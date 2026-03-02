Гендиректор «Балтики»: «Удержаться в пятерке будет хорошо, но мы можем больше. Верим в способность бороться с лидерами»

Гендиректор «Балтики»: удержаться в пятерке будет хорошо, но мы можем больше.

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о задаче клуба в весенней части сезона РПЛ .

— Цели теперь выше?

— Относительно начала сезона цели, конечно, выше.

— Удержаться в пятерке? Или медали?

— Удержаться — это тоже будет хорошо. Но мы можем сделать и больше. Я надеюсь на это.

— Верите, что можете сохранить тот темп набора очков, что был осенью, и побороться с топ-клубами за медали?

— Мы в это верим. Сделаем все, чтобы так продолжилось. Мы спортивная команда. И каждый матч играем на победу. Для этого тренируемся, усиливаемся и работаем с командой. Поэтому однозначно да, верим в способность бороться с лидерами, – сказал Измайлов после матча 19-го тура с «Зенитом» (0:1).