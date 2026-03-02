  • Спортс
  • Гендиректор «Балтики»: «Удержаться в пятерке будет хорошо, но мы можем больше. Верим в способность бороться с лидерами»
3

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о задаче клуба в весенней части сезона РПЛ.

— Цели теперь выше?

— Относительно начала сезона цели, конечно, выше.

— Удержаться в пятерке? Или медали?

— Удержаться — это тоже будет хорошо. Но мы можем сделать и больше. Я надеюсь на это.

— Верите, что можете сохранить тот темп набора очков, что был осенью, и побороться с топ-клубами за медали?

— Мы в это верим. Сделаем все, чтобы так продолжилось. Мы спортивная команда. И каждый матч играем на победу. Для этого тренируемся, усиливаемся и работаем с командой. Поэтому однозначно да, верим в способность бороться с лидерами, – сказал Измайлов после матча 19-го тура с «Зенитом» (0:1).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Такие молодые команды сразу не могут ещё и судей побеждать
Таким молодым командам одна несправедливость и все рассыпается, что мы и видели в Питере
Очень похоже на строящийся Спартак Карпина, когда ввели лимит и у него пол команды непойми кого стало, молодые и необстрелянные в Рпл, шешуков, Баженов, Макеев, паршивлюк, джанаев, Прудников, Дзюба и ещё туча молодых, котеы в итоге совсем сгинули позже из большого мячика
Там так же, и так пол-косанды не пойми кого, так ещё Карасев фиксирует оысайд у дзюбы не видя игну вроде иди кого-то из братьев в метрах пяти ближе
Или его же, карасевскте два пеналя, один на последних секундах, когда мы веди два ноль
В такие моменты ,99 из 100 молодых команд посыпется, ещё нет нужного слоя мяса на костях

Лично мне будет жалко Балтику, когда она посыпется и в итоге оттуда выйдет в большой мячик три футболиста
Какой бы Коуч у них не был неприятный, но развитие команд яемпу даёт лишь плюсы, у нас же развитие случается очень редко, либо на юбилеи Татарстана, либо после многих лет топтания на одном месте клуба, после смены своей упопртой позиции по своим воспитанникам
Ответ DINEDIN
Какие они молодые? Посмотри их историю (они старше, чем твой Рубин). И куда они посыпятся? По факту посыпаться уже невозможно в этом сезоне (если только сидеть с калькулятором и высчитывать). Если они Зенит фактически переиграли (как минимум тактически) у него на газовике, то следующий в туре пару мячей кинут уже не глядя. Да и вообще летом в Кал-де юбилей области. Куда они посыпятся? Думаю, клуб всё сделает красиво. Займёт итоговое место, которое будет почётно смотреться для современной истории Балтики...
Ответ Сергей Кравец
Молодые в опыте борьбы за что-то серьезное
Почему Рубин мой??
Они УЖЕ посыпались
В первом матче с питерскими, после отмены чистейшего гола.
Второй матч так же проиграли не потому, что слабее, а потому что победного опыта нетч а откуда ему взяться, когда и так на морально-волевых, так ещё и судья такие голы отменяет

Вчера так вообще ну по полной переиграли питерских, очень мощно играли, но свои моменты ввиду отсутствия класса не забили и пропустили, но весь матч возили миллиардеров, почти весь матч за исключением нескольких минут в районе 70 минуты

Так вот в том и смысл моей мессаги, что не будь вот таких предвзятостей, как в первом матче с Питером, эта команда могла бы расти значительно быстрее, если бы было не предвзятое судейство в лиге она релаьно могла бы бороться за золото
Опять же вчерашний матч, ну просто полное доминирование в течение почти всего матча не над Амкаром ни разу

П.с. не для обычной Балтики, а для чемпионата мог бы быть результат у этой команды, но при вот таком судействе этим парням скорее всего не удастся стать тем же рубином, вот я о чем

П.п.с. Кайзерслаутерн или Лестер тоже бы получается устроило пятое место, к примеру, но они выдали результат для истории их чемпионата, а не "бронзу Крыльев Советов", во многом этому способствовало относительно нормальное судейство
