«Время сейчас такое, потерпеть надо». Шикунов о переносе матча «Спартака» и «Сочи»

Шикунов высказался о переносе матча «Спартака» и «Сочи».

Бывший спортивный директор «Ростова» и «Спартака» Александр Шикунов высказался о переносе матча РПЛ между «Сочи» и красно-белыми с воскресенья на понедельник из-за режима беспилотной опасности.

«Сейчас вообще сложно обо всем рассуждать, учитывая то, что творится в мире. Посмотрите, что делается. Говорить, правильно или неправильно поступили с переносом матча — дело неблагодарное. Люди страхуются, не хочется вляпаться в какую-то совсем нехорошую историю. Перенесли на завтра — дай бог, чтобы за это время все просмотрели, и если будет нормально, завтра отыграют.

Мне звонили, спрашивали: может, в Москву перенести? Но у нас и Ростов, и Краснодар, и Махачкала, и Грозный — переносить все в один город было бы некрасиво и неправильно. Потерпим. Время сейчас такое, потерпеть надо. И руководителям, и судьям, и всем принимающим решения очень тяжело — все приходится делать на ходу.

Это форс-мажорная ситуация. Прилетело что-то, не прилетело — мы же не знаем, никто не знает, что и когда может прилететь. Поэтому надо действовать осторожно, аккуратно. Перенесли — и перенесли. Не надо нагнетать панику, наоборот, нужно успокоить и народ, и футболистов, и болельщиков», — сказал Шикунов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
logoАлександр Шикунов
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё один терпила. 25 лет уже "терпим".
Ответ bomzerub
Ещё один терпила. 25 лет уже "терпим".
Также нужно обязательно сплотиться вокруг лидера и не раскачивать лодку. А потом отнестись с пониманием
Ответ Ебздрогыч
Также нужно обязательно сплотиться вокруг лидера и не раскачивать лодку. А потом отнестись с пониманием
Тоже глубоко убжден в этом..))
Когда ж жить то будем, а не терпеть??
Ответ Unnamed80
Когда ж жить то будем, а не терпеть??
Так как путь особый, то никогда. Кому положено живут хорошо и, даже, отлично.
Ответ agentkuper
Так как путь особый, то никогда. Кому положено живут хорошо и, даже, отлично.
Живут в удовольствие одни, а терпят другие.
Это был трудный год...
Ответ I10ff
Это был трудный год...
Этот " трудный год " длится лет 10 уже
Ответ Alexander Baskakov
Этот " трудный год " длится лет 10 уже
Только на моей памяти лет 12 уже... А предпосылки были и до этого.
Вас не перетерпишь, то понос, то золотуха, то чечня, то афган, то ковид, то война, черт бы ее. А жить-то когда?
При ввп всегда такое время, что надо терпеть
американцы почему то не терпят , как жили так и живут ....
Ответ pavelaverinbay
американцы почему то не терпят , как жили так и живут ....
Зато у них вот-вот доллар рухнет, а госдолг так вообще
Потерпим сейчас, чтобы терпеть потом
Ответ Крыс Пол
Потерпим сейчас, чтобы терпеть потом
Цитата из телемарафона
А с лодкой что делать?
Ответ agentkuper
А с лодкой что делать?
Она утонула.
Время терпил сейчас??
Время сейчас такое , надо потерпеть.
Не бухтеть , не раскачивать лодку.
Скоро будет прорыв.
Ответ Всё знаю
Время сейчас такое , надо потерпеть. Не бухтеть , не раскачивать лодку. Скоро будет прорыв.
Комментарий скрыт
