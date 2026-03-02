  • Спортс
Месси не собирается отвечать Лапорте и давать комментарии во время предвыборной гонки в «Барселоне». Аргентинец выскажется после выборов, возможно

Месси не собирается влиять на ход президентских выборов в «Барсе».

Как пишет Diario Sport, Лионель Месси осознает вес своего слова и не будет делать никаких заявлений, пока идут выборы президента «Барселоны», чтобы не влиять на избирательный процесс. 

Месси также не собирается отвечать Жоану Лапорте, снова баллотирующемуся на этот пост, на его заявления об уходе аргентинца из клуба в 2021 году и об их нынешних отношениях. 

Отмечается, что после завершения выборов при необходимости Месси может изложить свою версию событий. 

Кандидаты в президенты «Барсы» используют Месси в своих кампаниях. Лео не обсуждал выборы ни с кем и не будет вмешиваться, несмотря на недовольство некоторыми вещами (Marca)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Ну что же.
Предсказуемое поведение аргентинца, который разумно подходить к таким тонким моментам.
Ну что же. Предсказуемое поведение аргентинца, который разумно подходить к таким тонким моментам.
Вы враждуете с Месси?
Разумно...Зачем влезать в выборы.
В прошлую предвыборную кампанию Лапорта агрессивно педалировал темой возврата Лео и фактически заочно говорил за Месси, обещая вернуть того после победы на выборах. А сейчас Лео видимо специально сделал вброс в СМИ, чтобы избежать новой манипуляции от его имени.
В прошлую предвыборную кампанию Лапорта агрессивно педалировал темой возврата Лео и фактически заочно говорил за Месси, обещая вернуть того после победы на выборах. А сейчас Лео видимо специально сделал вброс в СМИ, чтобы избежать новой манипуляции от его имени.
> Лапорта агрессивно педалировал темой возврата Лео
возврата куда? В те выборы Месси еще в Барсе играл
Месси-это лучший футболист в истории Барсы. Но в последние годы он мало чем ей помогал. Лапорта, при всей его неоднозначности, за уши вытянул клуб из пропасти. Поэтому Лео может что угодно говорить или вовсе молчать, всем и так все понятно.
Месси-это лучший футболист в истории Барсы. Но в последние годы он мало чем ей помогал. Лапорта, при всей его неоднозначности, за уши вытянул клуб из пропасти. Поэтому Лео может что угодно говорить или вовсе молчать, всем и так все понятно.
Можете привести цифры в доказательства своих слов?
Месси-это лучший футболист в истории Барсы. Но в последние годы он мало чем ей помогал. Лапорта, при всей его неоднозначности, за уши вытянул клуб из пропасти. Поэтому Лео может что угодно говорить или вовсе молчать, всем и так все понятно.
А что он должен был сделать будучи действующим игроком? Я не знаю ни одного примера, чтобы действующий игрок одного клуба участвовал в сборах средств и прочих спонсорских проектах другого клуба - думаю это даже в их контрактах прописано. Помимо этого, Лео понимает, что любой его импакт президент клуба сразу запишет на свой счёт.
Авейру бы давно байкот объявил.. Всем.. Испанцам, англичанам, гугенотам.. 🤭
боль страдания нервы агония, вот что сделал гений Месси с болельщиками реала!
keep cal зря дружбу не отправляй, ты вчс
