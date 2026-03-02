«Время сейчас такое, потерпеть надо». Шикунов о переносе матча «Спартака» и «Сочи»

Шикунов высказался о переносе матча «Спартака» и «Сочи».

Бывший спортивный директор «Ростова» и «Спартака » Александр Шикунов высказался о переносе матча РПЛ между «Сочи » и красно-белыми с воскресенья на понедельник из-за режима беспилотной опасности.

«Сейчас вообще сложно обо всем рассуждать, учитывая то, что творится в мире. Посмотрите, что делается. Говорить, правильно или неправильно поступили с переносом матча — дело неблагодарное. Люди страхуются, не хочется вляпаться в какую-то совсем нехорошую историю. Перенесли на завтра — дай бог, чтобы за это время все просмотрели, и если будет нормально, завтра отыграют.

Мне звонили, спрашивали: может, в Москву перенести? Но у нас и Ростов, и Краснодар, и Махачкала, и Грозный — переносить все в один город было бы некрасиво и неправильно. Потерпим. Время сейчас такое, потерпеть надо. И руководителям, и судьям, и всем принимающим решения очень тяжело — все приходится делать на ходу.

Это форс-мажорная ситуация. Прилетело что-то, не прилетело — мы же не знаем, никто не знает, что и когда может прилететь. Поэтому надо действовать осторожно, аккуратно. Перенесли — и перенесли. Не надо нагнетать панику, наоборот, нужно успокоить и народ, и футболистов, и болельщиков», — сказал Шикунов.