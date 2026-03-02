Колосков не верит, что США лишатся ЧМ: «У ФИФА кишка тонка воевать против Америки. Двойные стандарты»
Колосков не верит, что США лишатся ЧМ-2026 из-за ударов по Ирану.
Вячеслав Колосков оценил вероятность лишения США права проведения ЧМ-2026 из-за ударов по Ирану.
— Насколько возможно, что США лишат права проведения чемпионата мира?
— Теоретически могут, а практически вряд ли. У ФИФА кишка тонка против Америки воевать. В принципе еще вчера должны были объявить о санкциях против США, это однозначно. К сожалению, здесь воочию и наиболее ярко проявляются двойные стандарты, — сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Не подвезли еще методичку?
Славик, тебе бы со своим дерьмом разобраться, а не рассказывать, что где кому отменить.
Никто не мешал России купить Инфантино, как это сделали Штаты. Пожалели денег, теперь пожинайте последствия
Напишу "это другое" для плюсиков
