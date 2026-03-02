Гасперини о 3:3 с «Ювентусом»: «Мы были пассивны и статичны при стандарте в самом конце – единственное, за что «Рома» может себя упрекнуть. Мы могли оторваться от них на 7 очков»

Гасперини о 3:3 с «Ювентусом»: за пассивность в конце «Рому» можно упрекнуть.

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча с «Ювентусом » (3:3) в 27-м туре Серии А.

«Это правда, что мы могли оторваться от «Ювентуса» на семь очков, но такой матч не должен сбить нас с толку.

Дело не только в голе на последних минутах, первый мяч тоже пришел после штрафного с дальней дистанции. А в случае с голом Гатти [на 93-й минуте] мы действовали немного пассивно. Мы видим, что в нашей лиге много таких ситуаций в последние минуты матчей, даже в добавленное время. Все набирают много очков в последние минуты, и мы, конечно, могли бы сыграть лучше, но были статичны в этом эпизоде.

Отступать к своим воротам – это нормально, особенно если у вас есть такой игрок, как Мален , который использует свободное пространство. Уход Кристанте лишил нас физической мощи при стандартных положениях. Голы были похожими, и мы также должны отдать должное Консейсау в случае с первым голом. При двух других мы были пассивны, но это единственное, за что мы можем себя упрекнуть», – сказал итальянец в эфире DAZN.

Также тренер прокомментировал момент с фолом Неля Эль-Энауи , который заменил Кристанте на 74-й минуте. После стандарта на последних минутах «Юве» сравнял счет.

«Мы могли бы избежать этого фола, но это нормально. Возможно, были и другие нарушения, которые ни к чему не привели. Мы также забили со стандартных положений.

В такие моменты нам нужно быть более энергичными, в последние минуты дело не в усталости. Только со стандартных положений у них был шанс забить», – сказал Гасперини.