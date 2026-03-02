Бруну обогнал Бекхэма по матчам (18) с голами и ассистами за «МЮ» в АПЛ. Больше лишь у Руни и Гиггза
Бруну обогнал Бекхэма по матчам (18) с голами и ассистами за «МЮ» в АПЛ.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти и сделал голевую передачу в матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:1).
Всего у португальца 18 игр с голами и ассистами за манкунианцев в турнире, и он обогнал Дэвида Бекхэма, на счету которого 17 таких матчей.
Лидирует по этому показателю Уэйн Руни – 35 игр с голами и ассистами за «МЮ». Вторым идет Райан Гиггз – 22 матча.
В 25 играх текущего сезона АПЛ Бруну забил 7 мячей и сделал 13 голевых передач.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Вот если бы напы - партнеры были как в свое время у Руни и Гигза, то у Бруну цифры были бы космические! Никакой де Брейне рядом бы не стоял ! Бруну -топ из топов! Крайне удивляюсь почему его не бывает хотя бы в номинантах на ЗМ? Какой ямаль? Какая рафинья? Если есть Бруну?!
Я в этом не уверен, так как стата Бруну размазалась бы по остальным игрокам, будь состав сильнее
Что бы МЮ делал без Бруно страшно представить.
А что он делает с Бруно? Занимает 15 место?
Выпей таблетки. Мю 3
Ну, по-хорошему, и без Каземиро. Если на найдут летом топ-опорника, будет беда.
