Колосков не верит, что США лишатся ЧМ: «У ФИФА кишка тонка воевать против Америки. Двойные стандарты»

Колосков не верит, что США лишатся ЧМ-2026 из-за ударов по Ирану.

Вячеслав Колосков оценил вероятность лишения США права проведения ЧМ-2026 из-за ударов по Ирану.

— Насколько возможно, что США лишат права проведения чемпионата мира?

— Теоретически могут, а практически вряд ли. У ФИФА кишка тонка против Америки воевать. В принципе еще вчера должны были объявить о санкциях против США, это однозначно. К сожалению, здесь воочию и наиболее ярко проявляются двойные стандарты, — сказал почетный президент РФС.