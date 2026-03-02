Жена Умярова не может вылететь из ОАЭ с детьми: «Ночью слышны взрывы, нормально не уснуть. Сердце уходит в пятки от нереально громких уведомлений»

Жена игрока «Спартака» Умярова не может вылететь из ОАЭ с детьми.

Алина, жена полузащитника «Спартака » Наиля Умярова , рассказала о том, что не может вылететь из ОАЭ после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

«Ночью были слышны взрывы, уснуть нормально не получалось. Хочется домой… Очень неприятно оказаться в такой ситуации на неопределенный срок, да еще и с детьми.

Хорошо, что вчера удалось найти и забрать наш багаж с аэропорта (там было нереальное количество чемоданов, стоявших вперемешку). Обязательно прикрепляйте опознавательные бирки, без них я бы чемоданы не нашла... И очень повезло, что мы вылетали с Абу-Даби, там было не так много людей.

Заселились в один из ближайших от аэро отелей. Отель просто полнейший. Нет никакой информации о том, когда мы сможем вернуться домой... Остается только ждать.

Ночью приходили очень громкие экстренные сообщения о том, что нужно быть подальше от окон и уйти в укрытие. Каждый раз сердце уходит в пятки от этих нереально громких уведомлений...» – написала Умярова в сторис инстаграма.

Изображение: instagram.com/stories/alina_umyarova1

Жена Тикнизяна Ромашкина о ситуации в Дубае: «Ракета пролетела над нашими головами и упала рядом с каким-то отелем. Сильные взрывы слышны почти каждую минуту. Страшная ситуация»