Сергей Лапочкин: «Судьи абсолютно не готовы к рестарту РПЛ. В 7 играх 13 ВАР‑вмешательств – что-то невообразимое, мы побили какой‑то рекорд. Шок и безобразие»

Сергей Лапочкин: судьи не готовы к рестарту РПЛ, шок и безобразие.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что судьи оказались не готовы к возобновлению Мир РПЛ .

Рефери обращались к системе видеопомощи арбитрам (ВАР) во всех семи встречах 19‑го тура. Матч «Сочи» – «Спартак» перенесен на понедельник.

«Судьи, давайте называть их 17‑й командой, абсолютно не готовы к рестарту. В семи играх было 13 ВАР‑вмешательств – это мы побили какой‑то рекорд. То есть это минимум 13 ключевых ошибок. Это что‑то невообразимое.

Перед зимней паузой было девять ВАР‑вмешательств, тогда это казалось много. Но мы не остановились, продолжаем прогресс. К сожалению, это грустная ирония.

По некоторым решениям видно, что судьи были чуть ли не на разных сборах. То, что произошло всеми играх, – шок и безобразие», – сказал Лапочкин в программе «После футбола с Георгием Черданцевым » на «Матч ТВ».

Босс судей против «Матч ТВ»: внезапный конфликт из-за офсайдных линий