранин) построили. Божович совсем другую полузащиту наигрывал - кого привёл из ФК Москва. типа Чеснаускиса, Ребко
Динамо феерило месяца 3, остальное - тлен
Ответ David Kostrov
Динамо феерило месяца 3, остальное - тлен
Искал этот коммент) Силкинское Динамо утонуло в сентябре 2011 в Самаре и так и не всплыло. С того матча команда вымучила всего 6 побед в 20 играх на финише. Это уже была не сказка, а предсмертные муки. В итоге вместо борьбы за золото команда даже в тройке не удержалась, а затем слитый финал Кубка, уход Воронина и Самедова, 5 поражений на старте нового сезона - был высокий взлет и такое жесткое падение...

Но лично для меня это тот случай, когда запоминается НЕ последнее. Лето 2011, наверное, остается самым ярким эпизодом боления за Динамо. 2:0 со Спартаком, 4:1 с Локо, 6:2 с Тереком, 5:0 с Мордовией, 4:0 с ЦСКА... 11 побед в 13 матчах на том самом отрезке с общим счетом 34:3. Безумные цифры, которые все равно не отражают, с какой легкостью и воздушностью команда тогда летала по полю. Всегда приятно вспомнить))
Ответ Mixer48
Искал этот коммент) Силкинское Динамо утонуло в сентябре 2011 в Самаре и так и не всплыло. С того матча команда вымучила всего 6 побед в 20 играх на финише. Это уже была не сказка, а предсмертные муки. В итоге вместо борьбы за золото команда даже в тройке не удержалась, а затем слитый финал Кубка, уход Воронина и Самедова, 5 поражений на старте нового сезона - был высокий взлет и такое жесткое падение... Но лично для меня это тот случай, когда запоминается НЕ последнее. Лето 2011, наверное, остается самым ярким эпизодом боления за Динамо. 2:0 со Спартаком, 4:1 с Локо, 6:2 с Тереком, 5:0 с Мордовией, 4:0 с ЦСКА... 11 побед в 13 матчах на том самом отрезке с общим счетом 34:3. Безумные цифры, которые все равно не отражают, с какой легкостью и воздушностью команда тогда летала по полю. Всегда приятно вспомнить))
После Самары еще было два хороших матча - 1:0 с Анжи на кубок (гол Кокорина в дополнительное время) и 0:0 в Питере. А потом - да, увядание.
Огромное удовольствие было смотреть те матчи. Жалко, что Силкин больше не тренирует.
Лучшие по игре лето- осень 2011:
1.Барселона
2.Динамо
3.Испания
Не понимаю, причём тут Силкин, Динамо тренировали Воронин и Кураньи, молодежь их слушала и шла за ними. Как только Силкин своими кривыми ручками попытался что-то поменять, все и рухнуло
Это не Силкин сделал команду, она играла на старом богадельне, он её разрушил. Поэтому больше ни кому не нужен, как тренер.
То Силкинское Динамо было реально впечатляющим. Даже мне, болельщику Локо, хотелось смотреть их матчи, потому что такой игры не было ни у кого в лиге тогда и близко! Я был готов руку на отсечение дать, что они за золото будут бороться.
Ответ БляхаджинсКарпина
То Силкинское Динамо было реально впечатляющим. Даже мне, болельщику Локо, хотелось смотреть их матчи, потому что такой игры не было ни у кого в лиге тогда и близко! Я был готов руку на отсечение дать, что они за золото будут бороться.
Хорошо, что не дал. :)
Динамо топ было
