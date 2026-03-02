Месси не собирается отвечать Лапорте и давать комментарии во время предвыборной гонки в «Барселоне». Аргентинец выскажется после выборов, возможно

Месси не собирается влиять на ход президентских выборов в «Барсе».

Как пишет Diario Sport, Лионель Месси осознает вес своего слова и не будет делать никаких заявлений, пока идут выборы президента «Барселоны», чтобы не влиять на избирательный процесс.

Месси также не собирается отвечать Жоану Лапорте , снова баллотирующемуся на этот пост, на его заявления об уходе аргентинца из клуба в 2021 году и об их нынешних отношениях.

Отмечается, что после завершения выборов при необходимости Месси может изложить свою версию событий.

Кандидаты в президенты «Барсы» используют Месси в своих кампаниях. Лео не обсуждал выборы ни с кем и не будет вмешиваться, несмотря на недовольство некоторыми вещами (Marca)