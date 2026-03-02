Месси не собирается отвечать Лапорте и давать комментарии во время предвыборной гонки в «Барселоне». Аргентинец выскажется после выборов, возможно
Месси не собирается влиять на ход президентских выборов в «Барсе».
Как пишет Diario Sport, Лионель Месси осознает вес своего слова и не будет делать никаких заявлений, пока идут выборы президента «Барселоны», чтобы не влиять на избирательный процесс.
Месси также не собирается отвечать Жоану Лапорте, снова баллотирующемуся на этот пост, на его заявления об уходе аргентинца из клуба в 2021 году и об их нынешних отношениях.
Отмечается, что после завершения выборов при необходимости Месси может изложить свою версию событий.
Кандидаты в президенты «Барсы» используют Месси в своих кампаниях. Лео не обсуждал выборы ни с кем и не будет вмешиваться, несмотря на недовольство некоторыми вещами (Marca)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Предсказуемое поведение аргентинца, который разумно подходить к таким тонким моментам.
возврата куда? В те выборы Месси еще в Барсе играл