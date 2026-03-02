«Интер» лидирует в Серии А после 27 туров. «Милан» отстает на 10 очков, «Наполи» – на 14, «Ювентус» – на 20

«Интер» продолжает лидировать в Серии А.

«Интер » сохраняет лидерство в Серии А после 27 туров. Команда Кристиана Киву победила «Дженоа» (2:0) и набрала 67 очков.

Следом за ней идет «Милан », победивший «Кремонезе» (2:0), с отставанием в 10 очков. Тройку замыкает обыгравший «Верону» «Наполи» (1:2), у которого 53 балла.

«Рома » после 3:3 с «Ювентусом» идет четвертой с 51 баллом, «Комо», победивший «Лечче» (3:1), – пятым с 48 очками.

«Ювентус » занимает шестое место с 47 набранными очками. «Аталанта», уступившая «Сассуоло» (1:2), расположилась на седьмом месте – 45 очков.