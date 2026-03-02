  • Спортс
  Сергей Лапочкин: «Судьи абсолютно не готовы к рестарту РПЛ. В 7 играх 13 ВАР‑вмешательств – что-то невообразимое, мы побили какой‑то рекорд. Шок и безобразие»
Сергей Лапочкин: «Судьи абсолютно не готовы к рестарту РПЛ. В 7 играх 13 ВАР‑вмешательств – что-то невообразимое, мы побили какой‑то рекорд. Шок и безобразие»

Сергей Лапочкин: судьи не готовы к рестарту РПЛ, шок и безобразие.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что судьи оказались не готовы к возобновлению Мир РПЛ.

Рефери обращались к системе видеопомощи арбитрам (ВАР) во всех семи встречах 19‑го тура. Матч «Сочи» – «Спартак» перенесен на понедельник.

«Судьи, давайте называть их 17‑й командой, абсолютно не готовы к рестарту. В семи играх было 13 ВАР‑вмешательств – это мы побили какой‑то рекорд. То есть это минимум 13 ключевых ошибок. Это что‑то невообразимое.

Перед зимней паузой было девять ВАР‑вмешательств, тогда это казалось много. Но мы не остановились, продолжаем прогресс. К сожалению, это грустная ирония.

По некоторым решениям видно, что судьи были чуть ли не на разных сборах. То, что произошло всеми играх, – шок и безобразие», – сказал Лапочкин в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

Босс судей против «Матч ТВ»: внезапный конфликт из-за офсайдных линий

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Как минимум в половине случаев судьи на ВАР не исправляли ошибку главного, а наоборот, предлагали принять итоговое сомнительное решение.
Ответ Фут.Боль
Как минимум в половине случаев судьи на ВАР не исправляли ошибку главного, а наоборот, предлагали принять итоговое сомнительное решение.
В этом то и прикол , если тебя зовут к монитор, в 99 случаях ты ошибся
Ответ Фут.Боль
Как минимум в половине случаев судьи на ВАР не исправляли ошибку главного, а наоборот, предлагали принять итоговое сомнительное решение.
Тоже не понимаю откуда нарисовалась пенка в ворота Ростова
А что же уроженец Ленинграда товарищ Лапочкин не скажет в пользу кого эти все судейские якобы ошибки ?? Пенальти в ворота Краснодара, пенальти в ворота Локомотива, не назначенный пенальти в пользу ЦСКА, отмененный гол в ворота Зенита ?? Не многовато ли совпадений в пользу Зенита в одном только туре ??? Но про это нам эксперт газпромовского Матч ТВ конечно же ничего не скажет ... понимаем, харчеваться то где то надо БЫВШЕМУ арбитру ФИФА ... А за что кстати УЕФА выгнала сего деятеля из футбола аж на 10 лет, никто не подскажет ? ))
Ответ Фокс45
А что же уроженец Ленинграда товарищ Лапочкин не скажет в пользу кого эти все судейские якобы ошибки ?? Пенальти в ворота Краснодара, пенальти в ворота Локомотива, не назначенный пенальти в пользу ЦСКА, отмененный гол в ворота Зенита ?? Не многовато ли совпадений в пользу Зенита в одном только туре ??? Но про это нам эксперт газпромовского Матч ТВ конечно же ничего не скажет ... понимаем, харчеваться то где то надо БЫВШЕМУ арбитру ФИФА ... А за что кстати УЕФА выгнала сего деятеля из футбола аж на 10 лет, никто не подскажет ? ))
Комментарий скрыт
Ответ Фокс45
А что же уроженец Ленинграда товарищ Лапочкин не скажет в пользу кого эти все судейские якобы ошибки ?? Пенальти в ворота Краснодара, пенальти в ворота Локомотива, не назначенный пенальти в пользу ЦСКА, отмененный гол в ворота Зенита ?? Не многовато ли совпадений в пользу Зенита в одном только туре ??? Но про это нам эксперт газпромовского Матч ТВ конечно же ничего не скажет ... понимаем, харчеваться то где то надо БЫВШЕМУ арбитру ФИФА ... А за что кстати УЕФА выгнала сего деятеля из футбола аж на 10 лет, никто не подскажет ? ))
Самому нагуглить не получается?

Решение УЕФА связано с работой Лапочкина в матче квалификационного раунда Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо». Та игра состоялась 26 июля 2018 года и завершилась выездной победой французского клуба со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел «Бордо». Лапочкин подозревался в том, что не сообщил, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча.

