Нобоа объявил о завершении карьеры: «Не планирую играть в футбол. Сейчас я гендиректор родного «Эмелека»

Нобоа объявил о завершении игровой карьеры.

Кристиан Нобоа объявил о завершении игровой карьеры.

«Я официально закончил, да. Не планирую играть в футбол. Сейчас я генеральный директор своего родного клуба «Эмелек». Начинаю работать там», — сказал Нобоа.

Последним клубом 40-летнего эквадорца в РПЛ был «Сочи», который он покинул в январе 2024 года. Также экс-полузащитник известен по выступлениям за «Рубин», «Зенит», «Динамо» и «Ростов».

Нобоа — трехкратный чемпион России, обладатель Суперкубка страны.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Хороший легионер.Удачи Кристиан!
Ответ Григорий Чернов_1116831514
Хороший легионер.Удачи Кристиан!
Учитывая как он влился не только в Рпл, но и в Российскую культуру, выучил язык - тяжело назвать его легионером
Один из лучших легов. И играл топово и русский выучил и по-человечески симпатию всегда вызывал.
офигенный полузащитник. в топ10 легов за всё время входит, мне кажется. штрафной бавариии на олимпе🤤
Ответ Vlad Ivanov
офигенный полузащитник. в топ10 легов за всё время входит, мне кажется. штрафной бавариии на олимпе🤤
И гол Аяксу на Йохан Кройфф арене
Нобоа провел выдающуюся карьеру. Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи - везде показывал класс. Легенда РПЛ.

Пришёл в РПЛ всего за 1.5 млн ещё в нулевые. В Динамо переходил всего за 8 млн.

Странно, что топ-клубы не могут находить таких игроков на постоянной основе, всё время в какой-то блудняк вписываются.
Это была славная охота…
Нобоа легенда РПЛ! Как повезло болельщикам, что Бердыев поработал с этим игроком!
