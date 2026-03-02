Бруну обогнал Бекхэма по матчам (18) с голами и ассистами за «МЮ» в АПЛ. Больше лишь у Руни и Гиггза

Бруну обогнал Бекхэма по матчам (18) с голами и ассистами за «МЮ» в АПЛ.

Хавбек «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш реализовал пенальти и сделал голевую передачу в матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:1).

Всего у португальца 18 игр с голами и ассистами за манкунианцев в турнире, и он обогнал Дэвида Бекхэма , на счету которого 17 таких матчей.

Лидирует по этому показателю Уэйн Руни – 35 игр с голами и ассистами за «МЮ». Вторым идет Райан Гиггз – 22 матча.

В 25 играх текущего сезона АПЛ Бруну забил 7 мячей и сделал 13 голевых передач.