Не настучал, это, разумеется, ошибка, но уж никак не преступление. Дальше прошёл Бордо, кстати.
Как говорилось в Москва слезам не верит: не будет больше ни стеночек, ни забеганий, никакого футбола — один сплошной вар.
Просто извратили понятие вар, каждый эпизод под лупой рассматривают, в половине моментов никто даже не понимает что они там смотрят. ВАР должен вмешивать когда есть ОЧЕВИДНАЯ ошибка, а нет вот это вот всё.
Ответ bedLaM
Просто извратили понятие вар, каждый эпизод под лупой рассматривают, в половине моментов никто даже не понимает что они там смотрят. ВАР должен вмешивать когда есть ОЧЕВИДНАЯ ошибка, а нет вот это вот всё.
Помнится, когда я такой же комментарий некоторое время назад писал, меня минусовали) Видимо, кто-то что-то начинает понимать)
Ответ sancho81
Помнится, когда я такой же комментарий некоторое время назад писал, меня минусовали) Видимо, кто-то что-то начинает понимать)
Не понимают они нихрена до сих пор. Нужно ещё ждать. А пока терпи минусы и язвительные комменты в свой адрес🥹
Да бог с ними с ошибками, вар разбирает эпизод по 3 минуты, потом 2 минуты смотрит судья - итого 5 минут. А обычно чуть ли не с первого повтора видно в чем дело. Почему так долго
а кто изза торпедовских дел под следствием остранен же? там 7 штоли судей и где вы в моменте замените весь корпус? это как расформировать первую пятерку чемпионата набрать роторов из фнл и удивляться ачо так уровень чемпионата упал? хехехе
Ответ Max Volkov
а кто изза торпедовских дел под следствием остранен же? там 7 штоли судей и где вы в моменте замените весь корпус? это как расформировать первую пятерку чемпионата набрать роторов из фнл и удивляться ачо так уровень чемпионата упал? хехехе
Судьи это не футболисты. Требования к профессиональным навыкам гораздо ниже. Нужно обладать более-менее нормальной физ. подготовкой, хорошим зрением и нормальным интеллектом. Но в индустрии такой бардак, что даже с такими вводными работать некому.
Ответ Роман Миловидов
Судьи это не футболисты. Требования к профессиональным навыкам гораздо ниже. Нужно обладать более-менее нормальной физ. подготовкой, хорошим зрением и нормальным интеллектом. Но в индустрии такой бардак, что даже с такими вводными работать некому.
именно поэтому судей категории уефа 25-30 человек а важнейшие матчи еврокубков, чм или дерби годами судят одни и те же карасевы, оливеры и тюрпены. надо просто хорошо бегать и зорко видеть ага. это не сложнейшая профессия по уникальности на уровне кардио хирургов.
А ведь тур ещё не закончился...
Два момента. Если любить по-настоящему футбол в себе, а не себя в нем, то надо прекращать возбуждаться от широковещательной болтовни комментаторов, доморощенных всяких экспертов сомнительной квалификации, непонятно кем присвоенной, безапелляционных обобщающих оценочных суждений бывших судей и игроков. Голова идет кругом от этого бардака. На Матче Пименов издевательски усмехался над двумя желтыми Руденко в перерыве, а после игры- уже Лапочкин обосновал справедливость их вынесения. Никитин и Бурлак в эфире, Мусаев в интервью, Могильный в сетях возмущаются одиннадцатиметровым в ворота «Краснодара», - мол судьи охринели, идёт же «нормальная борьба»( и это при двух!!! захватах ростовчан в одном эпизоде и укладываниях на газон). Надо успокоиться и больше думать, прежде чем нести пургу, и в особенности действующим тренерам. Второе. Понятно же, что футбол как зрелище развивается не только в сторону атлетизма, техники, тактики, но и большей отвязности игроков, умышленных фолов, намеренной грубости, симуляций и манипулирования. Судейство объективно явно не поспевает за ритмом развития игры. В этом должны спокойно и вдумчиво разбираться, принимая меры профессионалы и уполномоченные люди, а не «мимо проходящие». В нашем футболе один только Кордоба, тот еще экземпляр для непростых судейских решений, умеющий одновременно и втыкаться в игроков, работая в движениях всем корпусом и руками, и биться потом в конвульсиях от контактов с соперниками.
Так мало этого - решения ВАР в половине случаев так же неверные.
Это кстати линии, что рисует матч ТВ, что нарисовал тогда и нарисовал их в пятницу, после которых и поднялся срач, мол это судьи так нарисовали)
