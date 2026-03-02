  • Спортс
  Гасперини о 3:3 с «Ювентусом»: «Мы были пассивны и статичны при стандарте в самом конце – единственное, за что «Рома» может себя упрекнуть. Мы могли оторваться от них на 7 очков»
5

Гасперини о 3:3 с «Ювентусом»: «Мы были пассивны и статичны при стандарте в самом конце – единственное, за что «Рома» может себя упрекнуть. Мы могли оторваться от них на 7 очков»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча с «Ювентусом» (3:3) в 27-м туре Серии А.

«Это правда, что мы могли оторваться от «Ювентуса» на семь очков, но такой матч не должен сбить нас с толку.

Дело не только в голе на последних минутах, первый мяч тоже пришел после штрафного с дальней дистанции. А в случае с голом Гатти [на 93-й минуте] мы действовали немного пассивно. Мы видим, что в нашей лиге много таких ситуаций в последние минуты матчей, даже в добавленное время. Все набирают много очков в последние минуты, и мы, конечно, могли бы сыграть лучше, но были статичны в этом эпизоде.

Отступать к своим воротам – это нормально, особенно если у вас есть такой игрок, как Мален, который использует свободное пространство. Уход Кристанте лишил нас физической мощи при стандартных положениях. Голы были похожими, и мы также должны отдать должное Консейсау в случае с первым голом. При двух других мы были пассивны, но это единственное, за что мы можем себя упрекнуть», – сказал итальянец в эфире DAZN.

Также тренер прокомментировал момент с фолом Неля Эль-Энауи, который заменил Кристанте на 74-й минуте. После стандарта на последних минутах «Юве» сравнял счет.

«Мы могли бы избежать этого фола, но это нормально. Возможно, были и другие нарушения, которые ни к чему не привели. Мы также забили со стандартных положений.

В такие моменты нам нужно быть более энергичными, в последние минуты дело не в усталости. Только со стандартных положений у них был шанс забить», – сказал Гасперини.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Но ведь и Рома забила второй только за счет блестящего наблюдения Камбьясо?

Вот болельщики Ромы на Эли-Энауи жалуются, а у нас такой в старте играет слева в защите, а на замене - его колумбийская копия.

То на то и вышло, отличная равная игра и справедливая ничья. Равенство по ударам в створ и почти равенство по ударам по воротам (11-13)
Гасперини очень сильно с заменами мало того, что ошибся, еще и провел их неудачно. У тебя есть Дибала и Эль Шаарави, которые могут придержать мяч. А он выпускает никчемного Эль Анауи, который за 20 минут ничего полезного не сделал.
Ответ TiNO
Гасперини очень сильно с заменами мало того, что ошибся, еще и провел их неудачно. У тебя есть Дибала и Эль Шаарави, которые могут придержать мяч. А он выпускает никчемного Эль Анауи, который за 20 минут ничего полезного не сделал.
Согласен, ждал других замен. Очень обидно, что не забрали этот матч. 7 очков отрыва за зону ЛЧ это был бы практически приговор для Юве
