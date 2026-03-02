  • Спортс
  • Жена Умярова не может вылететь из ОАЭ с детьми: «Ночью слышны взрывы, нормально не уснуть. Сердце уходит в пятки от нереально громких уведомлений»
Жена игрока «Спартака» Умярова не может вылететь из ОАЭ с детьми.

Алина, жена полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, рассказала о том, что не может вылететь из ОАЭ после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

«Ночью были слышны взрывы, уснуть нормально не получалось. Хочется домой… Очень неприятно оказаться в такой ситуации на неопределенный срок, да еще и с детьми.

Хорошо, что вчера удалось найти и забрать наш багаж с аэропорта (там было нереальное количество чемоданов, стоявших вперемешку). Обязательно прикрепляйте опознавательные бирки, без них я бы чемоданы не нашла... И очень повезло, что мы вылетали с Абу-Даби, там было не так много людей.

Заселились в один из ближайших от аэро отелей. Отель просто полнейший. Нет никакой информации о том, когда мы сможем вернуться домой... Остается только ждать.

Ночью приходили очень громкие экстренные сообщения о том, что нужно быть подальше от окон и уйти в укрытие. Каждый раз сердце уходит в пятки от этих нереально громких уведомлений...» – написала Умярова в сторис инстаграма.

Изображение: instagram.com/stories/alina_umyarova1

Жена Тикнизяна Ромашкина о ситуации в Дубае: «Ракета пролетела над нашими головами и упала рядом с каким-то отелем. Сильные взрывы слышны почти каждую минуту. Страшная ситуация»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Алины Умяровой
происшествия
светская хроника
девушки и спорт
соцсети
Показатель того, что за пределами Курса и Белгорода люди вообще не одупляют, что идет война. Для всех прям в новинку, что что-то могут бомбить, прилетать.
Ответ Ola BP
Показатель того, что за пределами Курса и Белгорода люди вообще не одупляют, что идет война. Для всех прям в новинку, что что-то могут бомбить, прилетать.
Комментарий скрыт
Ответ Ola BP
Показатель того, что за пределами Курса и Белгорода люди вообще не одупляют, что идет война. Для всех прям в новинку, что что-то могут бомбить, прилетать.
Именно. Тут нытье по-типу тырнет мобильный не работает, матчик перенесли. Все страдальцы 🤷🏻а что наши города в такой ситуации, даже не думают.
Минимальный разум тоже должен быть, чтобы выбирать, куда летишь отдыхать
Развёртывание вооруженных США на Ближнем Востоке уже недели три продолжалось, наверно не ради празднования китайского нового года?
Ответ NoN
Минимальный разум тоже должен быть, чтобы выбирать, куда летишь отдыхать Развёртывание вооруженных США на Ближнем Востоке уже недели три продолжалось, наверно не ради празднования китайского нового года?
Да я думаю эти люди немножечко оторваны от этой реальности. У них чуть другой информационный вакуум в виде психологов из инсты ну и всё в таком стиле)
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Да я думаю эти люди немножечко оторваны от этой реальности. У них чуть другой информационный вакуум в виде психологов из инсты ну и всё в таком стиле)
Комментарий скрыт
Всем светским и не очень львицам , эскортницам ,женам миллионеров , просто разным безделушкам .... - по прибытию домой выдавать медаль " За оборону Дубаи" .
Ответ Vasily Ivanov
Всем светским и не очень львицам , эскортницам ,женам миллионеров , просто разным безделушкам .... - по прибытию домой выдавать медаль " За оборону Дубаи" .
"ветеранка боевых действий" хотя может "ветеринарка"?
Ответ Vasily Ivanov
Всем светским и не очень львицам , эскортницам ,женам миллионеров , просто разным безделушкам .... - по прибытию домой выдавать медаль " За оборону Дубаи" .
Дубайск наш!
Видимо, самое безопасное место в мире - это Банковая в Киеве
сразу в инсту )))

капец спасай детей иди в послоьство дура
Ответ Nba today games
сразу в инсту ))) капец спасай детей иди в послоьство дура
Не стоит сейчас в Дубайске никуда ходить.
Ответ Nba today games
сразу в инсту ))) капец спасай детей иди в послоьство дура
Какой-то абсурдный ответ по аналогии с ее же постом. Пойти в посольство чтобы что? Как посольство поможет спасти детей на данном этапе? Небо закрыто, практически безостановочно работает ПВО в ОАЭ и Катаре. Пока небо не откроют, нужно просто сидеть дома. Что она сделала тупо - так это то, что в ближайший от аэропорта отель поехала. По аэропортам сразу в нескольких странах персидского залива попали, то есть, это одна из целей.
Ну, мужу в Сочи тоже нелегко
Ответ Амин Чич
Ну, мужу в Сочи тоже нелегко
и что же там в Сочи нелегкого? отдыхает в отеле
Ромашкина, Умярова и другие жены футболистов... Что они вообще все там делают?
Ответ badbeat
Ромашкина, Умярова и другие жены футболистов... Что они вообще все там делают?
С детьми тем более. Школа, садик...
У супруга отпуск закончился.
Ответ badbeat
Ромашкина, Умярова и другие жены футболистов... Что они вообще все там делают?
Риелторшами подрабатывают
Вся страна переживает за жён футболистов, у которых внезапно прервался отдых в тёплых странах от тяжёлых серых будней. Пожалуйста держите в курсе, желательно каждые два часа, где они, где их чемоданы, чем там их кормят.
Ответ viktorpavlov70
Вся страна переживает за жён футболистов, у которых внезапно прервался отдых в тёплых странах от тяжёлых серых будней. Пожалуйста держите в курсе, желательно каждые два часа, где они, где их чемоданы, чем там их кормят.
Да, причём отпуск у них вечно
Не слышал, чтобы Умяров из своей немаленькой зарплаты хоть чем то помог белгородцам, для которых «нереально громкие» уведомления и ракеты над головой-это, к сожалению, обыденность. А еще у них проблемы со светом, теплом и горячей водой. Но зато ныть про то, как не дали закончить отдых в пятизвездочном отеле в Дубае, это конечно надо делать так, чтобы из всех утюгов летело. Живы будут, вернутся.
Ответ JayX76$
Не слышал, чтобы Умяров из своей немаленькой зарплаты хоть чем то помог белгородцам, для которых «нереально громкие» уведомления и ракеты над головой-это, к сожалению, обыденность. А еще у них проблемы со светом, теплом и горячей водой. Но зато ныть про то, как не дали закончить отдых в пятизвездочном отеле в Дубае, это конечно надо делать так, чтобы из всех утюгов летело. Живы будут, вернутся.
Государство не помогает если что тоже
Ответ JayX76$
Не слышал, чтобы Умяров из своей немаленькой зарплаты хоть чем то помог белгородцам, для которых «нереально громкие» уведомления и ракеты над головой-это, к сожалению, обыденность. А еще у них проблемы со светом, теплом и горячей водой. Но зато ныть про то, как не дали закончить отдых в пятизвездочном отеле в Дубае, это конечно надо делать так, чтобы из всех утюгов летело. Живы будут, вернутся.
А умяров причем тут к белгородцам? Никто не слышал чтобы Путин помог из своей немаленькой зарплаты белгородцам, но никто не спрашивает, хотя он прямой виновник всех бед белгородцев.
Во даёт конечно Путина не спрашивает о помощи, а умярова спрашивает.
Недавно Хабиб говорил что ОАЭ самое безопасное место мира! Ну ну...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
