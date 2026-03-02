Нобоа объявил о завершении карьеры: «Не планирую играть в футбол. Сейчас я гендиректор родного «Эмелека»

Нобоа объявил о завершении игровой карьеры.

«Я официально закончил, да. Не планирую играть в футбол. Сейчас я генеральный директор своего родного клуба «Эмелек». Начинаю работать там», — сказал Нобоа.

Последним клубом 40-летнего эквадорца в РПЛ был «Сочи», который он покинул в январе 2024 года. Также экс-полузащитник известен по выступлениям за «Рубин», «Зенит», «Динамо» и «Ростов».

Нобоа — трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка страны.